Sokan AI-lufit kiáltottak, erre az Nvidia felmutatta a középső ujját

Az Nvidia ismét rátett egy lapáttal az AI-őrületre: miközben az elmúlt hónapokban az AI-lufival kapcsolatos félelmektől volt hangos a befektetői közösség, a vállalat ismét egy elképesztően erős negyedévet hozott. Rekordbevétel, továbbra is brutálisan magas profitmarzs, optimista előrejelzés - gyakorlatilag mindent megkaptak a befektetők, ráadásul minden fontos szám a várakozások felett alakult. Az Nvidia harmadik negyedéves jelentés ezzel egyszerre csillapítja az AI-lufitól tartók aggodalmait, és új lendületet ad a technológiai szektor húzórészvényének.

Brutális negyedév

A hét egyik legjobban várt tőzsdei eseménye volt az Nvidia harmadik negyedéves gyorsjelentése, és a cég nem okozott csalódást: a számok nemcsak az elemzői konszenzust múlták felül, hanem érdemben enyhítették az utóbbi hetekben egyre erősödő, AI-lufival kapcsolatos félelmeket is.

A negyedévben 57 milliárd dollárra ugrott a bevétel, ami 62 százalékos éves és 22 százalékos negyedéves növekedésnek felel meg. A bevétel messze felülmúlta az elemzők által várt nagyjából 54,9 milliárd dollárt.

Szegmensbontásban gyakorlatilag tovább erősödött a "one-product company" jelleg:

Adatközponti üzletág: 51,2 milliárd dollár, 66 százalékos éves és 25 százalékos negyedéves növekedéssel, a teljes árbevétel több mint 90 százalékát adva. Az üzletág bevétele mintegy 2 milliárd dollárral meghaladta az elemzői várakozásokat. A vállalat szerint a növekedés nagy része a GB300-as chipjek kezdeti értékesítésének köszönhető. Az adatközponti bevételekből 43 milliárd dollár a vállalat GPU-ihoz kapcsolódott, miközben a hálózatépítés, vagyis azok az alkatrészek, amelyek lehetővé teszik, hogy több GPU egy számítógépként működjön, 8,2 milliárd dollárral járult hozzá az adatközponti bevételekhez. Az Nvidia pénzügyi igazgatója, Colette Kress elmondta, hogy a vállalat legkelendőbb chipcsaládja jelenleg a Blackwell Ultra, a vállalat Blackwell chipjeinek második generációs változata.

Gaming: 4,3 milliárd dollár, éves szinten 30 százalékos bővüléssel, de kismértékű (–1%) negyedéves visszalépéssel, normalizálódó készletszintekkel.

Professional Visualization: 760 millió dollár, 26 százalékos Q/Q és 56 százalékos Y/Y növekedéssel.

Automotive & Robotics: 592 millió dollár, éves alapon 32 százalékos, negyedéves alapon 1 százalékos bővüléssel – továbbra is kicsi, de gyorsan növekvő láb.

Az AI-chipeket is magába foglaló adatközpont üzletágról Jensen Huang vezérigazgató a gyorsjelentéshez mellékelt közleményben elmondta,

hogy a Blackwell generációs termékcsalád értékesítése "elszállt", a felhős GPU-kapacitások pedig gyakorlatilag "teltházasak".

A vállalat szerint egyszerre gyorsul a tréning- és az inference-igény, ami önmagát erősítő AI-beruházási ciklust hoz létre.

A menedzsment a jelentés utáni konferenciahíváson emlékeztetett: a Blackwell és a következő generációs Rubin rendszerekre 2026 végéig összesen mintegy 500 milliárd dolláros kumulált bevételt céloztak meg,

de a jelenlegi rendelési trendek alapján már bőven van esély ennek meghaladására is.

Visszatérve az eredményekre, non-GAAP alapon a nettó eredmény 31,9 milliárd dollárra emelkedett, 59 százalékkal meghaladva az egy évvel korábbi szintet, míg a bruttó árrés 73,6 százalék, ami egy iparág- és történelmi összevetésben is extrém profitabilitást jelez. Az egy részvényre jutó korrigált eredmény (EPS) 1,30 dollár lett, ami néhány centtel múlta felül a konszenzus 1,25 dolláros várakozását.

A gyorsjelentésben hosszú partnerségi lista jelzi, hogy az Nvidia nem csupán chipgyártóként, hanem kvázi platformszinten ül rá az AI-infrastruktúra bővülésére:

stratégiai megállapodás OpenAI-jal legalább 10 gigawatt Nvidia-rendszer telepítéséről;

együttműködés Google Cloud, Microsoft, Oracle és xAI szereplőkkel több százezer GPU-t felölelő amerikai AI-infrastruktúra kiépítésére;

új szuperszámítógépek az amerikai energetikai minisztériummal és több felhőszolgáltatóval, tíz- és százezres Blackwell-GPU-darabszámokkal;

az első, az USA-ban gyártott Blackwell-wafer a TSMC arizonai üzemében, amelyet az amerikai iparpolitikai törekvések szimbólumaként emeltek ki.

Ezek a lépések egyszerre erősítik az Nvidia technológiai előnyét, a hálózati hatásokat és a politikai kapcsolatrendszert – ami különösen fontos, amikor a cég egyre inkább geopolitikai metszéspontba kerül.

Újabb masszív negyedév jön

A piac szempontjából a legfontosabb üzenet talán nem is a múlt, hanem a jövő: az Nvidia a negyedik negyedévre 65 milliárd dollár körüli árbevételt vár (±2%), ami érdemben meghaladja a nagyjából 61–62 milliárdos elemzői konszenzust. A menedzsment 74,8–75 százalék közötti bruttó marzsot jelez előre, ami azt mutatja, hogy az árképzési erő és a termékmix még mindig kivételesen kedvező.

