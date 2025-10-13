Egyre csak gyűlnek a felhők a tőzsdék felett

Kezd összeállni egy tökéletes vihar, ami könnyen kibillentheti a befektetőket jókedvükből. A múlt héten ismét fellángolt a kereskedelmi háború, miközben a felszín alatt három további esemény is ott lapul, ami már régóta zavarhatja a befektetőket, de csak most kezd igazán kicsúcsosodni. Paradox módon vagy ezek a kockázatok fogják nagyon megütni a tőzsdéket, vagy éppen ugyanezek fognak nekik egy óriási lökést adni.

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Az elmúlt időszakban csodálatos menetelésen vannak túl az amerikai tőzsdék, hiszen április közepei mélypontjukhoz képest közel 50%-os emelkedést produkáltak.

A tőzsdék emelkedését legfeljebb a kritikusok számának növekedése követte le, akik szerint ez már túlzás, és tényleg ideje lenne a korrekcióról beszélni.

Most viszont úgy tűnik, valóban válaszúthoz érkezett az amerikai tőzsdei menetelés — de nem úgy, ahogy gondolnánk. Több olyan esemény is kezd összeérni, ami, ha jól sül el, akár egy újabb óriási emelkedés sem elképzelhetetlen, viszont ha rosszul, akkor sakk-matt helyzetbe kerülhetnek a befektetők, és annak nem szokott jó vége lenni.