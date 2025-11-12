Összefogtak az árnyékbankok, gigantikus hitelcsomaggal lépnek piacra

Az magántőke-óriáshoz a CVC Credit és a szingapúri GIC is csatlakozott, amelyek szintén jelentős összegekkel vesznek részt a finanszírozásban. A tranzakcióban további szereplők is közreműködnek, köztük az Oak Hill Advisors, a Blue Owl Capital, a kanadai Public Sector Pension Investment Board és a Jefferies.

A magánhitelezés (private credit) lényege, hogy a hagyományos bankrendszeren kívül elhelyezkedő, önálló, általában zárt végű alapok főként közepes méretű, tőzsdén kívüli vállalatok számára nyújtanak hitelt, így a forrásbevonáshoz nincs szükség piaci kötvénykibocsátásra. Az ilyen jellegű hitelek gyorsabban létrejöhetnek egy banki finanszírozási konstrukciónál, rugalmasabban alakíthatók, és olyan vállalatok számára is elérhetők, amelyek a túl nagynak ítélt kockázatuk miatt nem kapnának banki hitelt. A magánhitelalapok az úgynevezett „árnyékbankrendszer” szereplői, hiszen a gyakorlatban hitelezési tevékenységet folytatnak, de közben nem tartoznak a bankokra vonatkozó likviditási- és tőkekövetelmények hatálya alá.

A hitelcsomag 1,1 milliárd font értékű elsőbbségi hitelből, valamint egy halasztott lehívású hitelből és egy 150 millió fontos forgóhitel-keretből áll,

amelyek értéke rendre 250 millió, illetve 150 millió font. A lehívott hitelek font, euró és dollár alapú részletekre oszlanak.

Az ügyet ismerő források szerint a fontban és euróban denominált hitelek kamatfelára 475 bázispont a vonatkozó referenciahozamok felett, míg a dollár tranche-ot 450 bázispontos prémiummal árazták.

A Permira a hét elején jelentette be, hogy 2,3 milliárd fontért megvásárolja a londoni tőzsdén jegyzett JTC-t, amely befektetési alapkezelési és vállalati szolgáltatásokat nyújt.

A JTC igazgatósága várhatóan egyhangúlag támogatja majd az ajánlat elfogadását.

A Permira vezette konzorcium – amelyhez a Canada Pension Plan Investment Board is csatlakozott – végül felülmúlta a rivális Warburg Pincus ajánlatát.

