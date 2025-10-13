Példátlan zuhanás a lakossági állampapíroknál – mutatjuk, mi áll a háttérben

Portfolio Professional Investment Day 2025 Ismét jön a Portfolio szűk körű, exkluzív meetupja a magyar vagyonkezelői piac résztvevői számára! Kíváncsi vagy, melyek lesznek a 2026-os befektetési, vagyonkezelési és megtakarítási trendek? Itt az egyedülálló lehetőség az exkluzív kapcsolatteremtésre és networkingre, a legfontosabb trendek és várakozások egy helyen, kötetlenül, őszintén, leplezetlenül, szakmabeliek között.

Egy hónap alatt 423 milliárd forinttal (3,7%-kal) csökkent a forintos magyar lakossági állampapírok névértékes állománya – derül ki az ÁKK mai közzétételéből. A nagy esést elsősorban a 2025/N sorozatszámú Bónusz Magyar Állampapír szeptember végi lejárata okozta, de csökkent a Prémium Magyar Állampapír és a Magyar Állampapír Plusz állománya is. Ezzel szemben az újabban 7%-os kamattal elérhető Fix Magyar Állampapír erősen, a Kincstári Takarékjegy és a Babakötvény enyhén növelni tudta az állományát.

Nagyot zakózott a BMÁP állománya, de ebben nincs semmi meglepetés

Szeptember végén névértéken számítva 11 001 milliárd forintnyi lakossági állampapírt tartottak a magyarok, ez augusztus végéhez képest 423 milliárd forintos csökkenést jelez,

az év eleji értéknél pedig 261 milliárd forinttal kevesebb.

Az egyes papírok igen eltérően teljesítettek: a nagy papírok közül a BMÁP 407,4 milliárd forinttal, a PMÁP 69,5 milliárd forinttal csökkent, míg a Fix Magyar Állampapír állománya 60 milliárd forinttal növekedett egy hónap leforgása alatt. A kisebb állományú papírok közül növekedni tudott a Babakötvény (+2,8 milliárd) és a Kincstári Takarékjegy (+5,2 milliárd), míg a Magyar Állampapír Pluszok együttes állományánál 15 milliárdos csökkenés mutatkozott.

A BMÁP ezzel még mindig a harmadik legnépszerűbb kötvény, jelenleg több mint 2 ezer milliárd forintot tartanak benne a befektetők, míg a második helyen álló FixMÁP a 3 ezer milliárdot ostromolja, az első helyen álló, de régóta lejtmenetben lévő PMÁP pedig kicsivel 4 ezer milliárd fölött helyezkedik el.

A történések nem hoztak nagy meglepetést: várható volt, hogy a szeptember közepén még 442 milliárd forintot tartalmazó 2025/N sorozatszámú Bónusz Magyar Állampapír hó végi tőkekifizetése erősen visszaveti majd a számokat – habár az év első hónapjainak tapasztalatai azt mutatták, hogy a jelentős kifizetéseket követően is gyorsan helyre tud állni a lakossági portfólió korábbi értéke. Ennek oka, hogy a kifizetett pénzeket gyakran újra lakossági állampapírban helyezik el a befektetők.

Október első hetén sem volt ez másként: a hatalmas BMÁP-kifizetés után mintegy 185 milliárdos növekedéssel csaknem ötszörösére nőtt a kereslet a forintos magyar lakossági papírok iránt a korábbi tíz hét átlagához képest, így az idei harmadik legnagyobb heti értékesítést könyvelhette el az ÁKK. (Ez a növekmény hozzávetőleg kiteszi a 450 milliárdos BMÁP-kifizetés 40%-át.) Sőt, a beáramlási többletnek feltehetően még nincs vége: a ma délután megjelenő, múlt hétre vonatkozó értékesítési adatokban minden bizonnyal továbbra is látszódni fog a BMÁP-pénzek keresletnövelő hatása.

A BMÁP-kifizetést, illetve az ezzel egyidejűleg (október 1-től) megvalósított nagyszabású kínálati változtatásokat követő vásárlási dömping fő nyertese a Fix Magyar Állampapír lett, de a Magyar Állampapír Plusz is rendkívül népszerű volt, több mint 12-szeres beáramlást produkált a szokványos szinthez képest. Ezzel kijelenthető, hogy az ÁKK egyértelmű sikert ért el azon törekvésében, hogy a változó kamatozású papírok helyett a fix kamatozásúak felé terelje a lakossági befektetőket.

Még mindig túlsúlyban vannak a változó kamatozású papírok

A szeptember végi pillanatkép szerint a forintban denominált lakossági állampapírok piacán 37% volt az inflációkövető PMÁP súlya, a második helyen a 2025-ös év legnagyobb sztárja, a Fix Magyar Állampapír helyezkedik el (26,7%), a BMÁP pedig őrzi harmadik helyét, jelenleg mintegy 18% a kötvény részaránya a forintos lakossági állampapír-portfólióban.

A változó kamatozású papírok (PMÁP, BMÁP és Babakötvény) tehát együttesen még mindig 60%-ot közelítő többségben vannak – igaz, hogy ez a statisztika nem teljes körű, ugyanis nem tartalmazza az intézményi kötvényeket (pl. diszkont kincstárjegyeket), valamint az euróban denominált lakossági állampapír, az EMÁP adatait sem. (Az ÁKK erre fókuszáló közlése azt mutatja, hogy szeptember végén a 64%-ot is meghaladta a változó kamatozású papírok súlya a lakosság portfóliójában.)

A lakossági állampapírok aktuális kínálatát az alábbi táblázatban szemléltetjük. Arról, hogy különböző időtávokon melyik új papírral lehet a legmagasabb hozamot elérni, itt írtunk részletesen.

