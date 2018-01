Eljött a nagy nap: változásokra készülhetsz, ha van befektetésed

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Van befektetésem, mi változik?

A megbízásokat a lehető legkedvezőbb feltételek mellett kell végrehajtania szolgáltatónak , a befektetési vállalkozásoknak az előző évre vonatkozóan az öt legfontosabb végrehajtási helyszínt (pl. BÉT, ÁKK, konkrét banki partner vagy az adott instrumentum elsődleges piaca) nyilvánosságra kell hozniuk.

Független befektetési tanácsadás és portfóliókezelés esetén a befektetési vállalkozások nem fogadhatnak el harmadik személytől semmilyen ösztönzőt sem egyes kivételektől eltekintve (pl. kisértékű, nem pénzbeli juttatások, de erre is vannak külön szabályok). A független tanácsadás fogalmát egyébként a MiFID 2 hozza be először a piacra, de a szigorú szabályok miatt valószínűsíthetően itthon a nem független tanácsadók lesznek többségben.

Az ügyfél-tájékoztatás és ügyféligény-felmérés sokkal kiterjedtebb lesz, a szolgáltatóknak például fel kell mérniük az ügyfelek kockázatviselési és kockázatvállalási hajlandóságát, és csak ezek ismeretében lehet befektetési tanácsot adni.

Emellett a "csak végrehajtás" (execution only) esetek köre szűkül, kevesebb lesz tehát az olyan megbízás, ahol nincs szükség az ügyfélismeretek előzetes felmérésére.

Kiterjed a minimálisan rögzítendő adatok köre (telefonbeszélgetések, emailek), a rögzített adatokat minimum 5 évig meg kell őrizni.

A költségtájékoztatások az eddigieknél sokkal kiterjedtebbek lesznek: az ügyfél-tájékoztatókban részletesen fel kell majd tüntetni az egyes költségelemeket, évente minimum egyszer részletes költségkimutatást kell küldeni az ügyfélnek.

Milyen kihívásokkal szembesülnek a szolgáltatók?

A MIFID 2-vel kapcsolatban az egyik nagy kérdés a független/nem független szolgáltatás nyújtása . Az, aki független szolgáltatóként működne januártól a piacon, nem fogadhat el semmilyen ösztönzőt sem (kivéve kisebb, nem pénzbeli előnyöket), és ha mégis kapna, azt egy az egyben át kell adnia az ügyfélnek. Ebből kiindulva nem csoda, hogy bár itthon eddig is a nem független szolgáltatók voltak többségben a piacon, ez mostantól még hangsúlyosabb lesz.

Ebből kiindulva nem csoda, hogy bár itthon eddig is a nem független szolgáltatók voltak többségben a piacon, ez mostantól még hangsúlyosabb lesz.

Fontos újdonság, hogy ösztönzőt elszámolni csak a szolgáltatás minőségének javítására, illetve a magasabb szintű szolgáltatás fenntartására lehet.

Másik fontos kihívás az új szabályozással kapcsolatban az elemzések árazása és fizetése. A banki és az elemzési szolgáltatók oldaláról az a nagy kérdés, hogy miképp árazzák be az eddig a kereskedési díjakban megfizetett elemzéseket, másik oldalról pedig az okoz kihívást, hogy az elemzést vásárló szolgáltató saját zsebből vagy az ügyfelek pénzéből fizessen az elemzésekért. Egyelőre az látszik, hogy a banki és brókerpiaci elemzéseket elsősorban vásárló alapkezelők többsége igyekszik saját zsebből kifizetni ezek díját, mintsem áthárítsa azt ügyfeleire. Sok olyan szolgáltató van a piacon, amely még nem döntötte el, mely elemzéseket veszi meg a jövőben, részben amiatt, hogy az elemzések díja kapcsán ma is folynak a tárgyalások a bankokkal, sokan azt várják, hogy a díjak mennek még lejjebb is.

A MiFID 2. előírja, hogy az ügyfelek felé minden költséget részletesen be kell tudni mutatni, nincs többé rejtett vagy összevont költség, januártól az ügyfél is látja, pontosan mire és pontosan mennyit vontak le a szolgáltatók. Mindez persze nem csak a költségekről szól, a terméktájékoztatók tartalma is bővülni fog. A Portfolio által korábban megkérdezett piaci szereplők szerint egyrészről pozitív, hogy növelné a direktíva a költségtranszparenciát és ezzel az ügyféltájékoztatás minőségét, de korántsem biztos, hogy ezzel a kívánt célt érik majd el a felügyeleti szervek. Sokakat ugyanis elrettenthetnek a számok, ez pedig ügyfélvesztést is eredményezhet, holott a legtöbb esetben nem a költségek mértéke, csak annak közlési módja változik.

Egyetértés van a piacon abban, hogy a MiFID 2-vel jelentősen megnő majd a szolgáltatók IT, jogi és adminisztrációs költségterhe, itthon a költségterhek legnagyobb emelkedésével az alapkezelői szektor számol. A privátbanki szolgáltatók szerint az adminisztratív költségek növekedhetnek leginkább, de jelentős IT-fejlesztésekre is szükség van.

Először is, ügyfél és ügyfél között is van különbség, megkülönböztetjük a lakossági ügyfeleket, a szakmai ügyfeleket és az elfogadható partnereket, bár ezeket a kategóriákat már a MiFID 1 is tartalmazta. Az ügyfelek közötti különbségtétel azért is fontos, mivel nem mindegy, hogy egyikre-másikra milyen ügyfél-tájékoztatási szabályok vonatkoznak.Az ügyfelek, ezen belül is főként a lakossági ügyfelek oldaláról a fontosabb változások:A szabályrendszer összetettségét és az ennek való megfelelés nehézségét bizonyítja, hogy a 28 EU tagállam közül legalább kilenc máig nem ültette át hazai jogrendjébe a MIFID 2-t. A bankok és alapkezelők EU-szerte eddig több mint 2 milliárd dollárt költöttek az új szabályoknak való megfelelésre, de a piaci szereplők közül sokan még most is úgy látják, rengeteg a megválaszolatlan kérdés. Ezt bizonyítja, hogy tegnap a Bloomberg szerint jelentősen visszaestek a kereskedési volumenek, a piaci szereplők és befektetők inkább kerülték az ügyletkötést a bevezetés előtt.A fontosabb piaci kihívások: