Ömlik a pénz az új szuperállampapírba - Mi lesz a magyarok régi kedvencével?

A korábban Nemzeti Kötvényként ismert Magyar Állampapír+ megjelenésével még inkább fölerősödik az alapkezelőkre gyakorolt állami nyomás, hiszen ez a termék a futamidő alatt éves átlagos 4,95%-os hozamot kínál és még szinte teljes likviditást is biztosít.

A lakossági állampapírok eddig is komoly konkurenciát jelentettek az alapkezelőknek, hiszen kockázatmentesen jóval magasabb hozamot tudnak biztosítani, mint a legtöbb biztonságosnak számító pénzpiaci, likviditási, tőkevédett vagy akár abszolút hozamú alap.A régi kedvencek hozama is kifejezetten attraktív a kamatemelések miatt: az ötéves, inflációkövető állampapír infláció +1,3 és 1,7%-os hozamot, az egyéves állampapír (1MÁP) pedig 3%-os hozamot kínál.

A legnagyobb alapok számottevő része kockázatkerülő befektetési politikája miatt vált népszerűvé, ugyanez a tényező most viszont az emelkedő lakossági állampapírhozamok miatt inkább hátrányt jelent. A jelenlegi kamatkörnyezetben ugyanis azok az eszközök, amelyekbe ezek az alapok fektetnek nehezen tudják csak tartani a lépést az új állampapírokkal, az elért nettó hozamot ráadásul még az alapkezelő által felszámított díjak is rontják.

Megnéztük, mennyiben jelentenek kockázatot a legnagyobb alapoknak a robusztus állampapírhozamok. Összevetettük a 20 legnagyobb vagyonnal rendelkező Magyarországon kezelt befektetési alap ötéves évesített és egyéves múltbéli hozamát a MÁP+ és az egyéves állampapír jelenleg kínált hozamaival. Látható, hogy a top 20-ból egyetlen olyan alap van, a Zsiday Viktor által kezelt Citadella, amely a MÁP+ most ígért hozamát felül tudta teljesíteni ötéves távon (június 12-ei adatok szerint), míg alig négy alap hozott jobban, mint az egyéves állampapír (újrabefektetés nélkül öt).Persze fontos ismét hangsúlyozni, hogy a múltbéli hozamok összehasonlítása az állampapírok jövőbeli hozamával egy kicsit alma-körtével illúziót kelthet, viszont a befalapok esetén lehetetlen a változó piaci körülmények miatt jövőbeli hozamot becsülni, a MÁP+ pedig friss termék, így múltbéli kamatokat nem tudunk megállapítani esetében.

A kisebb alapok persze több is akad, amely, ezek persze jóval kockázatosabbak, mint az állampapírok.Ha csak forintos, lakossági sorozatokat vizsgálunk, összesen 41 olyan alap-sorozatot tudunk azonosítani, amely az elmúlt öt évben éves átlagos 4,95%-ot tudott teljesíteni, ezeknek 76%-a részvényalap, 12%-a pedig kockázatosabb abszolút hozamú alap. Fontos ismét hangsúlyozni, hogy ezek múltbéli hozamadatok, semmi nem garantálja, hogy ezek az alapok a jövőben is ilyen jól fognak teljesíteni.

Érdekes, hogy egyébként az elmúlt öt évben a legjobb hozamot régiós bontásban a hazai részvényalapok produkálták, csak ezeket követték az amerikai, majd globális, de niche-piacokra koncentráló alapok. A magyar indexkövetők 12,6-15,6% között teljesítettek évente az elmúlt öt évben, a 4,95%-os éves hozamot meghaladó alapok közül a legtöbb alap egyébként rugalmas befektetési politikát követ, vagyis a portfóliómenedzserek lényegében oda fektetnek a világon, ahová csak szeretnének.

Érdemes egy pillantást is vetni arra, hogy a legjobban teljesítő alapok milyen volatilitás mellett érték el szép hozamukat. Az alábbi ábrán összevettükötéves múltbéli hozamát a MÁP+ várható, jövőbeli hozamával. Jól látszik, hogy több alap ezek közül évekig mínuszban tartózkodott, hiába teljesítették fel az állampapírok jelenlegi hozamát, így elmondható, hogy

Bőven lehetne persze egyébként találni olyan alapot is, amely rosszabbul teljesített, mint a MÁP+ 4,95%-os éves átlagos hozamígérete, mi most itt csak a túlteljesítőkkel foglalkoztunk.A rövidebb távon gondolkodó befektetőket célzó 1 éves állampapír (1MÁP) is attraktív, 3%-os hozamot kínál, ez is lényegesen jobb, mint amit a kockázatkerülő befektetési alapokkal el tudunk érni. Természetesen itt jobb a felülteljesítő alapok arányszáma:Ezen a kategórián belül is főleg a részvényalapok a felülteljesítők, de jóval nagyobb a származtatott és hosszú kötvény alapok súlya.

Összességében tehát elmondható, hogy komoly ellenfélre akadtak a lakossági állampapírok személyében a befektetési alapok, a MÁP+ bemutatásával pedigSzintén fontos érv az állampapírok mellett, hogy, míg egy alapkezelő alapjaihoz többnyire csak számlavezetési és tranzakciós díjak, sikerdíjak és vagyonkezelési díjak árán férhetünk hozzá (igaz, az utóbbi kettővel nettósítva látjuk a fenti hozamokat). Mindenesetre, ami persze az egyre feszítettebb munkaerőpiaci helyzetben áldozatokkal járhat., a vagyonkezelők többsége viszont hosszú távon (a jelenlegi versenyhelyzet tartósságát feltételezve)Addig is, jó eséllyel sokmilliárd forint vándorol majd át az állampapírpiacra a kockázatkerülő befektetési alapokból.