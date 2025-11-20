  • Megjelenítés
Az Nvidia viszi a hátán a tőzsdéket - Jöhet a fordulat a piacokon
Az Nvidia viszi a hátán a tőzsdéket - Jöhet a fordulat a piacokon

Portfolio
Napok óta rossz hangulatban estek a világ részvénypiacai, tegnap azonban napon belül már javult a hangulat, ma pedig emelkedés jöhet világszerte. Az emelkedést részben az Nvidia gyorsjelentése váltotta ki, a chipgyártó erős számokkal és optimista kilátásokkal rukkolt elő. Ma reggel Ázsiában már több piacon emelkedés volt, és optimista hangulatban indulhat a kereskedés Európában és Amerikában is.
Hangulatjavulás a tőzsdéken

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalékot emelkedett, a S&P 500 0,4 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 0,6 százalék pluszban fejezte be a napot.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 2,85 százalékot emelkedett, a Hang Seng 0,19 százalékot esett, míg a CSI 300 0,03 százalékkal került lejjebb.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 1,17 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,41 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,95 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,61 százalékot emelkedhet, a S&P 500 1,26 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 1,79 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma reggel a német termelői árak októberi adata nyitja a napot, délután pedig az Egyesült Államokból friss munkanélküliségi kérelmi statisztikák érkeznek, valamint a Philadelphia Fed novemberi indexe is megjelenik. Később napvilágot lát majd az eurózóna novemberi fogyasztói bizalmi mutatója, így a csütörtök a termelői árak, a munkaerőpiac és a fogyasztói hangulat együttes értékelését teszi majd lehetővé.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 40,7 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 7,8 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 48,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 6,7 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 56,0 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 46 138,77 0,1% -4,4% -0,1% 8,4% 6,6% 56,5%
S&P 500 6 642,16 0,4% -3,0% -0,3% 12,9% 12,3% 85,4%
Nasdaq 24 640,52 0,6% -3,4% -0,7% 17,3% 19,1% 105,6%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 48 537,7 -0,3% -4,9% 2,0% 21,7% 26,4% 89,3%
Hang Seng 25 830,65 -0,4% -4,1% 2,3% 28,8% 31,4% -2,0%
CSI 300 4 588,29 0,4% -1,2% 1,6% 16,6% 15,4% -6,9%
Európai részvényindexek              
DAX 23 162,92 -0,1% -5,0% -2,8% 16,3% 21,5% 77,0%
CAC 7 953,77 -0,2% -3,5% -2,7% 7,8% 10,0% 45,3%
FTSE 9 507,41 -0,5% -4,1% 1,6% 16,3% 17,4% 50,1%
FTSE MIB 42 651,49 -0,4% -4,8% 2,1% 24,8% 28,0% 98,0%
IBEX 15 889,3 0,4% -4,4% 1,8% 37,0% 37,1% 100,4%
Régiós részvényindexek              
BUX 107 194,3 1,1% -0,9% 4,1% 35,1% 37,5% 180,9%
ATX 4 809,19 2,0% -2,5% 5,0% 31,3% 37,2% 92,1%
PX 2 477,11 1,3% -1,0% 5,8% 40,7% 47,7% 163,9%
Magyar blue chipek              
OTP 32 200 1,3% 0,0% 6,2% 48,5% 52,7% 169,7%
Mol 3 078 2,3% -0,2% 12,2% 12,7% 14,5% 55,5%
Richter 9 700 -0,2% -1,9% -6,4% -6,7% -7,7% 40,2%
Magyar Telekom 1 720 0,1% -4,4% -3,7% 35,0% 42,6% 368,0%
Nyersanyagok              
WTI 60,27 -2,0% 1,6% 3,4% -16,8% -13,6% 45,0%
Brent 63,58 -2,0% 1,3% 3,8% -14,9% -12,8% 43,6%
Arany 4 094,88 1,1% -2,1% -3,5% 56,0% 56,0% 120,2%
Devizák              
EURHUF 381,5500 -0,7% -0,9% -2,0% -7,2% -6,3% 6,2%
USDHUF 330,4322 -0,4% -0,5% -1,0% -16,8% -14,1% 8,9%
GBPHUF 432,0549 -0,8% -0,8% -3,7% -13,2% -11,6% 7,6%
EURUSD 1,1547 -0,3% -0,4% -1,0% 11,5% 9,1% -2,5%
USDJPY 155,2750 0,0% 0,3% 3,2% -1,2% 0,9% 49,4%
GBPUSD 1,3080 -0,5% -0,4% -2,3% 4,4% 3,3% -1,1%
Kriptovaluták              
Bitcoin 91 474 -1,5% -10,0% -14,1% -3,1% -1,0% 413,2%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,11 0,2% 1,2% 3,3% -10,1% -6,4% 389,2%
10 éves német állampapírhozam 2,67 0,0% 2,5% 5,3% 13,1% 14,2% -569,8%
10 éves magyar állampapírhozam 7,14 -0,6% 1,0% 4,2% 7,9% 6,9% 218,8%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
