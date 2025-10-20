Közel 18 százalékot ralizott egy magyar részvény

Ralizik a 4iG és a Rába árfolyama, utóbbi több mint 18 százalékot ralizott a védelmi részvények iránti növekvő befektetői érdeklődés közepette. Mindkét részvény ott van a legforgalmasabb papírok között a magyar tőzsdén a mai kereskedésben, a 4iG toronymagasan vezeti a listát.

Kilőtt a Rába árfolyama a mai keresksedésben, a jegyzés egy ponton 18,4 százalékos pluszban is járt, jelenleg pedig 16,7 százalékos emelkedést mutat. A mozgás azért is érdekes, mert nem érkezett hír a vállalat felől.

A forgalom bőven átlag feletti, már most közel akkora volumenben cseréltek gazdát a részvények, mint egy teljes kereskedési nap alatt szoktak. A Rába ezzel az 5. legforgalmasabb részvény ma a magyar tőzsdén.

Ha egyet hátra lépünk, akkor azt látjuk, hogy egész Európában megy ma a védelmi szektor, tehát részben ez is támogathatja a Rába árfolyamának emelkedését.

Ugyan a cég nem kifejezetten védelmi vállalat (jelenleg inkább gépgyártóként lehet leírni), de a 4iG a céget célzó felvásárlási ajánlatában egyértelműen kommunikálta, hogy a Rába katonai járműgyártási kapacitását és mérnöki tudását szeretné beépíteni védelmi portfóliójába.

Nem elhanyagolható tényező emellett az sem, hogy a 4iG árfolyama is jelentősen emelkedik a mai kereskedésben, jelenleg 4,8 százalékos pluszban van a jegyzés. A felvásárlási ajánlatról szóló szeptember 8-i bejelentés óta enyhe pozitív korreláció (31,8) volt megfigyelhető a Rába és a 4iG árfolyama között.

A 4iG emellett a legforgalmasabb papír a magyar részvénypiacon a maga 2,1 milliárd forintos volumenével, ami bőven az átlag felett van.

