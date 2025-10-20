  • Megjelenítés
Közel 18 százalékot ralizott egy magyar részvény
Befektetés

Közel 18 százalékot ralizott egy magyar részvény

Portfolio
Ralizik a 4iG és a Rába árfolyama, utóbbi több mint 18 százalékot ralizott a védelmi részvények iránti növekvő befektetői érdeklődés közepette. Mindkét részvény ott van a legforgalmasabb papírok között a magyar tőzsdén a mai kereskedésben, a 4iG toronymagasan vezeti a listát.
Portfolio Investment Day 2025
November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

Kilőtt a Rába árfolyama a mai keresksedésben, a jegyzés egy ponton 18,4 százalékos pluszban is járt, jelenleg pedig 16,7 százalékos emelkedést mutat. A mozgás azért is érdekes, mert nem érkezett hír a vállalat felől.

icFBy8hq

A forgalom bőven átlag feletti, már most közel akkora volumenben cseréltek gazdát a részvények, mint egy teljes kereskedési nap alatt szoktak. A Rába ezzel az 5. legforgalmasabb részvény ma a magyar tőzsdén.

Képernyőkép 2025-10-20 111353

Ha egyet hátra lépünk, akkor azt látjuk, hogy egész Európában megy ma a védelmi szektor, tehát részben ez is támogathatja a Rába árfolyamának emelkedését.

Kapcsolódó cikkünk

Fordult a kocka, ugranak a védelmi részvények

Ugyan a cég nem kifejezetten védelmi vállalat (jelenleg inkább gépgyártóként lehet leírni), de a 4iG a céget célzó felvásárlási ajánlatában egyértelműen kommunikálta, hogy a Rába katonai járműgyártási kapacitását és mérnöki tudását szeretné beépíteni védelmi portfóliójába.

Nem elhanyagolható tényező emellett az sem, hogy a 4iG árfolyama is jelentősen emelkedik a mai kereskedésben, jelenleg 4,8 százalékos pluszban van a jegyzés. A felvásárlási ajánlatról szóló szeptember 8-i bejelentés óta enyhe pozitív korreláció (31,8) volt megfigyelhető a Rába és a 4iG árfolyama között.

EV6wT97g

A 4iG emellett a legforgalmasabb papír a magyar részvénypiacon a maga 2,1 milliárd forintos volumenével, ami bőven az átlag felett van.

Képernyőkép 2025-10-20 111826

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Forradalom a konnektorban

Megint mi vagyunk a Nyugat és a Balkán kereszteződése. Nyugatról érkezve nálunk vannak az első lila foltok, keletről haladva itt vannak az első kékek. Egyszeri... The post Forradalom a konnektor

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok majd a tapasztalataimról), és egy tesztelés keretében újra elkészítettem az októberi Top10

RSM Blog

Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni

Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván

Holdblog

Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)

Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Pod

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
GettyImages investor chart 1253793575-árfolyam-befektetés-elemzés-grafikon-kereskedés-laptop-pénzügy-részvény-tőzsde
Befektetés
Az uniós szabály, amely megakadályozza, hogy bárkinek bármilyen befektetést eladjanak
Pénzcentrum
Zöld az út az újabb Otthon Start módosításnak? Ezeket a lakásokat vastagon érinti: sokan járhatnak jól
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility