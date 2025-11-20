Nagyot tévedtek, akik féltek az amerikai recessziótól

Hosszú idő után újra közöltek munkaerőpiaci adatokat az USA-ban. Szeptemberben a nem-mezőgazdasági álláshelyek száma 119 ezer fővel bővült az augusztusi 22 ezer főhöz képest (várakozás: 50 ezer fő).
A munkanélküliségi ráta az augusztusi 4,3% után 4,4% volt. A nominális bérek növekedése 3,7%-ról 3,8%-ra változott.
Ezen felül még a Philadelphia Fed is közzétette az üzleti konjunktúraindexét. Az üzleti feltételek novemberben 36,2 pontról 49,6 pontra változtak. A CAPEX (beruházási) kiadások 25,2 pontról 26,7 pontra, az új megrendelések 18,2 pontról -8,6 pontra változtak. Az árkomponens 49,2 pontról 56,1 pontra, a foglalkoztatottsági komponens 4,6 pontról 6 pontra változott.
A bejövő adatok legfontosabb üzenete, hogy az amerikai gazdaság teljesen rendben van.
Nem igaz az a feltételezés, miszerint az AI beruházások miatt teljesen leállt volna a munkaerőpaic. A havi 120 fő körüli bővülés egyáltalán nem rossz, egy egyensúlyban lévő, de néhány bizonytalansággal küzdő gazdaság képét mutatja.
A nominális bérek vártnál nagyobb emelkedése viszont azt mutatja, hogy az infláció nincsen legyőzve. 3%-os maginfláció mellett nem lenne indokolt tovbáb lazítani, főleg akkor, amikor a reálgazdaság megfelelően teljesít.
Egy ilyen helyzetben véleményünk szerint nem kellene tovább csökkentenie a kamatokat az amerikai jegybanknak. Sőt, ami azt illeti már a kamatcsökkentési ciklus kezdete óta azt mondjuk, hogy nem a reálgazdaság, hanem az infláció miatt kell aggódni:
Részvénypiaci szempontból a bejövő adatok nagyon jó hírnek tekinthetőek, mivel egy erős munkaerőpiac megtámasztja a fogyasztást és a profitvárakozásoknak is kellemes hátszelet adhat.
A dollár viszont ilyen helyzetben inkább erősödhet, részben a kamatvárakozások kiárazódása miatt. Ezzel összhangban ez a kötvényhozamok lassú lecsorgásának is véget vethet. Igaz ez az adat nem olyan erős, hogy trendszerű emelekdéstől kelljen tartani.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
