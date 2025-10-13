Egyre csak gyűlnek a felhők a tőzsdék felett

Az elmúlt időszakban csodálatos menetelésen vannak túl az amerikai tőzsdék, hiszen április közepei mélypontjukhoz képest közel 50%-os emelkedést produkáltak.
A tőzsdék emelkedését legfeljebb a kritikusok számának növekedése követte le, akik szerint ez már túlzás, és tényleg ideje lenne a korrekcióról beszélni.
Most viszont úgy tűnik, valóban válaszúthoz érkezett az amerikai tőzsdei menetelés — de nem úgy, ahogy gondolnánk. Több olyan esemény is kezd összeérni, ami, ha jól sül el, akár egy újabb óriási emelkedés sem elképzelhetetlen, viszont ha rosszul, akkor sakk-matt helyzetbe kerülhetnek a befektetők, és annak nem szokott jó vége lenni.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés