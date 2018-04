Hihetetlen újítás: egy kattintással a lábad előtt hevernek Európa legjobb kamatai

Reflektorfényben a fintechcégek a Portfolio Financial IT and Disruptive Technologies konferenciáján. Regisztráljon Ön is! ÁTTEKINTÉS

2013-ban indult a Raisin, egy páneurópai online megtakarítási platform, melyen keresztül összesen 44, EU-s betétbiztosítással rendelkező bank termékeit lehet elérni. Idén januárban lépte át a fintechcég a 100 ezer fős ügyfélhatárt, akik összesen már több mint 5 milliárd eurónyi vagyont kötöttek le a Raisinen keresztül.A nulla közeli kamatkörnyezetben a Raisin fő csábereje a viszonylag magas kamatozású betétekben rejlik, a legmagasabb kamatot jelenleg éppen egy cseh bank, a J&T Banka nyújtja , amely évi 1,92%-ot fizet a betéteire (Magyarországon egyébként a Gránit és MagNet bankoknál ennél magasabb kamatot is elérhetünk, ezek a kamatszintek egy átlagos német betétesnek viszont elérhetetlenek). Alkalmanként a Raisin ügyfeleit betétlekötéskor bónuszokkal is jutalmazzák.A választható termékek közt a Raisin nem tesz különbséget, beírjuk a lekötendő összeg értékét és a választott lekötési időtávot, majd egy listáról kiválaszthatjuk a számunkra szimpatikus betétet.

Nem minden a betétgyűjtés

Honnan van a pénz?

A rendszer úgy működik, hogy számlanyitás után az Arkéa Direct Bank belga leányánál, a Keytrade Banknál kapunk folyószámlát, innen a betét elhelyezéséről a startup a megbízásunk alapján gondoskodik. A számlát a Keytrade bank nem hagyja a mérlegében, hanem az általunk választott banknál megnyitott számlánkra utalja át.A fintechcégnek bárki ügyfelévé válhat az EU-n belül (tehát akár mi is, Magyarországon), a platformjuk viszont egyelőre csak Németországra, Ausztriára, Spanyolországra, az Egyesült Királyságra és Franciaországra van optimalizálva.A Raisin felkeltette a világ második legnagyobb alapkezelőjének, az 5000 milliárd dollárt kezelő Vanguardnak is a figyelmét, mellyel március végén együttműködési megállapodást is kötöttek.A megállapodás szerint a Raisin ügyfelei négy vanguardos portfólióba fektethetnek majd be, melyek indexkövető alapokból vagy kezelt alapokból állnak. A Vanguard mellett a BNP Paribas német ágának, a DAB Banknak alapjai is elérhetők lesznek a Raisinen keresztül. Ezeknek a portfólióknak teljes átlagos éves költsége kevesebb, mint 0,5%, ami rendkívül olcsónak számít.Ez a szolgáltatás most még csak Németországban elérhető, de a Raisin hosszú távú tervei közt szerepel, hogy francia, spanyol és brit ügyfeleinek is elérhetővé tegye az új befektetési alapokat.A Raisin bevételei a partnerbankok által kifizetett jutalékokból származnak, ennek pontos mértékét viszont nem teszik közzé, hiszen nem közvetlenül az ügyfél számláját terhelik.Megkérdeztük a Raisint is bevételeik és nyereségességük konkrét mértékéről, erre viszont nem voltak hajlandók válaszolni, arra hivatkozva, hogy nem nyilvánosan működő társaság. Annyit viszont elárultak, hogy múlt hónapban pozitív volt a cash flowjuk, eddig azért volt negatív, mert sokat költenek az expanzióra.A PayPal is beszállt a cégbe, mint "stratégiai befektetés," de azt a mai napig nem tudni, hogy a Raisin pontosan mennyi finanszírozást kapott az amerikai fizetési rendszerekkel foglalkozó vállalattól. A TechCrunchon keringenek olyan pletykák, mely szerint előfordulhat, hogy a PayPal reklámozni is fogja a betétgyűjtő cég platformját közvetlenül az ügyfeleinek.A PayPal mellett egyébként olyan kockázati tőkelapok is beszálltak a Raisinbe, mint az Index Ventures, a Thrive Capital vagy a btov Partners.

Mik a tervek?

nem terveznek egyelőre hivatalosan is Magyarországra jönni, viszont felhívták a figyelmet arra, hogy szolgáltatásuk itthonról is elérhető, angol nyelven,

nyitottak a magyar bankokkal való együttműködésre (hiszen, ahogy felhívtuk rá figyelmüket, a 2%-nál magasabb kamatozású betétek is elérhetőek itthon),

tőzsdei belépésre egyelőre nem készülnek.

Megkérdeztük a Raisint jövővel kapcsolatos terveikről. Szűkszavú válaszukból a következő fontosabb dolgok derültek ki: