A Google vezére szerint senki sem ússza meg, ha kidurran az AI-lufi

A Google anyavállalatát, az Alphabetet vezető Sundar Pichai a BBC Newsnak adott exkluzív interjúban azt mondta: bár az AI-befektetések felfutása "rendkívüli pillanat",
a jelenlegi AI-őrületben van "irracionalitás" is.
A Szilícium-völgyben és világszerte erősödnek a lufitól való félelmek, mivel az AI-cégek értékeltsége az utóbbi hónapokban megugrott, a vállalatok pedig hatalmas összegeket költenek az ágazatra.
Arra a kérdésre, hogy a Google védett lenne-e egy esetleges AI-buborék kipukkanásával szemben, Pichai úgy fogalmazott: a technológiai óriás át tudna vészelni egy ilyen vihart, de "szerintem egyetlen cég sem lesz immunis, minket is beleértve".
A Google kaliforniai központjában készült, átfogó interjúban Pichai az energiaigényekről, a klímacélok lassulásáról, a brit beruházásokról, az AI-modellek pontosságáról és az AI-forradalom munkaerőpiacra gyakorolt hatásáról is beszélt. Megjegyzései egy olyan időszakban hangzottak el, amikor talán még soha nem övezte ekkora figyelem az AI-piac állapotát.
Az Alphabet részvényei hét hónap alatt megduplázódtak; a cég értéke 3,5 ezermilliárd dollárra nőtt, mert a piac egyre magabiztosabb abban, hogy a keresőóriás meg tudja védeni pozícióját a ChatGPT-t birtokló OpenAI jelentette fenyegetéssel szemben.
Ahogy az értékeltségek emelkednek, egyes elemzők szkepszist fogalmaznak meg az OpenAI körül zajló, 1,4 ezermilliárd dollár értékű ügyletek bonyolult hálózatával kapcsolatban. Közben az OpenAI idei bevétele várhatóan a tervezett befektetés ezredrészénél is kevesebb lesz. Pichai – Alan Greenspan 1996-os, a dotkomlufi 2000-es kipukkanását megelőző figyelmeztetését, az "irracionális túlhevülést" felidézve – azt mondta, az iparág az ilyen befektetési ciklusokban könnyen "túl is lőhet".
Ha visszatekintünk az internet korai időszakára, nyilvánvalóan sok volt a túlzott befektetés, de mára senki sem kérdőjelezi meg, milyen mélyreható volt a hatása. Arra számítok, hogy az AI-val ugyanez lesz: egyszerre racionális, és vannak benne irracionális elemek is egy ilyen pillanatban
– fogalmazott.
Megjegyzései összhangban állnak Jamie Dimon, a JP Morgan vezetőjének korábbi figyelmeztetésével. Ő a BBC-nek arról beszélt: az AI-befektetések megtérülnek, de az ágazatba ömlő pénzek egy része "valószínűleg el fog veszni".
Pichai ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a Google egyedülálló, teljes vertikumú ("full stack") modellje – a chipektől a YouTube-adatokon, a modelleken és az élvonalbeli kutatáson át – jobb helyzetbe hozza a vállalatot az AI-piac esetleges zavarainak átvészelésére.
Ugyanakkor az AI "hatalmas" energiaigényére is figyelmeztetett: a Nemzetközi Energiaügynökség szerint tavaly a világ villamosenergia-fogyasztásának 1,5%-át tette ki. Pichai szerint cselekvésre van szükség, új energiaforrások fejlesztésére és az energiahálózat bővítésére.
Nem akarjuk, hogy az energia korlátozza a gazdaságot, mert annak következményei lesznek
– mondta.
Elismerte azt is, hogy az AI terjedéséből fakadó, intenzív energiaigények miatt csúszásban vannak a vállalat klímacéljai. Ugyanakkor tartják a 2030-as, nettó zéró kibocsátási célkitűzést, új energiatechnológiákba történő beruházásokkal. "A haladás ütemét, amit szerettünk volna, ez érinti" – tette hozzá.
Pichai a munkaerőpiac előtt álló átalakulásról is beszélt,
az AI-t "az emberiség által valaha megalkotott legjelentősebb technológiának" nevezve.
Szerinte "társadalmi zavarokon kell majd átmennünk", ugyanakkor "új lehetőségek" is megjelennek.
Bizonyos munkák alakulni és átalakulni fognak, és az embereknek alkalmazkodniuk kell. Akik alkalmazkodnak az AI-hoz, jobban járnak. Mindegy, hogy valaki tanár vagy orvos akar lenni – ezek a hivatások megmaradnak, de azok fognak jól teljesíteni bennük, akik megtanulják használni ezeket az eszközöket
– fogalmazott.
Címlapkép forrása: Justin Sullivan/Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
