Olyat műveltek a magyarok a megtakarításaikkal, mint Európában senki

A magyar háztartások nettó pénzügyi vagyona a GDP 114 százalékát teszi ki, ami nemzetközi összevetésben meglehetősen magas érték – hangzott az MNB friss megtakarítási jelentését bemutató sajtóeseményen. A hazai vagyon szerkezete azonban lényegesen eltér az európai átlagtól: a lakossági állampapírok súlya kiemelkedően magas, miközben az életbiztosítások és nyugdíjpénztárak alulreprezentáltak. Kihagyott ziccer, hogy a megtakarítások jelentős része továbbra is nulla kamatozású eszközökben áll: az MNB szerint tudatosabb döntésekkel (például az inflációkövető állampapírokkal) a háztartások akár ezermilliárdos vagyontöbbletre is szert tehettek volna az utóbbi években. A magyar vagyoni koncentráció magas, a megtakarítások nagy többségét a legfelső vagyoni tized tartja kézben.

Új jelentést publikált a Magyar Nemzeti Bank: a hazai megtakarítások helyzetéről átfogó képet adó Megtakarítási jelentés évente egy alkalommal fog megjelenni, az idei, első jelentés bemutatóján Banai Ádám, az MNB főközgazdásza és ügyvezető igazgatója, valamint Koroknai Péter, a makrofinanszírozás és külső egyensúly főosztály vezetője vett részt. 

Kulcsfontosságú, hogy mit teszünk a pénzünkkel

Az árstabilitás elérése céljából is kulcsfontosságú a háztartások megtakarítási és fogyasztási döntéshozatala – emelte ki Banai Ádám. A magyar háztartások jelentős megtakarítói pozícióban vannak, ezért érdemes tudniuk, hogy milyen folyamatokat lát ezen a piacon az MNB. A jelentésnek edukatív célja is van: túl azon, hogy bemutatja a trendeket, a megtakarítás fontosságára is felhívja a figyelmet.

A magyar háztartások GDP-arányos nettó pénzügyi vagyona a GDP 114%-ára tehető,

ez nemzetközi szinten magasnak tekinthető, és Csehországgal versenyezve a régiós élbolyban vagyunk a pénzügyi vagyon nagysága alapján. Ehhez hozzájárul, hogy a magyar háztartások eladósodottsága rendkívül alacsony.

mnb01

Nagyon különbözően takarít meg Magyarország és Európa

A hazai megtakarítási szerkezet több ponton is eltér a többi európai országétól. Hazánkban a betéti hányad alacsony, míg a kötvényhányad kiugróan nagy – ez következik a rendkívül aktív magyar lakossági állampapírpiac sajátosságaiból. A magyarok a befektetési alapokat is felülsúlyozzák, a részvénytartás azonban Európa legtöbb országához hasonlóan alacsony.

mnb9

Az MNB jelentése rámutat: a vagyon felettébb koncentráltan jelenik meg a társadalomban,

Magyarországon kiugróan nagy a felső vagyoni tized részesedése,

habár a régión belül például Horvátországban még ennél is nagyobb a vagyonkoncentráció. A nyugati országok, úgymint Németország vagy Ausztria adatai jellemzően kisebb vagyoni egyenlőtlenséget jeleznek, a felső tized részesedése mérsékeltebb.

mnb2
A jelentés felhívja a figyelmet: a GDP-arányos nettó pénzügyi vagyon 2012 óta jelentősen növekedett Magyarországon, ezt elsősorban az újonnan megképződött megtakarítások, másodsorban a befektetéseken elért hozamok okozták.

mnb3

Óriásit mentek a lakossági állampapírok

A likvid megtakarítások (például bankbetétek, kötvények) súlya az utóbbi években számottevően növekedett, miközben az állampapírok dominanciája egy nagy felfutást követően mérséklődött, és ismét előtérbe kerültek például a befektetési alapok.

A lakossági állampapírok állománya különösen a MÁP Plusz 2019-es bevezetésével kezdett száguldani, majd 2022-től kezdődően az inflációkövető Prémium Magyar Állampapír lett a legnagyobb sláger. Mostanra az állampapírok állományának növekedése megtorpant, kisimult a korábbi erősen növekvő trend.

mnb4

Problémát jelent azonban, hogy a háztartások megtakarításainak igen nagy része nulla kamatozású "befektetésben" helyezkedik el.

Triplázni is lehetett a részvénykitettséggel

Banai Ádám felhívta a figyelmet: 2013 óta a részvényalapok és az inflációkövető állampapírok hozama volt a legmagasabb, ellenben számos megtakarítási forma veszített a reálértékéből. Ha valaki 2013-ban 1 millió forintot befektetett, állampapírban 2 millió forintra, egy jó részvényalapban pedig akár 3 millió forintra hízhatott a befektetése.

mnb5

Az egyes megtakarítási formák átlagos hozamát vizsgálva a részvényalapok trendszerűen kiemelkednek, habár ezek kockázata (volatilitása) is érdemben nagyobb, mint más befektetéseké. Érdekes tanulság, hogy a lekötött betétek is képesek reálhozamot termelni, amennyiben a bankok között versenyhelyzet van ezen a piacon.

A devizák szerinti megosztásra is kitér a jelentés: az MNB megállapítása szerint az utóbbi időszakban sokkal jobban járt az, aki forintban fektetett be, mint aki más devizában.

mnb6

A jelentés megjegyzi: a magyar befektetési alapok költségei nemzetközi összevetésben magasnak tekinthetők, nem is beszélve az ETF-ekről. Magyarországon az öt legnagyobb alap költsége még magasabb is, mint a szektor egészéé, míg nemzetközi szinten ez jellemzően fordítva van, a legnagyobb alapok kedvezőbb költségűek.

mnb7

Egyre többeknek van megtakarításuk – de nem befektetésük!

Jó hír, hogy 2017 óta érdemben csökkent a pénzügyi vagyonnal nem rendelkező háztartások aránya, habár az alsóbb vagyoni tizedekben még mindig gyakori, hogy egy havi fogyasztásánál kevesebb megtakarítása legyen egy háztartásnak.

A háztartások mintegy 80%-ának csak betétekből áll a megtakarítása – húzta alá Banai Ádám.

Ha azonban a háztartások a 2 havi fogyasztási szintjüket meghaladó megtakarításaikat 2020-ban lakossági állampapírba fektették volna, akkor mintegy 1000 milliárd forintnyi vagyontöbblet jöhetett volna létre a háztartásoknál. Egy tudatos döntés tehát mind egyéni, mind társadalmi szinten pozitív hatásokkal jár – vélekedik az MNB, hozzátéve, hogy a lakossági állampapír könnyedén elérhető, és nagyon likvid befektetés is egyben.

mnb_8
A Magyar Nemzeti Bank a jelentés edukatív funkciójának megfelelően több kiemelt üzenetet is megfogalmaz a megtakarítók felé. A múltbeli hozam nem képes előrejelezni a jövőt, az állampapír legalább olyan biztonságos, mint a készpénz és a bankbetét, a kamatos kamat hatása miatt már kis összeget is érdemes megtakarítani, és a tudatos kockázatvállalástól sem kell tartani – mondják az MNB szakértői.

