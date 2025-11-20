Ők az ország szeme fénye: pénzügyileg egyre tudatosabbak a fiatalok

Enyhén csökkent az OTP Öngondoskodási Index aggregált értéke a tavalyihoz képest, ez stagnálásként értékelhető, érdemi elmozdulás nem történt – hangzott el az OTP idei kutatását bemutató sajtóeseményen. A fiatalok az átlagnál pénzügyileg tudatosabbnak mondhatók, a digitális banki megoldásokra is kifejezetten fogékonyak, amikor pedig nyugdíjcélú előtakarékosságról van szó, havonta 10-15 ezer forintot szánnak erre a célra.

Nemcsak egy pénzügyi döntés az öngondoskodás, hanem a jövőnk biztonságának alappillére – kezdte a kutatási eredmények ismertetését Máriás Endre, az OTP Bank bankkapcsolati területének vezetője. A kutatás a 18-70 év közötti, bankkapcsolattal rendelkezőkre reprezentatív nem, életkor, végzettség, régió és településtípus szerint, a mintában 1500 fő szerepel, akiket hibrid mintavétellel választottak ki, a kutatás módszertana megegyezik a tavalyival. Az adatfelvétel augusztusban és szeptemberben történt.

A fő Öngondoskodási Index 3 alindexből áll össze, ezek az attitűd, az aktivitás és a kommunikáció. Az Attitűd azt méri, hogy a lakosság mennyire tervez, van-e jövőképe, az Aktivitás azt vizsgálja, mennyit tesznek az emberek az öngondoskodásért, megtakarításért, a Kommunikáció alindexe pedig felméri, hallanak-e erről a témáról, és beszélnek-e róla ismerőseikkel.

Tavalyhoz képest 1 százalékponttal csökkent az összesített aggregált index, ez stagnálásnak minősíthető, érdemi elmozdulás nem történt.

Az aggregált Öngondoskodási Index idén 53 pont, az Attitűd alindex változatlanul 59 pont, az Aktivitás 60-ra csökkent a tavalyi 61-ről, míg a Kommunikáció idén 38-ra nőtt a tavalyi 37-ről.

Nőtt a pénzügyi magabiztosság, de van még tér a fejlődésre

55%-ról 60%-ra nőtt a pénzügyekben magabiztosak aránya, egyre többen nemcsak fejben, hanem kimutatások segítségével is követik pénzügyeiket. Jó hír, hogy minden korosztályban magasabb fokú lett a pénzügyi magabiztosság.

26%-ról 31%-ra nőtt azoknak az aránya, akik rendszeresen készítenek kimutatásokat a saját pénzügyeikről, például kiadásaikról

– ezt a banki mobilapplikációk is segítik az ezt célzó funkcióikkal.

Az eseményen elhangzott: az OTP Persely megtakarítási programot már félmillió ügyfél használja, ez szintén azt mutatja, hogy egyre több embert foglalkoztat az öngondoskodás. A Perselyben lévő megtakarítási állomány közelíti a 200 milliárd forintot, azaz egy ügyfélre átlagosan közel 400 ezer forintnyi megtakarítás jut.

Főként az idősebbek szoronganak a jövőtől

Az idei kutatás szerint enyhén csökkent a magyarok jövőtől való szorongása, habár továbbra is jelen van: 42% nyilatkozott így jelenleg, ez a tavalyi 45%-hoz képest kis javulást mutat. Az életkor előrehaladtával a szorongók aránya emelkedik, a 60-70 év köztiek közül 47% sorolható ebbe a körbe.

A kommunikációban egyre inkább megjelenik az öngondoskodás témája,

egy év alatt 37%-ról 47%-ra növekedett azoknak az aránya, akik hallottak vagy olvastak a témáról valamilyen médiumban,

és 30%-ról 35%-ra nőtt azoké, akik beszéltek erről családtagjukkal vagy ismerősükkel.

A kutatás szerint négy szegmensre oszthatók a megkérdezettek, ők a „példaképek, formálódók, lemaradók és sodródók”. A példaképek „szupertudatosak”, az ő arányuk 26%-ról 30%-ra emelkedett tavaly óta, miközben a sodródóké 22%-ról 20%-ra csökkent, azaz a pozitív viselkedésminta erősödni látszik.

Hasítanak a fiatalok

A 18-24 évesek kifejezetten tudatosnak mondhatók, 70%-uk úgy véli, hogy a jövőjük alakulása nagy mértékben rajtuk múlik, ez jócskán megnövekedett arány a tavalyi 59%-kal összevetve.

A fiatalok optimisták, pozitívan állnak a kérdéskörhöz

– emelte ki Máriás, aki egyben meglepőnek is nevezte ezt az eredményt.

Ezzel szemben a kutatás eredményei azt mutatják, hogy a 65-70 év köztiek körében alig 35%-ra tehető, azaz feleekkora azoknak az aránya, akik úgy érzik, hogy jelentős egyéni ráhatásuk lenne a jövőjük alakulására.

