Olyat műveltek a magyarok a megtakarításaikkal, mint Európában senki

Új jelentést publikált a Magyar Nemzeti Bank: a hazai megtakarítások helyzetéről átfogó képet adó Megtakarítási jelentés évente egy alkalommal fog megjelenni, az idei, első jelentés bemutatóján Banai Ádám, az MNB főközgazdásza és ügyvezető igazgatója, valamint Koroknai Péter, a makrofinanszírozás és külső egyensúly főosztály vezetője vett részt.
Kulcsfontosságú, hogy mit teszünk a pénzünkkel
Az árstabilitás elérése céljából is kulcsfontosságú a háztartások megtakarítási és fogyasztási döntéshozatala – emelte ki Banai Ádám. A magyar háztartások jelentős megtakarítói pozícióban vannak, ezért érdemes tudniuk, hogy milyen folyamatokat lát ezen a piacon az MNB. A jelentésnek edukatív célja is van: túl azon, hogy bemutatja a trendeket, a megtakarítás fontosságára is felhívja a figyelmet.
A magyar háztartások GDP-arányos nettó pénzügyi vagyona a GDP 114%-ára tehető,
ez nemzetközi szinten magasnak tekinthető, és Csehországgal versenyezve a régiós élbolyban vagyunk a pénzügyi vagyon nagysága alapján. Ehhez hozzájárul, hogy a magyar háztartások eladósodottsága rendkívül alacsony.
Nagyon különbözően takarít meg Magyarország és Európa
A hazai megtakarítási szerkezet több ponton is eltér a többi európai országétól. Hazánkban a betéti hányad alacsony, míg a kötvényhányad kiugróan nagy – ez következik a rendkívül aktív magyar lakossági állampapírpiac sajátosságaiból. A magyarok a befektetési alapokat is felülsúlyozzák, a részvénytartás azonban Európa legtöbb országához hasonlóan alacsony.
Az MNB jelentése rámutat: a vagyon felettébb koncentráltan jelenik meg a társadalomban,
Magyarországon kiugróan nagy a felső vagyoni tized részesedése,
habár a régión belül például Horvátországban még ennél is nagyobb a vagyonkoncentráció. A nyugati országok, úgymint Németország vagy Ausztria adatai jellemzően kisebb vagyoni egyenlőtlenséget jeleznek, a felső tized részesedése mérsékeltebb.
A jelentés felhívja a figyelmet: a GDP-arányos nettó pénzügyi vagyon 2012 óta jelentősen növekedett Magyarországon, ezt elsősorban az újonnan megképződött megtakarítások, másodsorban a befektetéseken elért hozamok okozták.
Óriásit mentek a lakossági állampapírok
A likvid megtakarítások (például bankbetétek, kötvények) súlya az utóbbi években számottevően növekedett, miközben az állampapírok dominanciája egy nagy felfutást követően mérséklődött, és ismét előtérbe kerültek például a befektetési alapok.
A lakossági állampapírok állománya különösen a MÁP Plusz 2019-es bevezetésével kezdett száguldani, majd 2022-től kezdődően az inflációkövető Prémium Magyar Állampapír lett a legnagyobb sláger. Mostanra az állampapírok állományának növekedése megtorpant, kisimult a korábbi erősen növekvő trend.
Az állampapírok népszerűségét is alaposan felmérjük a Portfolio aktuális megtakarítási kutatásában, kérjük olvasóinkat, hogy töltsék ki a kérdőívet erre a linkre kattintva.
A felmérés eredményeit a Portfolio november 5-i Professional Investment Day konferenciáján ismertetjük, érdemes eljönni a szakmai rendezvényre!
Problémát jelent azonban, hogy a háztartások megtakarításainak igen nagy része nulla kamatozású "befektetésben" helyezkedik el.
Triplázni is lehetett a részvénykitettséggel
Banai Ádám felhívta a figyelmet: 2013 óta a részvényalapok és az inflációkövető állampapírok hozama volt a legmagasabb, ellenben számos megtakarítási forma veszített a reálértékéből. Ha valaki 2013-ban 1 millió forintot befektetett, állampapírban 2 millió forintra, egy jó részvényalapban pedig akár 3 millió forintra hízhatott a befektetése.
Az egyes megtakarítási formák átlagos hozamát vizsgálva a részvényalapok trendszerűen kiemelkednek, habár ezek kockázata (volatilitása) is érdemben nagyobb, mint más befektetéseké. Érdekes tanulság, hogy a lekötött betétek is képesek reálhozamot termelni, amennyiben a bankok között versenyhelyzet van ezen a piacon.
A devizák szerinti megosztásra is kitér a jelentés: az MNB megállapítása szerint az utóbbi időszakban sokkal jobban járt az, aki forintban fektetett be, mint aki más devizában.
A jelentés megjegyzi: a magyar befektetési alapok költségei nemzetközi összevetésben magasnak tekinthetők, nem is beszélve az ETF-ekről. Magyarországon az öt legnagyobb alap költsége még magasabb is, mint a szektor egészéé, míg nemzetközi szinten ez jellemzően fordítva van, a legnagyobb alapok kedvezőbb költségűek.
