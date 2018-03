10 hihetetlen bitcoinos őrület, amivel pillanatok alatt eléghet az összes pénzed

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

10-8

BitConnect

Fotó: Shutterstock

Bitpetite

Prodeum

A BitConnect egy teljesen legitim, kereslet-kínálat alapján működő, nyílt forráskódú kriptopénz volt, egészen addig, amíg rá nem húztak egy úgynevezett "kereskedési robot / hitelezési platformot", ami lényegében piramisjátékként működött: napi 1% hozamot fizetett az új belépők pénzéből, akiket egy MLM-rendszeren keresztül csábított a rendszerbe.A séma idén januárban dőlt be, amikor a menedzsment úgy döntött, leválasztják a piramisjátékot a kriptopénzről. A BitConnect Coin árfolyama 99%-ot esett pár perc alatt, ahonnan a mai napig nem kapaszkodott vissza. A "jó fej" menedzsment persze úgy döntött, hogy kártalanítja azokat, akiknek a piramisjátékos "robot" kezelte a pénzét: értéktelen BitConnect Coinban. Szerencsére elkapták a séma mögött álló amerikai üzleti kört, most folyik a tárgyalásuk.A BitConnect litániájáról itt írtunk:A Bitpetite a Bitconnecthez hasonló "hitelezési platform" ígéretét használta; a mit sem sejtő ügyfél állítólag a kriptopénzeit "kihitelezte" egy robotnak, amely azt a kriptotőzsdéken megforgatta. A kriptopénz-rendszert azonban a séma működtetői kispórolták, sőt, a BitConnect eleve merésznek számító 1%-a helyett teljesen elképesztő, 4,5%-os napi hozamot ígértek (ez teljesen szürreális, a hozam újrabefektetésével lényegében kb. 900 millió százalékos hozamot jelent évesítve).A Bitpetite nem is húzta sokáig ilyen hozamígéretek mellett: 5 hónap alatt bedőlt, a séma szervezői pedig egyszerűen lenyúlták az összes pénzt.

Fotó: Shutterstock

A Prodeum csapata azzal az ígérettel állt elő, hogy létrehoz egy blockchain-alapú nyilvántartási rendszert, melyen keresztül a felhasználók nyomon követhetik, honnan származik a zöldség, gyümölcs, melyet megvesznek. A társaság létrehozott egy profi weboldalt is, majd fiatal nőket kért fel a Fiverren, hogy a céget reklámozzák, akik a testükre írták a Prodeum nevét.A projekthez összesen 5400 Ethereum tokent akartak begyűjteni befektetőiktől (mai árfolyamon kb. 4,7 millió dollár), állítólag ennek a 18%-a össze is jött. Aztán hirtelen eltűnt a cég a pénzzel együtt, a weboldalukra látogató befektetőket pedig a csillivilli ábrák és szaftos hozamígéretek helyett mindössze egy szó várta: pénisz.