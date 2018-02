A fél ország lakástakarékozik - 10 tipp, ha még a választások előtt beszállnál

A rendszeres megtakarításokról sok szó esik Biztosítás 2018 konferenciánkon is, ne maradjon le! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

1. Nem érdemes havi 20 ezernél alább adni

2. Érdemes több családtagra külön szerződéseket kötni

3. A 4 éves futamidő a legjobb

4. Megéri a fix hitelkamattal is kalkulálni

5. Kikeverhetünk 0% alatti lakáshitelkamatot is

6. Érdemes rámozdulni az akciókra

7. A szerződés megosztásával is spórolhatsz

8. Ha nincs szó szoros értelmében vett lakáscélod, akkor is jó lehet

9. Készülj a válságos időkre is!

10. Érdemes kalkulálni

Legutóbb a Világgazdaság írt arról az elterjedt véleményről , hogy érdemes lehet az államnak az évi legfeljebb 72 ezer forintos támogatási plafont megemelni,30%-os befizetésarányos összegét viszont csökkenteni. Ha például az előbbi 100 ezer forintra, utóbbi pedig 20%-ra csökkenne, akkor nem havi 20 ezer, hanem havi 42 ezer forintos befizetéssel lenne érdemes az ügyfeleknek szerződést kötniük, ugyanis ennyivel lenne maximalizálható a felvehető állami támogatás. Így még nagyobb ösztönzést adna a termék a dráguló lakások iránti keresletnek - vélik egyesek. Mások szerint viszont ha alacsonyabb lenne a támogatási arány, az csökkentené e megtakarítási termék előnyét és vonzerejét. A kormány egyelőre nem erősítette meg a pletykákat, mindenesetre sokan tartanak egy ilyen változástól, így még a választások előtt szerződést kötnének. Nekik is szól 10 tippünk.Sokan még most is havi 10 vagy éppen 15 ezer forint befizetésével indítanak lakás-takarékpénztári szerződést. Csakhogy ezzel évi 36, illetve 18 ezer forint állami támogatásról mondanak le, hiszen a befizetésünket annak 30%-ával egészíti ki az állam (emellett elhanyagolhatónak tekinthető betéti kamattal a pénztár). Mivel ma évi 72 ezer forint az állami támogatás felső plafonja, évi 240 ezer forintos befizetéssel lehet maximalizálni a támogatást, ami havi szinten 20 ezer forintot jelent.A törvényalkotók a válság elején figyeltek fel arra, hogy havi 20 ezer forint befizetéséből még az akkor jellemző leghosszabb megtakarítási idő, 8 év alatt is csak 2,5 millió forint körüli megtakarítást ér el az ügyfél, állami támogatással együtt. 2011-ben ezért úgy döntöttek, hogy megkönnyítik, hogy egyszerre több családtag ugyanarra a lakáscélra használhassa fel a szerződését. Közeli hozzátartozók tartoznak a körbe, vagyis a házastárs, az egyenesági rokon, a (nem kötelezően vér szerinti) gyermek és a testvér. Az élettárs, a sógor vagy az após/anyós nem tartozik ide, de utóbbi kettő is bevonható a lakáscél megvalósításába, ha a közös családtagnak számító testvért/házastársat is bevonjuk.Létezik egy közkeletű tévedés (néha még értékesítői trükként is bevetik), amely szerint a lakás-takarékpénztári megtakarítás évi 30%-os hozamot biztosít. Vagyis mintha egy 30%-os kamatozású betétet nyitottunk volna. Ha így lenne, akkor az első éves befizetésünk közel két és félszeresét érné a negyedik év végén, a második éves csaknem a kétszeresét, és így tovább, csökkenő mértékben. Ha ez igaz lenne, a negyedik év végén majdnem kétszer annyi pénzt vehetnénk fel, mint amennyit befizettünk. Látni kell azonban, hogy a 30%-os állami támogatás a befizetésre jár, nem a teljes vagyonra: a teljes számlánk egyenlegét nem hizlalja folyton folyvást évi 30%-kal. A kifizetés időpontjából visszatekintve minél régebbi egy befizetésünk, annál kisebb a rajta elért éves hozam, hiszen időközben eltelt jó pár év, miközben a 30%-os hozam nem működött kamatos kamatként minden évben. E jelenség a magyarázata, hogy míg egy 4 éves megtakarításon elérhető éves hozam 10-11% környékén van, 10 év után már csak évi alig több mint 4%-ot hoz a lakás-takarékpénztári szerződés. Persze utóbbi sem rossz a bankbetétek vagy a (főleg a rövid lejáratú) lakossági állampapírok kamatához képest, de tény, hogy sokkal magasabb éves hozamot érünk el 4 év alatt, mint hosszabb időtávon.Ha valaki lakás-takarékpénztári megtakarítást indít, lehetősége nyílik hitelt is felvenni a lakás-takarékpénztártól. Azonnali, áthidaló, illetve a megtakarítási időszak végén felvehető kölcsön is elérhető náluk fix kamatozás mellett. A négy lakás-takarékpénztár közül csak a Fundamenta igazán aktív a hitelezésben, ami a kínált THM-en is látszik: itt a megtakarítási időszak végén 4,5% alatti THM-mel is felvehető a futamidő végéig fix kamatozású lakáshitel közel 7 éves futamidővel (a többieknél 7-8% körüli THM a jellemző). Ha összevetjük a kevesebb mint 4,5%-os THM-mel bíró hitelt a kereskedelmi bankok fix kamatozású ajánlataival, elmondható: 5 éves kamatperiódus mellett több jobb ajánlat is található ma ennél a piacon, 10 éves kamatperiódus mellett azonban alig. Érdemes figyelembe