Ők az ország szeme fénye: pénzügyileg egyre tudatosabbak a fiatalok

Nemcsak egy pénzügyi döntés az öngondoskodás, hanem a jövőnk biztonságának alappillére – kezdte a kutatási eredmények ismertetését Máriás Endre, az OTP Bank bankkapcsolati területének vezetője. A kutatás a 18-70 év közötti, bankkapcsolattal rendelkezőkre reprezentatív nem, életkor, végzettség, régió és településtípus szerint, a mintában 1500 fő szerepel, akiket hibrid mintavétellel választottak ki, a kutatás módszertana megegyezik a tavalyival. Az adatfelvétel augusztusban és szeptemberben történt.
A fő Öngondoskodási Index 3 alindexből áll össze, ezek az attitűd, az aktivitás és a kommunikáció. Az Attitűd azt méri, hogy a lakosság mennyire tervez, van-e jövőképe, az Aktivitás azt vizsgálja, mennyit tesznek az emberek az öngondoskodásért, megtakarításért, a Kommunikáció alindexe pedig felméri, hallanak-e erről a témáról, és beszélnek-e róla ismerőseikkel.
Tavalyhoz képest 1 százalékponttal csökkent az összesített aggregált index, ez stagnálásnak minősíthető, érdemi elmozdulás nem történt.
Az aggregált Öngondoskodási Index idén 53 pont, az Attitűd alindex változatlanul 59 pont, az Aktivitás 60-ra csökkent a tavalyi 61-ről, míg a Kommunikáció idén 38-ra nőtt a tavalyi 37-ről.
Nőtt a pénzügyi magabiztosság, de van még tér a fejlődésre
55%-ról 60%-ra nőtt a pénzügyekben magabiztosak aránya, egyre többen nemcsak fejben, hanem kimutatások segítségével is követik pénzügyeiket. Jó hír, hogy minden korosztályban magasabb fokú lett a pénzügyi magabiztosság.
26%-ról 31%-ra nőtt azoknak az aránya, akik rendszeresen készítenek kimutatásokat a saját pénzügyeikről, például kiadásaikról
– ezt a banki mobilapplikációk is segítik az ezt célzó funkcióikkal.
Az eseményen elhangzott: az OTP Persely megtakarítási programot már félmillió ügyfél használja, ez szintén azt mutatja, hogy egyre több embert foglalkoztat az öngondoskodás. A Perselyben lévő megtakarítási állomány közelíti a 200 milliárd forintot, azaz egy ügyfélre átlagosan közel 400 ezer forintnyi megtakarítás jut.
Főként az idősebbek szoronganak a jövőtől
Az idei kutatás szerint enyhén csökkent a magyarok jövőtől való szorongása, habár továbbra is jelen van: 42% nyilatkozott így jelenleg, ez a tavalyi 45%-hoz képest kis javulást mutat. Az életkor előrehaladtával a szorongók aránya emelkedik, a 60-70 év köztiek közül 47% sorolható ebbe a körbe.
A kommunikációban egyre inkább megjelenik az öngondoskodás témája,
egy év alatt 37%-ról 47%-ra növekedett azoknak az aránya, akik hallottak vagy olvastak a témáról valamilyen médiumban,
és 30%-ról 35%-ra nőtt azoké, akik beszéltek erről családtagjukkal vagy ismerősükkel.
A kutatás szerint négy szegmensre oszthatók a megkérdezettek, ők a „példaképek, formálódók, lemaradók és sodródók”. A példaképek „szupertudatosak”, az ő arányuk 26%-ról 30%-ra emelkedett tavaly óta, miközben a sodródóké 22%-ról 20%-ra csökkent, azaz a pozitív viselkedésminta erősödni látszik.
Hasítanak a fiatalok
A 18-24 évesek kifejezetten tudatosnak mondhatók, 70%-uk úgy véli, hogy a jövőjük alakulása nagy mértékben rajtuk múlik, ez jócskán megnövekedett arány a tavalyi 59%-kal összevetve.
A fiatalok optimisták, pozitívan állnak a kérdéskörhöz
– emelte ki Máriás, aki egyben meglepőnek is nevezte ezt az eredményt.
