Barcza: van megoldás arra, ha nem jönnek az EU-s pénzek

Barcza György vezérigazgató ÁKK A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen végzett 1999-ben. Ezt követően két évig az Pénzügyminisztérium és az Államadósság Kezelő Központ elemzője volt, majd az ING Bank és a K&H közgazdászaként dolgozott. 2012-ben... Tovább »

Az idei értékesítésben a Kétéves és a Prémium Magyar Állampapírok adják a nettó kibocsátás nagy részét, ami miatt a lakossági portfólió átlagos futamideje emelkedik.A változó kamatozású kötvények, mint a PMÁP esetében a kamat automatikusan emelkedik, de a fix papírok kamatát emelni kell, hogy megfelelően vonzó maradjon.A leghosszabb futamidejű Babakötvény kimagasló, 5,4%-os kamatot fizet, a többi változó kamatozású állampapírnál pedig automatikusan emelkedik a kamatszint, ha például az infláció magasabb.Végeztünk felmérést egy ilyen típusú állampapírról is, de általános vélekedés, hogy az állampapír-befektetők a biztos hozamot fontosnak tartják, amibe nem illeszkedne jól egy nyeremény típusú állampapír.2014-ig vásárolhattak befektetési alapok is, de nyilvánvalóan a program célja a lakossági megtakarítások ösztönzése volt, így ez a kör viszonylag gyorsan lekerült a vásárlók listájáról. Nagybani forint állampapírt nyugodtan vehetnek, vesznek is.Természetesen örülünk, ha a lakossági állampapírok iránt jelentős a kereslet és ezt a következő években is szeretnénk fenntartani. A kereslet jöhet a meglévő megtakarítások, mint a készpénz bevonásából, és jöhet új megtakarításokból is.Ha ehhez még többletként érkezik megtakarítás a készpénz állomány csökkenéséből, akkor nyilvánvalóan a finanszírozás is könnyebb lesz.A Kincstár adja az állampapírok értékesítésének egynegyedét. Ez egy nagyon jó arány, ami még magasabb, ha csak a hosszabb futamidőket nézzük. Az elmúlt évek dinamikus, évi 30-40%-os növekedéséhez a bankokra is szükség volt, az állomány emelkedésével együtt pedig csökkentettük a jutalékokat.A bankszektor eredményének 0,5%-át adja a jutalék, tehát a 600 milliárd forint feletti bankszektori profit 99,5%-a máshonnan jön.A jutalék mértékét legutóbb nyáron csökkentettük, a kamatokat pedig emeletük. Meglátjuk, hogyan alakul az értékesítés és ennek ismeretében lehet további lépéseket tenni.Szerettük volna az önkormányzatok likvid pénzeit is becsatornázni. Ők jellemzően nem egy tartós megtakarítói szektor, de aktuálisan jelentős befektethető pénzügyi vagyonuk van. Erre kínálunk most egy megoldást.A futamidő alatt bármikor eladhatják és megkapják a tőke mellett a felhalmozott kamatot. Ez azt jelenti, hogy már 1 napra is érdemes befektetniük, aminél jobb konstrukciót nehéz kitalálni. Ez igazodik az igényükhöz, mert likvid befektetést szerettek volna, cserébe 1,25%-os éves kamat is elegendő.A forint kötvénykibocsátásnál kb. 1 hónappal a terv felett vagyunk, a lakossági nettó értékesítésben pedig a 3. negyedév végére csaknem elértük az éves tervet.Akkor léptünk a piacra, amikor optimálisnak láttuk. A tavaszi turbulens időszak utáni nyugalmat a szomszédos országok közül páran gyorsan ki is használták a nyáron. Mi kivártunk, és jól tettük. Akkor vontunk be forrást a nemzetközi piacról, amikor már jobbak voltak a feltételek.Idén még lehetőség van 1-2 milliárd jüan értékű "Panda kötvény" kibocsátására, de ez egy hosszabb előkészítést igénylő folyamat, amihez a kínai hatóságok jóváhagyása is kell. Mi azon leszünk, hogy minél gyorsabban ki tudjunk bocsátani. A jövő évi finanszírozási tervet pedig decemberben fogjuk nyilvánosságra hozni.