venni, hogy a felvehető hitelösszegnek felső határa van, így még egy ilyen hitel felvétele során is szükség lehet kiegészítő jelleggel kereskedelmi banki kölcsönre.Többször írtunk már arról, hogy szinte bármilyen lakáshitelünk van, érdemes lakás-takarékpénztári számlát is nyitni mellé. Korábban, egyidőben és később felvett lakáshitel előtörlesztésére is kiválóan alkalmas a lakás-takarékpénztári megtakarítás, sőt, ha minősített fogyasztóbarát lakáshitelt veszünk fel, az ebből a megtakarításból ingyen előtörleszthető. A lakáshitel és a lakás-takarékpénztári megtakarítás kombinációjával olyan pénzáramlást alakíthatunk ki, amely felér azzal, mintha negatív kamattal vettük volna fel a hitelünket. Ez annak köszönhető, hogy a lakás-takarékpénztárak akár 10-11% körüli hozama jóval magasabb a lakáshitelek kamatánál. A trükk akkor működik, ha minél előbb (4 év után), minél több lakás-takarékpénztári szerződés segítségével törlesztjük elő lakáshitelünket, és ezt akár többször meg is ismételjük. Így összességében nagyobb összeget vehetünk ki a pénzügyi szektor (bank + lakás-takarékpénztár) és az állam nagy közös kasszájából, mint amennyit oda befizetünk. Részletesen itt írtunk legutóbb a trükkről.Bögrét, perselyt, plüssállatot és lapelőfizetést is kaphatunk számlanyitóként új lakás-takarékpénztárunktól, de igazán a számlához kapcsolódó kedvezményekhez éri meg igazítani a számlanyitás időpontját. Erősen változó, hogy ilyenekkel mikor és milyen feltételekhez kötötten élnek a lakás-takarékpénztárak, de az általában több tízezer forintra (a megtakarított tőke, hozam és felvehető hitel összegét jelentő szerződéses összeg 1%-ára) rúgó számlanyitási díj egy részének vagy akár egészének az elengedése a legvonzóbb kedvezmény. Ha igazán szerencsések vagyunk, és jó időzítéssel vagy mondjuk a pénzügyi csoport egy másfajta szolgáltatásának igénybevételével megússzuk a számlanyitás költségeit, akkor csak a havi 150 forintos számlavezetési díjjal kell kalkulálnunk a futamidő időtartama alatt.Lényegében egy kiskapu maradt nyitva a jogszabályokban azzal, hogy lehetővé tették a lakás-takarékpénztári szerződések közeli hozzátartozók közötti megosztását. Nem a 2. pontban említett, eleve több szerződés lehetőségére gondolunk, hanem arra, hogy egy létező szerződés is két- vagy többfelé osztható. Ilyenkor több szerződés keletkezik, de nem kell az újak után ismét kifizetni a szerződéses összeg 1%-ára rúgó, több tízezer forintos számlanyitási díjat, csupán a jóval alacsonyabb, jellemzően 2 ezer forintos szerződésmódosítási díjat. A lakás-takarékpénztárak persze nem nagyon reklámozzák ezt a kiskaput, de attól még létezik. Ha futamidő-hosszabbítás mellett döntünk, akkor viszont ez a kiskapu nem áll nyitva, a megnövekedett és az eredeti szerződéses összeg 1%-ának a különbségét ki kell fizetnünk.Kis túlzással mindenkinek van az országban valamilyen lakáscélja, de legalábbis lesz. Azoknak sem kell búsulniuk, akiknek mégsem. A lakás-takarékpénztárak szabad felhasználásának korábbi (korlátozott) lehetősége néhány éve megszűnt ugyan, de nem csak lakás vásárlására vagy építésére használható a megtakarítás. A felújítás, bővítés és épületkarbantartás mellett ugyanis a fent említett lakáshitel-előtörlesztésre és beépített bútorra is költhető a megtakarítás. Fontos, hogy bármilyen célt pontosan (szerződéssel, igazolással, számlákkal, attól függően, miről van szó) igazolni kell.Adódhat olyan élethelyzet, amikor a vállalt megtakarítást nem tudjuk fizetni, ebben az esetben nem a szerződés felmondása és ezzel az állami támogatás elvesztése az egyetlen lehetőség, hanem: 1.Van lehetőségünk szüneteltetni a konstrukciót, jellemzően az említett 2000 forintos szerződésmódosítási költségért cserébe. Ezzel maximum egy év haladékot kaphatunk - persze közben a megtakarítási idő ketyeg, tehát a felvehető összeg ugyanennyivel csökken is. 2. Dönthetünk úgy is, hogy 1-2 hónapot kihagyunk, de ebben eleshetünk az állami támogatás adottnegyedévre eső részétől. Ha négy évnél régebbi a szerződés, akkor viszont a 4 év után járó betéti kamatokat és az állami támogatást is megkapjuk. 3. Ha azonnal kell a pénz a megtakarítási időszak végén, kérhetünk a 2 (tavaly július előtt kötött szerződésk esetében 3 hónapos) kiutalási időszak alkalmazása helyett "azonnali" (30 napon belüli) kiutalást is, ennek viszont tetemes díja van: a teljes kiutalt összegre vetítve 3%.Van, aki kényelmi vagy más okból saját bankjánál kötné meg a lakás-takarékpénztári szerződést. Másoknak ennél sokkal fontosabb, hogy minél magasabb hozamot érjenek el a megtakarításukon. Megint mások a legalacsonyabb fix törlesztőrészletet keresik a felveendő lakáshitelnél. A különböző paraméterek összehasonlításra szolgál alábbi táblázatunk a legrövidebb és a leghosszabb elérhető futamidő mellett. A Pénzcentrum kalkulátora segítségével személyre szabottabb kalkulációt is végezhetünk.