Ezzel szemben a kutatás eredményei azt mutatják, hogy a 65-70 év köztiek körében alig 35%-ra tehető, azaz feleekkora azoknak az aránya, akik úgy érzik, hogy jelentős egyéni ráhatásuk lenne a jövőjük alakulására.
Budai József, az OTP Nyugdíjpénztár és Egészségpénztár ügyvezető igazgatója hozzátette: az OTP Nyugdíjpénztárnál a 16-34 köztiek már az új belépők 40%-át adják, ez is alátámasztja azt, hogy a fiatalok körében nő az igény az öngondoskodásra. A konkrét számokat tekintve az idei első tíz hónapban 21 ezer fővel nőtt az OTP Nyugdíjpénztár tagsága, az új belépők mind tagdíjfizetők is egyben, és a tagok átlagos életkora egyre fiatalabb, 40 év alá csökkent, és innen még tovább csökkenhet.
Budai szerint ezek annak fényében különösen nagy eredménynek tekinthetők, hogy a munkáltatói adókedvezmények eltörlése óta erősen visszaesett a munkáltatói beléptetés. A vezető azt is elárulta, hogy 2024-ben összesen 41 ezer új belépővel büszkélkedhetett az OTP ÖNYP, ehhez képest idén már az első tíz hónapban 45 ezer fő lépett be újonnan.
Az igazgató felhívta a figyelmet: a nyugdíjpénztárak a hosszú távú befektetési hozamok terén is igen jól teljesítenek.
Az OTP Öngondoskodási Index idei felmérésében a 18-24 évesek 64%-a nyilatkozott úgy, hogy pénzügyileg magabiztosnak érzi magát, ez 10 százalékponttal magasabb, mint a tavalyi érték. Azonban a pénzügyi kimutatások készítésében kissé alulteljesítenek a fiatalok, 25%-uk készít ilyen rendszeresen, ugyanakkor 60%-uk bevállalja, hogy lemond rövid távú élvezetekről, kiadásokról a jövőre való előtakarékosság érdekében.
A 18-24 éves korosztály 23%-a mondta idén, hogy rendszeresen takarékoskodik, ez lehetne magasabb – emelte ki Máriás, aki szerint erre a bankszektornak is van ráhatása, ezért van felelőssége is. Egy lehetséges irányként megjelölte, hogy egyszerűsíteni kellene a megtakarítási termékek igénybevételét.
Egyre többen értik a pénzügyi termékeket, egy év alatt 41%-ról 46%-ra növekedett azoknak az aránya, akik úgy nyilatkoztak, hogy megértik, átlátják és képesek értelmezni a banki ajánlatokat.
Jó hír, hogy a banki csalások áldozatainak száma is csökken, ebben a banki tudatosságnövelő kampányoknak is van szerepük.
A fiatalok sajátossága, hogy 90%-ot meghaladó arányban használják a bank mobilapplikációját, és közel felüknél ez tekinthető elsődlegesen preferált ügyintézési csatornának is. (A teljes mintában 28%, a legidősebbek körében 16% mondta ezt.)
Pozitívumként említhető az is, hogy a fiatalok kevésbé tartanak a hitelektől, valamint többet mozognak, ami az egészségtudatosság szempontjából kiemelt fontosságú.
Zavartalanul megy a nyugdíjpénztári megtakarítások lakáscélú felhasználása
Budai József a pénztárak idei teljesítményéről elmondta, hogy mind az önkéntes nyugdíjpénztár, mind az egészségpénztár esetében növekvő taglétszámról és volumenről beszélhetünk. Ma már a 435 ezer főt is meghaladja az OTP ÖNYP taglétszáma, a megtakarított vagyon pedig 500 milliárd forint fölé tehető. A tagok 55-60%-a fizet rendszeresen tagdíjat, ez meghaladja a szektorra jellemző átlagos aktivitást.
A lakáscélú felhasználás az év során megszokott tempóban zajlik, 11 500 fő kért eddig ilyen jellegű kifizetést az OTP-től, 23 milliárd forint összértékben.
A felhasználási célok közül magasan a legnépszerűbb a felújítás-korszerűsítés, ezt követi a hiteltörlesztés, harmadikként pedig lakásvásárlás céljából használják fel nyugdíjpénztári megtakarításaikat a tagok.
