10 kérdés és válasz az új szuperállampapírról - Minden, amit tudni szeretnél

1. Mikortól lehet megvenni?

2. Milyen címletben árulják és menyit lehet belőle venni?

3. Hol lehet megvásárolni?

4. Mennyit kamatozik a papír és mi lesz a kapott kamattal?

A Magyar Állampapír Plusz (MÁP+) június 3-tól, azaz hétfőtől jegyezhető június 7-ig, de minden héten lesz új sorozat, amit meg lehet venni.A konstrukció alapcímlete egy forint lesz, tehát nem kell feltétlenül kerek összeggel beszállni, és nincs alsó korlát sem. Nincs megkötés a vásárlási maximumra sem, tehát korlátlan összegben lehet az új állampapírt beszerezni magánszemélyeknek.Az új papírt hétfőtől a Magyar Államkincstár kirendeltségein, a befektetési szolgáltatók közül a Concorde-nál, az Equilornál és az Ersténél, a bankok közül pedig a CIB-nél, a Gránitnál, a K&H-nál, a Magyar Takarékszövetkezeti Banknál, az MKB-nál, az OTP-nél, a Raiffeisennél és az UniCreditnél lehet megvenni.A kamat mértéke az első félévben évi 3,5%, a második félévben évi 4%, ezt követően minden évben 50 bázisponttal emelkedik a kamat, tehát a 2. évben évi 4,5%, a 3. évben évi 5%, a 4. évben évi 5,5%, az 5. évben pedig évi 6% jár a befektetésünk után. Ezzel az 5 éves futamidő alatt a papírral elérhető hozam 4,95%. Kamatfizetés után a kapott kamat automatikusan újrabefektetésre kerül ugyanabba az állampapírsorozatba, tehát nincs vele teendőnk.

5. Milyen költséggel lehet megvenni?

6. Kell-e fizetni utána kamatadót?

7. Érdemes még TBSZ-re tenni állampapírt?

8. Milyen költséggel váltható vissza?

A költség attól függ, hol vesszük meg a papírt. A bankok és brókercégek az értékesítésért felszámíthatnak valamekkora tranzakciós költséget, illetve a számlavezetésnek is lehet díja (a konkrét költségekről egy következő cikkünkben írunk). Aki viszont az Államkincstárnál nyit számlát, annak a számlanyitás és számlavezetés is ingyenes.A június 1-jét követően kibocsátott lakossági állampapír-sorozatok után már nem kell a 15%-os kamatadót fizetni, ebbe beletartozik tehát a MÁP+ is. Ugyanez lesz igaz például a prémium állampapír új sorozataira is.A TBSZ-nek ugye abban van nagy vonzereje, hogy csökkenthető a fizetendő kamatadó (3 év után), illetve mentesülni is lehet annak megfizetése alól (5 év után), ha valaki ebben a konstrukcióban takarít meg. Azzal, hogy a lakossági állampapírok új sorozataira júniustól eltörlik a 15%-os kamatadót, azokat már nem érdemes TBSZ-re venni, hiszen a befektetési számla ebben már semmi pluszt nem ad. Akinek viszont más megtakarítása is van, ott már értelmezhető lehet a TBSZ-en való megtakarítás (pl. befektetési alapok vásárlása).Fontos kiemelni, hogy kamatfizetést követő 5 munkanapos időintervallumban a forgalmazók nettó 100%-os árfolyamon (ami a névérték) plusz a visszavásárlás értéknapja szerinti felhalmozott kamaton jegyeznek vételi árat a MÁP+ sorozatra és vásárolják vissza a befektetőktől. Az ezen kívüli időszakban a forgalmazók vételi árfolyama eltérhet a kincstárétól, így arról érdemes a számlavezetőnél érdeklődni. A kincstár esetében minden más időszakban a visszaváltás 99,75%-os árfolyamon történik a jelenlegi adatok alapján.

9. Mennyi időbe telik a számlanyitás?

10. Milyen dokumentumokkal lehet megnyitni a számlát?

Nem kell órákig tartó számlanyitástól tartani, a megfelelő adatok megléte esetén a számlanyitás pár percen belül megvan. A kincstárnál például több olvasónk tapasztalata szerint nem vett több időt igénybe a számlanyitás, mint 20 perc. Arra viszont érdemes figyelni, hogy legyen előre jegyzett időpontunk a számlanyitásra, ugyanis a következő napokban megnövekedhet a forgalom a forgalmazóhelyeken.Semmilyen extra dokumentum nem kell hozzá, tehát személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya elégséges.

