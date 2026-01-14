Csinos hozamok a kedvelt befektetéseknél, de egyetlen sztár mindenkit lepipált

Igen jó évet hagytak maguk mögött a befektetők egyik legnagyobb kedvenceinek tekinthető vegyes alapok: a hozamok szerinti rangsor élén 27%-os teljesítményt látunk, míg a top 15 alap közé nem lehetett 10%-nál gyengébb hozammal bekerülni. A Portfolio most összegyűjtötte, melyek voltak a tavalyi év legsikeresebb befektetései a vegyes alapok mezőnyében – a legjobban hozó alapok a Hold Alapkezelőnél találhatók, a legnagyobb (közel 400 milliárd forintos) alap pedig az Erste Alapkezelő portfóliójához tartozik. A kezelt vagyont illetően a vegyes alapok érett fázisba jutottak: lassult a szektor növekedése, de nincs ok panaszra.

Szép menetelés éve volt a tavalyi a vegyes alapok világában, 11 hónap alatt (2025 januártól novemberig) 16%-kal, 2771 milliárd forintról 3211 milliárd forintra emelkedett a kategória kezelt vagyona, ezzel jelenleg a harmadik legnépszerűbb csoportnak tekinthető az első helyen álló kötvényalapok és a második helyen lévő abszolút hozamú alapok mögött. A növekedés nagyobb részéért, 333 milliárd forintért az új tőkebevonás felelt, amivel a vegyes alapok magabiztosan őrzik a 2025-ös értékesítési rangsor második helyét. Persze a befektetési teljesítményük is szépen hozzájárult a vagyonnövekedéshez: 107 milliárd forintnyi hozamot termeltek novemberig bezárólag.

Stabilan 10% felett hoztak a legjobbak

88 darab forintos, nem intézményi vegyes alapról tartalmaznak információkat a BAMOSZ statisztikái, az alapok zöme (82 darab) pozitív hozamot ért el tavaly, a legjobb versenyző pedig több mint 27%-ot szakított – derül ki az alapok teljesítményét vizsgáló gyűjtésünkből.

Nézzük is a listát, hogy mely vegyes alapok csinálták a legjobb hozamokat 2025-ben: