Támadás érte a Barátság olajvezetéket!
Globál

Ukrajna csapást mért az oroszországi Tambovi régióban futó Barátság kőolajvezetékre, írja a Reuters.

Ukrajna támadást hajtott végre az oroszországi Tambov térségén áthaladó Barátság kőolajvezeték ellen.

Az értesülést az ukrán katonai hírszerzés (GUR) egyik forrása közölte a Reuters hírügynökséggel szerdán.

Azt közölték, hogy a robbanást okozó szerkezetet távolról hozták működésbe, és további gyújtóanyagokat is tartalmazott a tűz erősítése érdekében. Helyi közösségi oldalakon videók jelentek meg a detonációról. A környékbeliek arról számoltak be, hogy erős dörgés hallatszott a Kazinszkije Viszelki térségében, amelyet fényes villanások kísértek az égen.

Nem az első eset

Ez már az ötödik ukrán támadás a vezeték ellen, amely orosz olajat szállít Magyarországra és Szlovákiába.

Utoljára szeptember végén számoltunk be hasonló esetről, amikor ukrán drónok megrongáltak egy olajszivattyú-állomást a Barátság kőolajvezetéken az oroszországi Csuvasföldön, a Volga folyó mentén, de csupán minimális károkat okoztak.

Mit érdemes tudni a vezetékről?

Ukrajna 2024-ben mintegy 11,36 millió tonna orosz kőolajat szállított az orosz Barátság olajvezeték déli ágán Magyarországra, Szlovákiába és Csehországba, ami legalább 2014 óta, de valószínűleg Ukrajna 1991-es függetlenné válása óta a legalacsonyabb éves mennyiség.

Magyarországra (a Molon keresztül) azonban stabilan 4,8 millió tonna orosz kőolaj áramlott Ukrajnán át,

ami messze a legtöbb volt a három ország közül. Míg tehát Csehország lényegében levált az orosz kőolajról, Magyarország még jelentősen növelte is az orosz nyersolajnak való kitettségét az ukrajnai orosz invázió előtti helyzethez képest, egész pontosan 61%-ról 2024-re 86%-ra, állapította meg a CREA és CSD közös tanulmánya

