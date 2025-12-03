  • Megjelenítés
Megtámadták az ukránok a Barátság vezetéket - Keményet üzent Szijjártó
Megtámadták az ukránok a Barátság vezetéket - Keményet üzent Szijjártó

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Druzhba (Barátság) olajvezetéken történt robbantást követően felszólította Ukrajnát, hogy szüntesse be Magyarország energiabiztonságának támadását, "különös tekintettel arra, hogy az ukrán energiaimport egy jelentős része hazánkból érkezik jelenleg."

Ahogy azt mi is megírtuk, december 1-jén

ismét robbanás történt az orosz Barátság kőolajvezetéken.

A támadás a Taganrog-Lipetsk szakaszon, Kazinszkije Viszelki közelében történt, ahol távirányítással felrobbantott, gyújtóanyaggal ellátott robbanószerkezet okozott tüzet.

A fejleményre most reagált Szijjártó Péter, a külgazdasági és külügyminiszter így fogalmazott: "Felszólítjuk Ukrajnát, hogy szüntesse be Magyarország energiabiztonságának támadását,

különös tekintettel arra, hogy az ukrán energiaimport egy jelentős része hazánkból érkezik jelenleg

Hangsúlyozta: jelenleg

az ukrán villamosenergia-import 51 százaléka és a földgázimport 58 százaléka érkezik Magyarországról,

ahogy a különböző kőolajtermékek importjának egy jelentős része is.

A tárcavezető a NATO külügyi tanácsülését követő sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy az ukrán hadsereg az elmúlt napokban is több támadást intézett a kőolajszállításokért felelős oroszországi energiainfrastruktúra ellen. Elmondása szerint az ukrán fegyveresek az elmúlt napokban nemcsak a Magyarországra irányuló kőolajszállítási útvonalat támadták, hanem már támadnak a tengereken hajózó tankerhajókat is.

