Megtaláltuk Magyarország egyik legjobb befektetését - Ez lesz az új LTP?

Mi az az életkezdési támogatás és mi köze ennek a Babakötvényhez?

Mennyit kamatozik a papír?

Van rá állami támogatás?

Mennyi pénzt lehet összegyűjteni?

A lakástakarékpénztárak októberi megszüntetése után ez talán a legvonzóbb rendszeres megtakarítási termék Magyarországon. Valószínűleg az idei első félévben megjelenő nyugdíjkötvény lesz majd fogható hozzá.Minden 2005. december 31. után született belföldi gyermek és 2017. június 30. napja után született külföldi gyermek számára, amit egy minimális, az infláció mértével megegyező kamatozású letéti számlán helyeznek el a Magyar Államkincstárban. Ahhoz, hogy ez az induló összeg a gyermek nevére szóló számlára kerüljön, és ott Babakötvényben kamatozzon, Start-értékpapírszámlát kell nyitni a Magyar Államkincstárban. Természetesen az ennél idősebb gyermekek számára is lehetőség van Babakötvényt venni, ennek feltételeit lentebb írjuk le.A Babakötvény. A kamatot minden évben február 1-jén írják jóvá a Start-értékpapírszámlán (a 2032/S sorozat esetén minden évben december 2-án), az így kapott kamatot minden évben újra befektetik. Fontos az is, hogy lejárat után (a gyermek 18. születésnapja után) a kötvény nem kamatozik tovább.Igen,. Tehát aki ennek kimaxolására játszik, akkor éves szinten 60 ezer forintot kell befizetni a számlára (havi 5 ezer forint). A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek esetén az állam az éves befizetések mértéke után 20%-ot (de maximum évi 12 ezer forintot) ír jóvá.Erre van egy jó kalkulátor a babakotveny.hu oldalon, ami minden évben 3% inflációt feltételez és erre jön rá a 3%-os kamatprémium. Az alábbi ábrán megnéztük, hogy idén született gyermek esetén bizonyos havi befizetések mellett mennyit lehet összegyűjteni 18. születésnapjára.

Milyen díja van a számlanyitásnak és számlavezetésnek?

Honnan lehet tudni, hogy melyik kötvénysorozatot kell venni?

Hogy lehet Start-értékpapírszámlát nyitni?

a gyermek személyes adatait tartalmazó iratok (név, adószám, lakcím) és

azon szülő személyes adatai (születési dátum, anyja neve, lakcíme, adóazonosító jele), aki a családi pótlékot kapja, valamint szülői nyilatkozat arról, hogy a szülő a gyermek után jogosult családi pótlékra.

Emellett a számlát nyitó személy adatai is szükségesek.

Ha más hozzátartozó nyitja a számlát, akkor mindezeken túl szükséges egy szülői hozzájáruló nyilatkozat és a számlát nyitó személy családi kötődésről szóló nyilatkozat.

A gyermek hány éves koráig lehet Babakötvényt venni?

a 2006. január 1. előtt született Magyarországon élő magyar állampolgárságú gyermek számára, továbbá a 2017. július 1. előtt született külföldön élő magyar állampolgárságú vagy úgynevezett Magyar Igazolvánnyal rendelkező gyermek számára nem jár alanyi jogon az életkezdési támogatás. Ebben az esetben a Start-értékpapírszámla megnyitásakor 25 000 Ft-ot kell befizetni, melyet - és ezt követően az összes további befizetést - csak Babakötvénybe lehet befektetni;

a 2005. december 31. után született Magyarországon élő magyar állampolgárságú gyermek, továbbá a 2017. június 30. után született külföldön élő magyar állampolgárságú vagy úgynevezett Magyar Igazolvánnyal rendelkező gyermek nevére nyitott Start-értékpapírszámlára a Kincstár automatikusan átvezeti és Babakötvénybe fekteti a 42 500 Ft-os életkezdési támogatást a letéti számláról.

Van megkötés, hogy mennyi pénzt lehet befizetni Babakötvénybe?

Mekkora az alapcímlet?

Kell adózni a Babakötvény után?

Mikortól lehet felvenni a Babakötvényben lévő pénzt?

Ebből és a mostani kamatokból kifolyólag azt lehet mondani, hogy a Babakötvény különösen jó a 15 éves gyermekkel rendelkezőknek, a kötvény 5,8%-os kamatozásával ugyanis a legjobb három éves befektetésnek minősül jelenleg a magyar állampapírok között.

A kincstárnál nyitott számlának nincs nyitási költsége, és a számlavezetésért sem kell fizetni.Szerencsére ezzel nem kell bajlódni, a kincstár ugyanis az életkezdési támogatást automatikusan átvezeti a letéti számláról a gyermek születési évéhez igazodó sorozatszámú Babakötvénybe, innentől kezdve pedig minden, értékpapírszámlára érkező befizetés ebbe a sorozatba megy.A Magyar Államkincstárban a szülő, közeli hozzátartozó, vagy más törvényes képviselő, illetve a 16. életévét betöltött gyermek személyesen nyithatja meg a gyermek nevére szóló Start-értékpapírszámlát. A nyitáshoz szükségesekA számla megnyitásához tehát személyesen kell bemenni a kincstárhoz, de ezt követően már online is lehet intézni a befizetéseket.Röviden: a gyermek 18. évének be nem töltéséig bármikor megvehető és addig be is lehet fizetni a számlára. A születési év alapján azonban van két fontosabb kategória:Nincs ilyen megkötés, a Babakötvénybe befizethető összegre nincs korlát.A Babakötvény alapcímlete egy forint.Nem, a Start-számlán összegyűlt kamatjövedelem adómentes, de arra figyelni kell, hogy a kötvény lejáratát vagy a gyermek halála esetén az elhunytának napját követő 30. naptól a számla már nem minősül Start-számlának, így arra már az általános jogszabályi rendelkezések az irányadóak.A számláról, valamint a Babakötvény lejáratakor. Tehát ha a gyermek például 17 éves, amikor a Babakötvényt megveszik számára (vagy saját magának), akkor az abban összegyűjtött pénzhez legkorábban a 20. születésnapja után férhet hozzá.

Mire lehet költeni a pénzt?

Mennyi pénz van most Babakötvényben?

Nincsenek erre vonatkozó korlátozások (korábban még voltak), nincs konkrét célhoz kötve a pénz felhasználása és a felhasználást sem kell igazolni.Összegszerűen a legtöbb pénzt egy év alatt tavaly gyűjtötte össze a konstrukció, közel 17 milliárdot, mellyel így a Babakötvényben december végén közel 55 milliárd forintnyi megtakarítás volt. Ha a százalékos növekedést nézzük, akkor 2013-2014 között ment a legnagyobbat a papír, ami az alacsony bázis miatt érthető jelenség. Azt, hogy tavaly közel 17 milliárdot tudott összegyűjteni a papír, magyarázhatja az is, hogy az infláció emelkedésével egyre többen figyelnek fel a Babakötvény vonzó kamatozására (ez a Prémium Magyar Állampapírnál is megmutatkozik). Ehhez jön az is, hogy az állam egyre több csatornánk igyekszik népszerűsíteni a Babakötvényt, tavaly külön honlapot is kapott ( www.babakotveny.hu ). A Babakötvény bevezetése óta egyébként a szülők, a nagyszülők, illetve más hozzátartozók már több mint 165 ezer Start értékpapírszámlát nyitottak.