Az OTP Egészségpénztár taglétszáma mostanra 292 ezer főre növekedett, a portfólió összértéke 33 milliárd forint, elsősorban a magán-egészségügyi és gyógyszertári költésekre használják az ügyfelek a megtakarítást, de az önsegélyező funkciók, például beiskolázási cél, hiteltörlesztési cél népszerűsége is növekszik.
Budai József emlékeztetett, hogy az idei évtől havi 10 ezer forintra emelkedett a minimum tagdíjelőírás, erre az ügyfelek több mint 90%-a gyorsan átállt, teljesen együttműködőek voltak ebben. A fiatalokra egyébként a minimáldíj körüli, havi 10-15 ezer forint körüli befizetés jellemző.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Padkáztathatja Magyarországot és fél Európát a németek történelmi hibája
Éppen most követik el Berlinben a gazdasági golgotajárás legnagyobb mulasztását, ami tömeges kirúgásokat is hozhat.
Csökkent az MBH Bank nyeresége, nőtt a hitelállomány
156 milliárd forintos adózás utáni eredménnyel zárta az év első három negyedévét a bank
Európa asztalra csapott Trump háborús terve miatt
Brüsszel és az európai fővárosok szerint Moszkvát szolgálná ki az amerikai elnök.
Egyszerre üzent Moszkvának és Kijevnek az amerikai külügyminiszter: ez egyikőjüknek sem fog tetszeni
Marco Rubio szerint ez kell a tartós békéhez.
Salamoni döntés születhet: a gazdag monarchia kikosarazza a nagyhatalmakat és KF-21-es lopakodó vadászgépeket vesz
Pont kerülhet a hosszú vita végére.
Megjött a döntés: így alakul holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
GINOP Plusz a ciklus végén: lesz még mire pályázni a választások után?
Sok pályázó fejében ott motoszkál a kérdés: "Ha most lemaradok, majd a választások után úgyis nyílik egy újabb nagy GINOP-csomag... igaz?"
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Uptrading: válságban váltunk drágább FMCG-re?
A kis luxus paradoxona azt a jelenséget írja le, amikor válság idején bizonyos prémium termékek kereslete nem csökken, hanem növekszik. Ez különösen hangsúlyos az FMCG-szektorban, ahol a minde
Örömhír az autóvásárlás előtt állóknak: Olcsóbbak az autóhitelek, ideje a gázra lépni!
2025-ben ugyan az autóárak tovább drágulnak, ebben semmi meglepő nincsen. Viszont ami remek hír az autóhiteleseknek: a kamatok folyamatosan csökkenő pályán vannak. Mutatjuk, mik a piac legfontos
Lehet számítani a Mikulás-ralira? Tények és tévhitek az év végére
Mint a Messiásra, úgy várnak a befektetők minden évben a Mikulás-ralira, azaz arra, hogy év végén általánosan drágulnak a tőkepiaci eszközök. De kevesen tudják, hogy... The post Lehet szám
Black Fridayből Black November: hogyan lesz egyre kiterjedtebb az akciózási időszak?
A Black Friday mára egész szezonra kiterjedő, globális vásárlási jelenséggé nőtte ki magát.
HR és munkaügy: ha nincs szabályzat, az nemcsak hiányosság, hanem kockázat is!
Sok vállalatnál a HR és munkaügyi folyamatok működnek ugyan, de nincsenek mögöttük írásban rögzített szabályzatok. Pedig ezek hiánya nemcsak átláthatatlanságot, hanem komoly jogi és műk
Ki fizeti meg végső soron a bankadó növelését?
4,9 százalékos GDP-arányos hiányadatról érkezett hír, ami jóval magasabb, mint a kormány várakozásai. Ezután a kormány megemelte a hiánycélt, és kétszeres bankadót jelentett be. Szabó...
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Kiderült, mennyivel nőhetne valójában a rezsi, ha leválnánk az orosz gázról
A szerdai Checklistben a láthatatlan árrobbanás titkai.
Nem igazán látszik, ki vagy mi tudná megállítani a forintot
A befektetőket a magas kamatokon kívül semmi nem hatja meg.
Nagy változás jön az adóbevallásban – Mire kell most figyelni?
A WTS Klient szakértőjével beszélgettünk.