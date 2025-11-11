Bemondták a profik, hogy mi hajthatja a tőzsdei növekedést a következő hónapokban

A Deutsche Bank elemzői szerint a harmadik negyedéves vállalati nyereség növekedése éves szinten 13,6%-ot ért el november 4-ig, ami közel áll a kétéves tartomány felső határához. Negyedéves alapon, szezonálisan kiigazítva 6,5%-os növekedést mutattak,
ami az elmúlt 15 év egyik legmagasabb értéke.
A lendület várhatóan a negyedik negyedévben is folytatódik, a Deutsche Bank 14%-os éves nyereségnövekedést prognosztizál erre az időszakra. A bank 7000 pontos év végi célárat határozott meg az S&P 500 indexre, ami körülbelül 4%-kal magasabb a pénteki záróértéknél, és 2025 egészére mintegy 19%-os növekedést jelentene.
A növekedést olyan területek magas kereslete hajtja, mint a mesterséges intelligencia, az energetika, valamint a légi- és védelmi ipar, miközben számos vállalat képes volt csökkenteni költségeit és emelni árait. A Morgan Stanley elemzője, Michael Wilson is osztja ezt a pozitív kilátást, szerinte
a kedvező eredmények 2026-ig hajthatják a részvényárfolyamokat.
A nyereségnövekedés szélesebb alapokra helyeződött, ami kulcsfontosságú a piaci lendület fenntartásához. Több vállalat mutat kétszámjegyű növekedést, és az S&P 500 szektorok közül már hat produkál nyereségnövekedést, szemben a második negyedévi kettővel (nagytőkés növekedési és technológiai cégek, valamint pénzügyi szektor).
Vannak azonban óvatosságra intő jelek is. A magánszektorbeli mutatók a munkaerőpiac gyengülésére utalnak, miközben a fogyasztói hangulat is romlik bizonyos mérőszámok szerint. Emellett
néhány vállalati összeomlás aggodalmakat keltett a hitelminőség romlásával kapcsolatban.
Összességében azonban a vállalati eredmények képe pozitív, amit a harmadik negyedéves, átlagosnál erősebb pozitív meglepetések is tükröznek. A negyedik negyedévre vonatkozó konszenzusos nyereségbecslések csak mérsékelten tértek magukhoz az áprilisi vámsokkból, ami lehetőséget teremt arra, hogy a növekedés jelentősen magasabb legyen a jelenlegi szezonban.
