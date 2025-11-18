  • Megjelenítés
 
Bemondta a vezető: ez most a legjobb magyar állampapír

A Portfolio Investment Day állampapírpiacra fókuszáló panelbeszélgetésén több égető kérdést is tárgyaltak a meghívott szakemberek: Hoffmann Mihály, az Államadósság Kezelő Központ vezérigazgatója és Szabó Balázs, a HOLD Alapkezelő vezérigazgatója. Többek között szóba került, hogy jobb bőrben van-e a hazai állampapírpiac, mint korábban volt, miért kerültek fókuszba a fix papírok és az is elhangzott Szabó Balázstól, hogy ő melyik állampapírt tartja most a legjobbnak és miért.

Hoffmann Mihály, az Államadósság Kezelő Központ vezérigazgatója szerint Magyarország a jelenlegi kamatkörnyezetben jó adósnak számít, ez nem változott a 2019-es kedvező helyzethez képest, hiszen a magyar államadósság és a fiskális politika összességében rendben van. Bár történt államadósság-emelkedés, de

nemzetközi kontextusban a magyar fiskális politika relatíve fegyelmezettnek mondható,

hiszen a költségvetési hiány és az államadósság tekintetében is olyan folyamatokat láthatunk, amik nálunk kedvezőbbek, mint a szomszédos országok esetében.

