  • Megjelenítés
Bemondták a profik, hogy mi hajthatja a tőzsdei növekedést a következő hónapokban
Befektetés

Bemondták a profik, hogy mi hajthatja a tőzsdei növekedést a következő hónapokban

Portfolio
Az amerikai vállalatok harmadik negyedéves profitja jelentősen nőtt, és az elemzők szerint ez a trend folytatódni fog, ami erős támaszt nyújt a részvénypiaci rali folytatásához - írta meg a Bloomberg. A növekedést olyan területek magas kereslete hajtja, mint a mesterséges intelligencia, az energetika, valamint a légi- és védelmi ipar, miközben számos vállalat képes volt csökkenteni költségeit és emelni árait.
Portfolio Investment Day 2025
November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

A Deutsche Bank elemzői szerint a harmadik negyedéves vállalati nyereség növekedése éves szinten 13,6%-ot ért el november 4-ig, ami közel áll a kétéves tartomány felső határához. Negyedéves alapon, szezonálisan kiigazítva 6,5%-os növekedést mutattak,

ami az elmúlt 15 év egyik legmagasabb értéke.

A lendület várhatóan a negyedik negyedévben is folytatódik, a Deutsche Bank 14%-os éves nyereségnövekedést prognosztizál erre az időszakra. A bank 7000 pontos év végi célárat határozott meg az S&P 500 indexre, ami körülbelül 4%-kal magasabb a pénteki záróértéknél, és 2025 egészére mintegy 19%-os növekedést jelentene.

A növekedést olyan területek magas kereslete hajtja, mint a mesterséges intelligencia, az energetika, valamint a légi- és védelmi ipar, miközben számos vállalat képes volt csökkenteni költségeit és emelni árait. A Morgan Stanley elemzője, Michael Wilson is osztja ezt a pozitív kilátást, szerinte

Még több Befektetés

Megszólalt Nagy Márton – Mutatjuk, mit csinál az OTP!

Teljesen kiszállt az Nvidiából egy befektetési konglomerátum

Kiszámították, mekkora hozamot termeltek a magyar életbiztosítások

a kedvező eredmények 2026-ig hajthatják a részvényárfolyamokat.

A nyereségnövekedés szélesebb alapokra helyeződött, ami kulcsfontosságú a piaci lendület fenntartásához. Több vállalat mutat kétszámjegyű növekedést, és az S&P 500 szektorok közül már hat produkál nyereségnövekedést, szemben a második negyedévi kettővel (nagytőkés növekedési és technológiai cégek, valamint pénzügyi szektor).

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Vannak azonban óvatosságra intő jelek is. A magánszektorbeli mutatók a munkaerőpiac gyengülésére utalnak, miközben a fogyasztói hangulat is romlik bizonyos mérőszámok szerint. Emellett

néhány vállalati összeomlás aggodalmakat keltett a hitelminőség romlásával kapcsolatban.

Összességében azonban a vállalati eredmények képe pozitív, amit a harmadik negyedéves, átlagosnál erősebb pozitív meglepetések is tükröznek. A negyedik negyedévre vonatkozó konszenzusos nyereségbecslések csak mérsékelten tértek magukhoz az áprilisi vámsokkból, ami lehetőséget teremt arra, hogy a növekedés jelentősen magasabb legyen a jelenlegi szezonban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Trump és a Big Pharma - HOLD Minutes

A HOLD Minutes e heti részében Ifkovics Ábrahám részvényelemző beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-posztjánál mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Trump és a

Holdblog

Kína markában a kritikus nyersanyagok

Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Future of Construction 2025

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Finanszírozás a gyakorlatban – Budapesti Fórum

2025. november 11.

Portfolio Investment Day 2025

2025. november 18.

Portfolio AI & Digital Transformation 2025

2025. november 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Fontos információk derültek ki az amerikai pénzügyi védőpajzsról - Mit csinál a forint?
Napokon belül eleshet az erődváros, egyre több a gyanús esemény a NATO légterében - Háborús híreink hétfőn
Megszólalt Nagy Márton – Mutatjuk, mit csinál az OTP!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility