Támadás érte a Barátság olajvezetéket!

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Ukrajna csapást mért az oroszországi Tambovi régióban futó Barátság kőolajvezetékre, írja a Reuters.

Értesülések szerint

Ukrajna támadást hajtott végre az oroszországi Tambov térségén áthaladó Barátság kőolajvezeték ellen.

Az értesülést az ukrán katonai hírszerzés (GUR) egyik forrása közölte a Reuters hírügynökséggel szerdán.

Nem az első eset

Ez már az ötödik ukrán támadás a vezeték ellen, amely orosz olajat szállít Magyarországra és Szlovákiába.

Utoljára szeptember végén számoltunk be hasonló esetről, amikor ukrán drónok megrongáltak egy olajszivattyú-állomást a Barátság kőolajvezetéken az oroszországi Csuvasföldön, a Volga folyó mentén, de csupán minimális károkat okoztak.

Mit érdemes tudni a vezetékről?

Ukrajna 2024-ben mintegy 11,36 millió tonna orosz kőolajat szállított az orosz Barátság olajvezeték déli ágán Magyarországra, Szlovákiába és Csehországba, ami legalább 2014 óta, de valószínűleg Ukrajna 1991-es függetlenné válása óta a legalacsonyabb éves mennyiség.

Magyarországra (a Molon keresztül) azonban stabilan 4,8 millió tonna orosz kőolaj áramlott Ukrajnán át,

ami messze a legtöbb volt a három ország közül. Míg tehát Csehország lényegében levált az orosz kőolajról, Magyarország még jelentősen növelte is az orosz nyersolajnak való kitettségét az ukrajnai orosz invázió előtti helyzethez képest, egész pontosan 61%-ról 2024-re 86%-ra, állapította meg a CREA és CSD közös tanulmánya.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 12. 03. Megjött a fenyegetés Kijevből: robbanni és égni fog a Barátság vezeték

Címlapkép forrása: Portfolio