Budai József, az OTP Nyugdíjpénztár és Egészségpénztár ügyvezető igazgatója hozzátette: az OTP Nyugdíjpénztárnál a 16-34 köztiek már az új belépők 40%-át adják, ez is alátámasztja azt, hogy a fiatalok körében nő az igény az öngondoskodásra. A konkrét számokat tekintve az idei első tíz hónapban 21 ezer fővel nőtt az OTP Nyugdíjpénztár tagsága, az új belépők mind tagdíjfizetők is egyben, és a tagok átlagos életkora egyre fiatalabb, 40 év alá csökkent, és innen még tovább csökkenhet.

Budai szerint ezek annak fényében különösen nagy eredménynek tekinthetők, hogy a munkáltatói adókedvezmények eltörlése óta erősen visszaesett a munkáltatói beléptetés. A vezető azt is elárulta, hogy 2024-ben összesen 41 ezer új belépővel büszkélkedhetett az OTP ÖNYP, ehhez képest idén már az első tíz hónapban 45 ezer fő lépett be újonnan.

Az igazgató felhívta a figyelmet: a nyugdíjpénztárak a hosszú távú befektetési hozamok terén is igen jól teljesítenek.

Az OTP Öngondoskodási Index idei felmérésében a 18-24 évesek 64%-a nyilatkozott úgy, hogy pénzügyileg magabiztosnak érzi magát, ez 10 százalékponttal magasabb, mint a tavalyi érték. Azonban a pénzügyi kimutatások készítésében kissé alulteljesítenek a fiatalok, 25%-uk készít ilyen rendszeresen, ugyanakkor 60%-uk bevállalja, hogy lemond rövid távú élvezetekről, kiadásokról a jövőre való előtakarékosság érdekében.

A 18-24 éves korosztály 23%-a mondta idén, hogy rendszeresen takarékoskodik, ez lehetne magasabb – emelte ki Máriás, aki szerint erre a bankszektornak is van ráhatása, ezért van felelőssége is. Egy lehetséges irányként megjelölte, hogy egyszerűsíteni kellene a megtakarítási termékek igénybevételét.

Egyre többen értik a pénzügyi termékeket, egy év alatt 41%-ról 46%-ra növekedett azoknak az aránya, akik úgy nyilatkoztak, hogy megértik, átlátják és képesek értelmezni a banki ajánlatokat.

Jó hír, hogy a banki csalások áldozatainak száma is csökken, ebben a banki tudatosságnövelő kampányoknak is van szerepük.

A fiatalok sajátossága, hogy 90%-ot meghaladó arányban használják a bank mobilapplikációját, és közel felüknél ez tekinthető elsődlegesen preferált ügyintézési csatornának is. (A teljes mintában 28%, a legidősebbek körében 16% mondta ezt.)

Pozitívumként említhető az is, hogy a fiatalok kevésbé tartanak a hitelektől, valamint többet mozognak, ami az egészségtudatosság szempontjából kiemelt fontosságú.

Zavartalanul megy a nyugdíjpénztári megtakarítások lakáscélú felhasználása

Budai József a pénztárak idei teljesítményéről elmondta, hogy mind az önkéntes nyugdíjpénztár, mind az egészségpénztár esetében növekvő taglétszámról és volumenről beszélhetünk. Ma már a 435 ezer főt is meghaladja az OTP ÖNYP taglétszáma, a megtakarított vagyon pedig 500 milliárd forint fölé tehető. A tagok 55-60%-a fizet rendszeresen tagdíjat, ez meghaladja a szektorra jellemző átlagos aktivitást.

A lakáscélú felhasználás az év során megszokott tempóban zajlik, 11 500 fő kért eddig ilyen jellegű kifizetést az OTP-től, 23 milliárd forint összértékben.

A felhasználási célok közül magasan a legnépszerűbb a felújítás-korszerűsítés, ezt követi a hiteltörlesztés, harmadikként pedig lakásvásárlás céljából használják fel nyugdíjpénztári megtakarításaikat a tagok.

Az OTP Egészségpénztár taglétszáma mostanra 292 ezer főre növekedett, a portfólió összértéke 33 milliárd forint, elsősorban a magán-egészségügyi és gyógyszertári költésekre használják az ügyfelek a megtakarítást, de az önsegélyező funkciók, például beiskolázási cél, hiteltörlesztési cél népszerűsége is növekszik.

Budai József emlékeztetett, hogy az idei évtől havi 10 ezer forintra emelkedett a minimum tagdíjelőírás, erre az ügyfelek több mint 90%-a gyorsan átállt, teljesen együttműködőek voltak ebben. A fiatalokra egyébként a minimáldíj körüli, havi 10-15 ezer forint körüli befizetés jellemző.

