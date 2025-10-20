  • Megjelenítés
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Befektetés

Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?

Portfolio
A befektetés világa egyszerre izgalmas és kiszámíthatatlan. Egyesek a tőzsdei hullámvasúton érzik otthon magukat, mások inkább a hosszú távú, kiegyensúlyozott hozamokra esküsznek. De vajon melyik út illik hozzád jobban – az aktív kereskedés adrenalinja vagy az alapkezelés stabil stratégiája?

A Portfolio Investment Services soron következő online előadása nem a megszokott formátumot követi – ezúttal egy különleges eseményre készülünk, ahol két befektetési világ találkozik: az aktív, napi döntéseken alapuló tőzsdei kereskedés és a tapasztalt alapkezelők nyugodt, hosszú távú stratégiája. Különleges előadónk egy olyan szakember, aki mindkét oldal működését belülről ismeri, és több mint három évtizedes tapasztalatából oszt meg hasznos, gyakorlatias tanácsokat.

Az előadás célja, hogy segítsen felismerni, melyik befektetési stílus passzol a személyiségedhez, a kockázattűrésedhez és a pénzügyi céljaidhoz.

Miről lesz szó az előadáson:

  • Hogyan gondolkodik egy aktív trader, és milyen eszközökkel kereskedik?
  • Mit csinál pontosan egy alapkezelő, és hogyan épít hosszú távon értéket?
  • Milyen pszichológiai különbségek vannak az aktív és a passzív befektetők között?
  • Mikor érdemes váltani a két stratégia között – vagy kombinálni őket?
  • Hogyan építs tudatos befektetési stratégiát, akár kezdőként is?

Oktatónk: Vidovszky Áron, közgazdász, harminc éves tőkepiaci tapasztalattal rendelkezik. 2024 decemberében csatlakozott a Portfolio csapatához podcast szerkesztőként, 2025-től pedig a cégcsoport új privátbanki üzletágának, a Portfolio Investment Servicesnek az üzletágvezetője.

Csatlakozz az előadáshoz, és ismerd meg a befektetések két arcát – hogy a következő döntésed már ne a szerencsén, hanem tudatos stratégián múljon.

Tudásszint: Kezdő

Időpont: 2025. október 21. 14:00 - 14:45

További információ és regisztráció ITT.

Helyszín: Az internet

Ha érdekel a hosszú távú tőzsdei befektetés, ajánljuk figyelmedbe a Sikeres tőzsdei vagyonépítés videókurzust.

Adómegtakarítás okosan

Shortolás, hogyan profitálhatsz az árfolyam csökkenéséből?

Számlanyitási kisokos

Hogyan mérjük a tőzsdei hozamot?

Befektetés inflációs környezetben

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

