„Szuperbullish vagyok Közép-Európára” – A WOOD & Co. szerint még előttünk van a régió aranykora

A WOOD & Company az egyik legaktívabb befektetési ház a régióban, és továbbra is hisz Közép-Európa befektetési potenciáljában. Jan Sýkora, a társaság partnere a Portfolio-nak elmondta: a következő években ez a régió lehet Európa növekedési motorja, ugyanakkor befektetői szemléletben még van hová fejlődnie a térségnek. A fintech-cégek térnyeréséről a vezető úgy vélekedik, a piaci verseny hasznos, és annak legfőbb nyertese az ügyfél.

Portfolio: A WOOD & Company az elmúlt évtizedek során Közép-Európa egyik vezető befektetési vállalkozásává nőtte ki magát, több mint 7 milliárd eurónyi kezelt vagyonnal és régiós irodahálózattal. Hogyan látja, merre tart a WOOD & Co. a következő 5–10 évben?

Jan Sýkora: A mi történetünk már 35 évet ölel fel, tisztán befektetési bankként indultunk – ez ma is az anya­hajónknak mondható, 600 kollégával és nyolc irodával dolgozunk. Idővel azonban több irányban is bővültünk: beléptünk a vagyonkezelés világába is, így mára afféle merchant bankká váltunk. A mi filozófiánk egyszerű: soha nem kínálunk az ügyfeleinknek olyasmit, amibe mi magunk ne fektetnénk be. Ma a WOOD & Co. részben befektetési bank, részben bank, részben családi vagyonkezelő. A céget három partner vezeti, már hosszabb ideje vagyunk kollégák, mint házas emberek, és még mindig élvezzük a közös munkát, a növekedést.

Nagyon optimisták vagyunk Közép- és Kelet-Európával kapcsolatban. Ez egy olyan régió, amely gazdag történelemmel, nagy lendülettel és hatalmas, világszinten is vonzó potenciállal rendelkezik.

Célunk, hogy mi legyünk a vállalatok és magánügyfelek első számú pénzügyi partnere, segítve őket abban, hogy forráshoz jussanak, tőzsdére lépjenek, és hatékonyan kezeljék a vagyonukat. Ezért indítottuk el a Portu nevű robo-tanácsadói platformunkat is. Ez nem pusztán egy fintech, hanem egy eszköz arra, hogy az emberek átvehessék az irányítást a saját pénzügyeik felett. Több évtizednyi kommunizmus után a pénzügyi tudatosság még mindig fejlődőben van a régióban, és mi ennek a folyamatnak is aktív részesei akarunk lenni. Előretekintve úgy látjuk, hogy Közép-Európa – beleértve Törökországot és a jövőben Ukrajnát is – Európa következő növekedési fejezetének kulcsszereplője lehet.

WOOD & Company: Egy közép-európai befektetési ház



A WOOD & Co. 1991-ben alakult Prágában, és azóta Közép-Európa egyik vezető befektetési cégévé nőtte ki magát, nyolc európai városban működő irodával és több mint 7 milliárd eurónyi kezelt vagyonnal. A vállalat ötvözi a hagyományos befektetési banki tevékenységet a vagyonkezeléssel, gyakran saját partnerei tőkéjével is támogatva azokat az ötleteket, amelyekben hisz. Ahogy Jan Sýkora fogalmaz: „Soha nem mutatunk be semmit az ügyfeleinknek, amibe mi, partnerek, ne fektettünk volna be saját magunk is.” Ez a közvetlen, személyes hozzáállás tükrözi a cég filozófiáját, amely a hosszú távú meggyőződésre és a közös kockázatvállalásra épül.

Azt mondta, hogy önök a saját pénzüket is befektetik abba, amit ajánlanak. Elárulna néhány alapvető információt a személyes befektetési stratégiájáról?

JS: Mindig is szerettem a kockázatot – én ezt úgy hívom: megcsókolni a békákat. Családi vagyonunk jelentős része a WOOD & Co-ban való részesedésekből áll. Szerencsém volt abban, hogy olyan projekteken dolgozhatok, amelyek iránt szenvedélyt érzek – és amikor az ember energiát, időt és lelkesedést fektet valamibe, az gyakran a legjobb hozamokat termeli. Sok saját termékünkben is benne vagyok befektetőként, gyakran seed (kezdeti) fázisban. Az ingatlanok is jelentős részt képviselnek a portfóliómban, ezek főként irodaházalapok, kiskereskedelmi egységek, bevásárlóközpontok.

Bár ezek részvényjellegű befektetések, én a portfólióm fix kamatozású részének tekintem őket. Nincsenek kötvényeim, és nem tartok sok készpénzt sem.

Emellett befektettem logisztikai, lakóingatlan-fejlesztési és megújulóenergia-projektekbe is. Nem hiszek a Green Dealben, szerintem az egy ideológiai nonszensz. De hiszek abban, hogy Európának le kell váltania az elavult hőerőműveket, és a nap-, szél- és akkumulátortechnológiák a legköltséghatékonyabb alternatívák. Évente mintegy 100 gigawatt új kapacitást kell kiépíteni Európában, és mi ebben szeretnénk részt venni. Aktívak vagyunk a hulladékgazdálkodás, az egészségügy és az oktatás területén is, ezek örökzöld iparágak. Befektettem a gyógyszeriparba, orvostechnikai eszközökbe és a blokklánc-technológiába is. Nem veszek egyedi bitcoint, inkább az infrastruktúrába fektetek. Éppen úgy, mint az alaszkai aranyláz idején: azok szakítottak igazán nagyot, akik az ásókat és talicskákat árulták.

Jan Sýkora. Kép forrása: WOOD & Co.

A vagyonom körülbelül 20%-át kockázati (venture) projektekbe teszem. Ezek adják a befektetési izgalmak 70%-át – még ha a nagy többségük végül nem is lesz sikeres. De néha egy béka hercegnővé változik – a Portu például ilyen. Ez egy olyan startup, amelyet a WOOD-nál felkaroltunk, hogy segítsünk az embereknek a saját vagyonukat kezelni és tanulni a befektetésekről. Szóval összefoglalva: nincsenek kötvényeim, kevés készpénzt tartok, és a fix kamatozású rész helyett hozamot termelő valódi eszközökbe fektetek. Nem zavar a volatilitás – ettől izgalmas az egész.

Ezek szerint ön nyilvánvalóan nem a tipikus európai befektető, aki a pénze 60%-át készpénzben vagy államkötvényben tartja...

JS: Számomra a befektetés ott kezdődik, hogy az ember nyugodtan tudjon aludni. Mielőtt bárki belevág, azt javaslom, nézzen tükörbe, és kérdezze meg magától: milyen a kockázati profilom? Minél magasabb az elvárt hozam, annál nagyobb a volatilitás, és erre fel kell készülni. Ha a portfóliód esik, akkor is tudnod kell aludni. Engem nem zavar a kockázat. Nem örülök ennek, de tudom, hogy sok befektetés el fog bukni, ugyanakkor ha valaki nem vállal bizonyos szintű kockázatot, akkor nem is várhat kiemelkedő hozamokat.

Korábban említette, hogy nagyon optimista Közép- és Kelet-Európa jövőjét illetően. Hogyan látja Magyarországot – egyrészt mint piacot, másrészt mint olyan helyet, ahol potenciális, nem feltétlenül vagyonos ügyfelek is élnek?

JS: Elfogult vagyok Magyarországgal kapcsolatban – itt ismertem meg a feleségemet, és azóta is erős személyes kötődésem van az országhoz. Mindig is élveztem a Budapesten töltött időt és a magyar barátaimmal való kapcsolatot. A régió egésze – Prága, Budapest, Bécs, és újabban Varsó is – kivételes életminőséget kínál, és hihetetlenül tehetséges, jól képzett, szorgalmas emberek lakják. Ez az, ami miatt optimista vagyok Magyarországgal és egész Közép-Európával kapcsolatban. Úgy gondolom, a jövőt a tehetség, illetve a tehetségvonzó képesség fogja alakítani.

Közép-Európában megvannak ennek a feltételei: biztonság, működő közszolgáltatások és olyan életmód, ami vonzó a családok és a jól képzett szakemberek számára. Ezek a hosszú távú gazdasági lehetőségek kulcstényezői.

Ami a magyar ügyfeleket illeti: a vagyonkezelés felelősség, és ennek fontos része az oktatás. Varga-Szilágyi Péter és csapata remek munkát végez a privátbanki ügyfelek kiszolgálásában, akik globális diverzifikációt vagy közös befektetési lehetőségeket keresnek a WOOD-nál. Emellett izgalmas számomra a Portu is, amely a nem privátbanki ügyfeleket célozza. A cseh és szlovák sikerek után most azt vizsgáljuk, hogyan hozhatnánk el Magyarországra is. Ez olyan, mintha egy IKEA lenne a befektetésekben: egy önkiszolgáló platform, amely lehetővé teszi, hogy az emberek felépítsék saját globális stratégiájukat a kockázati és likviditási profiljuk alapján. A befektetésnek élvezetesnek kell lennie, és a Portu segít abban, hogy egyszerre legyen mindenki számára elérhető és szórakoztató is. Természetesen a befektetés hosszú távú játék. A piacok most talán túlárazottak, és várok némi korrekciót. De a részvények historikusan 150-200 éven keresztül évi 10-12%-os hozamot biztosítottak, és hiszem, hogy ez a trend folytatódni fog.

Magyarországot a nemzetközi média néha politikailag bonyolult vagy kiszámíthatatlan piacként írja le. Hosszú távú befektetőként ön hogyan látja a szabályozási környezetet és a magyarországi működési tapasztalataikat?

JS: A média néha torz képet mutat. Ha ma amerikai lapokat olvasunk, a fele euforikus, a másik fele depressziós – az igazság pedig többnyire valahol középen van. Szerintem Magyarországnak rosszabb a nemzetközi megítélése, mint amit valójában megérdemel. Amit én látok és hallok, az az, hogy a gazdaság működik. A közszolgáltatások működnek, és rengeteg tehetséges ember él Magyarországon. Igen, vannak, akik nem értenek egyet a jelenlegi vezetéssel – ez a demokrácia. Ha valaki nem elégedett, szavazzon, induljon, vagy támogasson jobb ötleteket. Soha nem hallottam választási csalásról sem Magyarországon, sem Közép-Európában. Magyarország külpolitikai pozíciója – például Oroszország és Ukrajna ügyében – árnyaltabb, mint a legtöbb európai országé. Ez feszültséget kelt, de az ország továbbra is elkötelezett tagja az EU-nak és a NATO-nak. A különböző vélemények a demokrácia természetes részei. A hírek ellenére a magyar háztartások fogyasztása és a gazdasági aktivitás erős. Sokan kezdenek vállalkozásba, fektetnek energiát a gazdaság építésébe – és ez jó dolog.

Tehát a politikai vagy szabályozási bizonytalanság nem aggasztja üzletemberként?

JS: Egyáltalán nem. Harminc éve működünk Magyarországon. A kapcsolataink a szabályozókkal, vállalkozókkal és üzleti vezetőkkel mindig professzionálisak voltak. Magyarország éppen olyan európai ország, mint bármelyik másik. Néha túl közel vagyunk egy helyzethez ahhoz, hogy tisztán lássuk. Az én szemszögemből Magyarország gyönyörű, dinamikus és tele van lehetőséggel.

A Revoluthoz hasonló fintech platformok térnyerése Közép-Európában is fenyegeti a hagyományos pénzügyi szolgáltatókat, Ön a Portut említette erre adott válaszként. Hogyan látja a fintech cégek helyzetét: egyszerűen versenytársak vagy többről van itt szó?

JS: Óriási lehetőséget látok Közép-Európában – már csak amiatt is, hogy milyen kevesen fektetnek be aktívan. Csehországban a háztartások körülbelül 4000 milliárd koronát tartanak likvid eszközökben, elsősorban bankbetétekben – ennek a fele szinte semmilyen kamatot nem termel. 1200 milliárd korona van nulla kamatozású befektetésben, újabb 800 milliárd pedig alig 0,5–0,6%-ot hoz, és a többi sem sokkal jobb. A bankok ezzel kétségtelenül jól járnak, de a legtöbb cseh bank külföldi tulajdonban van, így a profit is külföldre megy. Magyarországon valószínűleg hasonló a helyzet, bár ott van egy erős hazai bank, az OTP. De a befektetési tapasztalat korlátozott, és a kockázatkerülés magas. A lengyelek valamivel többet fektetnek be, a németek körülbelül 40%-ot, az amerikaiak és a hollandok pedig még ennél is többet. A lehetőség tehát világos: tanítani kell az embereket, és segíteni nekik, hogy aktívabban kezeljék a vagyonukat. Az ingatlan kedvelt befektetés, de hoz talán 1%-ot, miközben sok fejfájást okozhat. Ez nem feltétlenül okos befektetés.

Jan Sýkora. Kép forrása: WOOD & Co.

A nagy bankok nem ösztönzik az aktív vagyonkezelést – az veszélyeztetné a saját üzleti modelljüket. De a legjobb modellek azok, amelyek képesek önmagukat megreformálni. Ezért én üdvözlöm a fintech cégek előretörését. Nekem is van Revolut-számlám, valószínűleg önnek is. A fintech forradalom abban rejlik, hogy a bankolást kellemes élménnyé alakítja. Időt spórol, amelyet a családunkkal, a hobbinkkal vagy akár semmittevéssel is tölthetünk ahelyett, hogy egy átutalás miatt sorban állnánk. A fintech-cégek segítenek az embereknek jobb döntéseket hozni. Ez nagyobb jóléthez vezet, és a jólét a mindennapokban is érződik – elég csak összehasonlítani az osztrák és a cseh falvakat. Persze, nálunk volt 50 év kommunizmus, és ez a különbség még mindig meglátszik. Szóval én rendkívül optimista vagyok. Legyen szó akár a Porturól, a Revolutról vagy az OTP-ről, a verseny mindenkit fejlődésre kényszerít. A végső nyertes pedig az ügyfél lesz. Ez olyan, mint New York 100 évvel ezelőtt: a lovas kocsikat felváltották az autók. Néhányan alkalmazkodtak, mások nem. De ma bárkit megkérdezünk, szívesebben jár autóval, mintsem lovaskocsival. A fintech megállíthatatlanul fejlődik, és mi a WOOD-nál azt reméljük, hogy a Portu ebben fontos szerepet játszik majd.

Mi az a Portu?



A Portu a WOOD & Co. digitális befektetési platformja, amelynek célja a vagyonkezelés demokratizálása. Kifejezetten a lakossági ügyfeleket célozza, és önkiszolgáló eszközöket kínál a globális befektetési stratégiák kialakításához az egyéni kockázati profil alapján. A platformnak több mint 250 000 aktív felhasználója van, 2 milliárd eurónyi kezelt vagyonnal, és eddig 280 millió euró hozamot termelt ügyfeleinek.

Címlapkép forrása: WOOD & Co.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.