Egyre többeknek van megtakarításuk – de nem befektetésük!
Jó hír, hogy 2017 óta érdemben csökkent a pénzügyi vagyonnal nem rendelkező háztartások aránya, habár az alsóbb vagyoni tizedekben még mindig gyakori, hogy egy havi fogyasztásánál kevesebb megtakarítása legyen egy háztartásnak.
A háztartások mintegy 80%-ának csak betétekből áll a megtakarítása – húzta alá Banai Ádám.
Ha azonban a háztartások a 2 havi fogyasztási szintjüket meghaladó megtakarításaikat 2020-ban lakossági állampapírba fektették volna, akkor mintegy 1000 milliárd forintnyi vagyontöbblet jöhetett volna létre a háztartásoknál. Egy tudatos döntés tehát mind egyéni, mind társadalmi szinten pozitív hatásokkal jár – vélekedik az MNB, hozzátéve, hogy a lakossági állampapír könnyedén elérhető, és nagyon likvid befektetés is egyben.
A Magyar Nemzeti Bank a jelentés edukatív funkciójának megfelelően több kiemelt üzenetet is megfogalmaz a megtakarítók felé. A múltbeli hozam nem képes előrejelezni a jövőt, az állampapír legalább olyan biztonságos, mint a készpénz és a bankbetét, a kamatos kamat hatása miatt már kis összeget is érdemes megtakarítani, és a tudatos kockázatvállalástól sem kell tartani – mondják az MNB szakértői.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Miközben Trump békíteni próbál, az orosz hadsereg szabályosan szétbombázta Ukrajnát
Masszív támadást indított Putyin.
Erős számokat közölt az UniCredit, de esik az árfolyam
Visszafogottabbá vált az M&A-tranzkciókat illetően a bank.
Kettészakadt a világ: Európa magára vonta a világ haragját
A karbonárazási rendszer megkerülhetetlen, de pusztító ellenállást hozott.
Régiós sikertörténet: így vált Magyarország a közép-kelet-európai árampiac egyik motorjává
A jövőkép is jól néz ki.
Amerikaiak helyett egymásra találtak az európai hírszerzők: CIA-szerű uniós szupertitkosszolgálat jöhet
Trump miatt a bizalomvesztés közelebb hozta egymáshoz az Európai Unió kémeit.
A brit gazdaság legnagyobb kiberkatasztrófája bénította le a Jaguar Land Rovert, a kár tetemes
Mentőövet dobtak a bajba jutott cégnek.
4,5 millióan dolgoznak Magyarországon
Stabilizálódik a munkaerőpiac.
Egymilliárd dollár naponta: hiába a vámháború, özönlik az áru Kínából Amerikába
Megkerülhetetlen az ázsiai ország a globális ellátási láncokban.
Belefulladunk az ingyen puncsos tálba, pedig egyszer le kell jönni róla
Rossz ómen a pénzügyeidre nézve, ha pénzügyminisztered szemében könnyek gyűlnek. Nagyon nehéz ugyanis leszokni a költségvetési alkoholizmusról: kényelmetlen és politikailag öngyilkosság i
KIVA 2025 - Mi változott?
A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta
Az Otthon Start mellett a CSOK Plusz feltételeibe is belenyúlna a kormány
Egy éjszaka társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet alapján a CSOK Plusz két fontos részletébe is belenyúlna a kormány. Nem kell megijedni a változás inkább kedvező a támogatá
Lesotho - az afrikai ország, amely elesett a vámháborúban
Lesotho súlyos gazdasági és humanitárius válságba került az aszály és a textilipar visszaesése miatt.
Három évnyi vagyonteremtés története - A HOLD OVK teljesítménye
Három éve indult a HOLD Online Vagyonkezelés (OVK) szolgáltatása, nagyon szerencsés időpontban. A nyomott kezdeti részvényárak, a magas kötvényhozamok remek környezetet teremtettek az befektet
Innovációs verseny nélkül nagyban lehet gondolkodni
Azaz nagyvállalatoknak pályázat, ahol ha most gyorsan teljesítesz egy feltételt, akkor különös verseny nélkül tudsz maximum 3 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kapni - wow
Robosztus gazdasági növekedés mellett működhet a 14. havi nyugdíj
A magyar kormány a 14. havi nyugdíj bevezetését is fontolgatja. A kijelentés azonnal beindította a találgatásokat, hiszen egy ilyen lépés nemcsak a nyugdíjasoknak jelentene pluszpénzt, hanem a
Forradalom a konnektorban
Megint mi vagyunk a Nyugat és a Balkán kereszteződése. Nyugatról érkezve nálunk vannak az első lila foltok, keletről haladva itt vannak az első kékek. Egyszeri... The post Forradalom a konnektor
Tűzeset Százhalombattán: mit fogunk ebből érezni?
A Mol dolgozik a kapacitások helyreállításán.
Nem az a kérdés, hogy lufi-e az AI-boom, hanem, hogy mikor lesz vége
Milyen jövő vár a mesterséges intelligenciára?
Budapestre jön Trump és Putyin: ennél nagyobb realitása még nem volt a békének
Bár maradtak még kérdőjelek.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!