A gyorsjelentés előtt az AI-részvények árfolyamesése, a Nasdaq és az S&P 500 sorozatos esése, valamint a nagy tech-cégek extrém AI-capex-tervei miatt sokan tesztként tekintettek az eredményekre: eldőlhet-e egyetlen jelentéssel, hogy valódi e-commerce- és felhőforradalom-szerű, többéves beruházási ciklust látunk, vagy inkább a dotkom-évekhez hasonló túlfűtöttség felé tart a piac.

Az első reakciók alapján a mérleg nyelve egyelőre az előbbi irányba billent: a BBC és több nagy nemzetközi hírügynökség szerint a gyorsjelentés érezhetően enyhítette az AI-lufival kapcsolatos félelmeket, a részvényemelkedés pedig a szélesebb piaci hangulatot is javította.

"AI-lufi? Mi mást láttok, mint mi?"

Az utóbbi hónapokban egyre többször merült fel, hogy a nagy AI-szereplők közötti körkörös üzletek – a felhő- és chipkapacitásokra szóló hosszú távú szerződések, illetve a startupokban vállalt milliárdos részesedések – a dotkom-buborék mintázatait idézik. Huang és a pénzügyi vezér Colette Kress azonban most látványosan igyekeztek elütni ezeket az aggályokat.

Kress szerint az AI-adoptáció még csak „az első játékrészben” jár, és az évtized végére évente 3–4 ezermilliárd dolláros AI-infrastruktúra-beruházásra számítanak globálisan – ennek az egyik fő haszonélvezője lehet továbbra is az Nvidia.

Huang ezzel párhuzamosan azt hangsúlyozta, hogy az Nvidia platformja lényegében „minden nagy AI-modellt futtat”, és a cég szerint egy technológiai „tipping point” közeledik, ahol az AI már nem csak kísérleti projektekben, hanem a vállalati működés központi elemeként jelenik meg.

Sok szó esett az AI-lufiról. A mi szemszögünkből nézve azonban egészen más képet látunk

– mondta Huang.

Geopolitika, Kína és az AI-dealek kockázata

A sztori árnyoldalai sem tűntek el a mostani jelentéssel. Kress ismét egyértelmű csalódottságának adott hangot azzal kapcsolatban, hogy az amerikai exportkorlátozások blokkolják a cég versenyképesebb adatközponti termékeinek értékesítését Kínában. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az Nvidia elkötelezett a washingtoni és pekingi kormányzattal való párbeszéd mellett, mert szerintük az amerikai AI-vezető szerephez Kína fejlesztőinek és vállalatainak megnyerése is kulcsfontosságú.

Ezzel párhuzamosan egyre nagyobb figyelem vetül a "körkörös" AI-dealekre: az Nvidia nagy megrendelői (OpenAI, Anthropic, xAI stb.) egyre gyakrabban válnak befektetővé is, miközben a partnerek szintén részesedést szereznek egymásban vagy a mögöttes infrastruktúra-szolgáltatókban. A BBC riportja szerint például az OpenAI-ba irányuló, nagyságrendileg 100 milliárd dolláros Nvidia-befektetés is ennek a hálózatnak a része, ami már a szabályozók figyelmét is felkeltette.

Ez a modell rövid távon felerősítheti az Nvidia befolyását és bevételeit, hosszabb távon viszont versenyjogi és pénzügyi stabilitási kérdéseket vethet fel – különösen, ha az AI-capex valamilyen okból kifulladna, vagy a szabályozók szigorúbban lépnének fel a technológiai óriások egymásba fonódó struktúráival szemben.

Tanulságok

Befektetői szemmel a mostani gyorsjelentés üzenete viszonylag egyértelmű:

Operatív oldalról az Nvidia továbbra is extrém erős: a bevétel- és profitnövekedés, a marzsok és a guidance alapján egyelőre semmi jel nem utal arra, hogy az AI-chipek iránti kereslet ciklusa rövid távon kifulladna.

Tőzsdei szempontból a papír továbbra is az AI-sztori elsőszámú papírja: a gyorsjelentés utáni emelkedés nemcsak az Nvidia, hanem a teljes szektor – AMD, Broadcom, Micron, Super Micro, Arm stb. – számára pozitív jelzés volt.

Kockázati oldalon a geopolitikai kitettség (különösen Kína irányába), a szabályozói nyomás, valamint a körkörös AI-dealek átláthatósága és fenntarthatósága maradnak a fő kérdőjelek.

A mostani negyedév alapján ugyanakkor egy dolog biztosan látszik: ha valóban AI-buborék alakulna ki, azt nem az Nvidia fundamentumai fogják elsőként igazolni. A cég jelenleg inkább a több ezermilliárd dolláros AI-infrastruktúra-beruházási ciklus epicentruma, amelynek fenntarthatóságát sokkal inkább a nagy technológiai megrendelők – Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta – hosszú távú capex-stratégiái, az energia- és hálózati kapacitások, valamint a szabályozói környezet fogják meghatározni, mintsem a most látott eredmények.

A gyorsjelentés után az Nvidia részvényei a zárás utáni kereskedésben mintegy 5,1 százalékot emelkedtek, részben ledolgozva az elmúlt hetek 12 százalékos korrekcióját. Így is közel 40 százalékos pluszban van az árfolyam az év eleje óta, jóval felülteljesítve az S&P 500 indexet, miközben a papír súlya a globális részvénypiaci benchmarkokban már önmagában is meghatározó.

