Elképesztő pusztításra képes a 10 legbrutálisabb, szupermodern löveg

M109A7 Paladin

K9 Thunder

AHS Krab

Az amerikai M109-es egy kifejezetten régi konstrukció, története egészen az 1960-as évekig nyúlik vissza, de folyamatosan modernizálják. Jelenleg az egyik legszélesebb körben használt önjáró tüzérségi eszköz a világon, de legújabb változatát, az M109A7-est még csak az Egyesült Államok rendszeresítette. A ráncfelvarrást a BAE Systems végezte, a projekt 2007-ben indult; a Paladin testét, tornyát, motorját, felfüggesztését és tűzvezérlő rendszerét is modernizálták. Kapott egy 155 milliméteres, M284-es tarackot és automata töltőrendszert is, mellyel alapvetően 20, rakéta-póthajtású lövedékkel akár 40 kilométeres lőtávolságot is teljesíteni tud az önjáró löveg.Érdemes megjegyezni, hogy veterán önjáró tarack cseréje is szóba jött a 2000-es évek elején, a fő kihívó a General Dynamics XM2001 Crusader tarackja lett volna, de a kongresszus 2002-ben elkaszálta a programot, hogy helyette inkább a Future Combat Systems projektet tudják finanszírozni, amiből végül szintén nem lett semmi.A K9 Thunder (Villám) a dél-koreai Samsung találmánya, a '90-es évek óta szolgál az ázsiai ország haderejében. A szokásos, 155 milliméteres, NATO-kompatibilis lőszert használja, annyiban sajátos, hogy egy K10-es névre hallgató lánctalpas támogatójármű egy egyedi mechanizmussal rendkívül gyorsan újra tudja tölteni a löveget. A K9-est T-155 Firtina néven a törökök is gyártják, néhány apró módosítással megspékelve.A lengyel Krab fejlesztése több fázisban folyt, eleinte a brit AS-90M Braveheart tornyát és lövegét akarták fuzionálni egy saját fejlesztésű testtel, később viszont a dél-koreai K9-re esett a választás. Az első Krabek 2015-ben gurultak ki a gyárból, a lengyel hadsereg 2020-ig 120 darabot tervez rendszeresíteni a típusból. Az önjáró löveg fő fegyverzetét egy 155 milliméteres, 52-es kaliberű tarackot adja, körülbelül 40 kilométeres lőtávot tud teljesíteni, elméleti tűzgyorsasága 6 lövés / perc.