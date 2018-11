Félelmetes háború robbanhat ki a szomszédban - Mi lesz a pénzünkkel?

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Fordulóponthoz érkeztünk

Jön a nyílt háború?

előfordulhat, hogy Oroszország szárazföldi támadásra készül Ukrajna ellen, Ukrajna viszont védekezésre készül, nem fogja megtámadni Oroszországot.

Oroszország és Ukrajna között 2014 óta közvetett konfliktus dúl; bár Oroszország a mai napig tagadja, nyugati és ukrán források szerint a Krím elcsatolása óta fegyverrel, ellátmánnyal és zsoldosokkal támogatták a szakadár ukrajnai területeket., ezért a jelenlegi események sorozata fordulópontot jelenthet a korábbi, közvetett hadviseléshez képest.A mostani események az Azovi-tengert és a Fekete-tengert összekötő Kercsi-szoros körül alakultak ki; a szoros a Krím és Oroszország Krasznodari területének határán húzódik, olyan fontos ukrán kikötővárosokat köt össze, mint Mariupol és Odessza. Mint ismeretes, 2014 márciusában (megszállás, majd egy népszavazás után) Oroszország annektálta a Krím-félszigetet, így lényegében a Kercsi-szoros feletti, közvetlen irányítást is megszerezték. Putyin parancsára egy hidat is építettek Oroszország és a Krím közé, ami idén májusban nyílt meg a civil forgalom számára. Mindezek ennek ellenére egy 2003-as megállapodás alapján, bár időnként az ukránok reklamáltak amiatt, hogy az orosz határőrség és haditengerészet zaklatja őket. Az elmúlt hetekben az ilyen jellegű "zaklatások" viszont egyre gyakoribbak lettek, ukrán képviselők megvádolták az oroszokat azzal, hogy blokád alá akarják vonni a térséget. Igazuk lett: a múlt héten az oroszokA döntésre azután került sor, miután egy orosz hadihajó (nagy valószínűséggel szándékosan) nekiment egy ukrán vontatóhajónak (az incidensről készült videó alább tekinthető meg). A vontatóhajóval haladó két ukrán tüzérségi hajóra az orosz határőrség tüzet nyitott, majd mindhárom hajótUkrajna teljes harckészültségbe helyezte hadseregéthivatkozva, Oroszország viszont azt nyilatkozta, hogy Petroaz orosz katonákat azzal, hogy "veszélyes manőverek" elvégzésére utasította a hajókat, mivel közeleg a választás és népszerűségét akarja növelni. Az incidensben az oroszok szerint három, az ukránok szerint hat ukrán tengerész sérült meg, a három hajó összesen 23 fős legénységét őrizetbe vették és eljárást indítottak ellenük, "törvénytelen határátlépés miatt."Az ukrán kormány abevezetésén felül arra kérte a NATO-tagokat, Amerikát és az EU-t, hogy adjanak "határozott választ" az "orosz agresszióra" és fontolják meg újabb szankciók kiszabását. Porosenko elnök rendkívüli ülést hívott össze magyar idő szerint hétfő 15:00-ra, hogy a kialakult helyzetet megtárgyalják. Hangsúlyozta:

Felségjel nélküli orosz katonák a Krímben, 2014 márciusában. Fotó: Shutterstock.

Valószínű, hogy Oroszország már régóta készült arra, hogy elzárja az Azovi-tengert Ukrajna elől, mellyel lényegében kettészeli az ukrán haditengerészetet , hiszen a flotta egy része a Fekete-tengeren, másik része az Azovi-tengeren működik. Az ukrán flotta csak 12 hajóból áll, ennek negyedét tegnap egy csapással elfoglalták az oroszok, így nincs rá reális esély, hogy erőszakkal érvényt tudjanak szerezni akaratuknak.

. Könnyen lehet, hogy Oroszország a 2019. márciusi választásokra készülő Porosenko népszerűségét akarja aláásni , ez több eszközzel is sikerülhet: ha Mariupol elesik, az erős hadsereggel kampányoló politikus egyik ígérete máris a kukában landol. Ha a rendkívüli állapot a polgári lakosság mindennapi életére is hatással lesz, például a mozgási szabadság valamilyen korlátozásával, az elnök újraválasztási esélyei szintén csökkenhetnek. Mindez pedig az ukrán kormányt fasizmussal és katonai diktatúra gyakorlásával vádoló orosz média / propaganda kezébe kiváló eszközt ad.

, hiszen szinte biztos, hogy sosem látott gazdasági szankciókat és akár a NATO részéről történő ellentámadást is megkockáztatna vele a Putyin-kormány. Sokkal valószínűbb, hogy a közvetett adok-kapok folytatódik, viszont az oroszok locsolnak még egy kis "olajat" a pislákoló konfliktus tüzére:Persze előfordulhat (bár a fenti videó és az oroszok reakciója alapján nagyon valószínűtlen), hogy Porosenko tényleg provokálta az oroszokat, hiszen ha jól kezeli a helyzetet, valóban javíthat az egyébként szinte esélytelennek tűnő választási pozícióján:

Mi lesz a pénzemmel?

most is támogatásukról biztosították a Porosenko-kormányt, így nagyon valószínű, hogy újabb szankciók kivetésével válaszolnak majd Oroszországnak, ha lesz nyílt háború, ha nem.

Az sem teljesen kizárható persze, hogy a hadiállapotot az elnök arra használja majd fel, hogy eltolja a választás időpontját, netán teljesen ellehetetlenítse azt; nem lenne teljesen példátlan az ilyen cselekmény, ha a történelemből indulunk ki. Azért valószínűtlen ez a kimenetel, mert egy ilyen lépéssel hosszú távon inkább veszítene, hiszen minél diktatorikusabb egy rezsim, annál nehezebb lesz a NATO támogatását fenntartható módon kiharcolni, az orosz média pedig tovább tudja tüzelni mind az oroszokat, mind pedig az ukránokat az "elnyomó rezsim" elleni harcra.Bár a Nyugat egyelőre önmérsékletre szólította fel mind Oroszországot, mind Ukrajnát, ahogy korábban is,Ha mindez megvalósul, mi, magyar befektetők, a következő fontosabb gazdasági hatásokat érzékelhetjük:Miután a Krím annexióját követően az első gazdasági szankciókat Oroszország nyakába varrták, a rubel négy év alatt 48%-ot veszített az értékéből a dollárhoz képest. Akárhányszor egy újabb szankciót helyeztek ki Oroszországra vagy egy újabb ilyen intézkedés került kilátásba, az orosz deviza ezt mindig megérezte: a most hétvégi események miatt eddig 1%-ot gyengült a rubel a zöldhasúhoz képest. A gyenge rubel pedig az orosz importot is rontja és a befektetőket is elijeszti, így akár a gazdaság egészére és a tőkepiacok teljesítményére is hathat.

Oroszország a világ egyik legnagyobb olajkitermelője, az ország energiaszektora pedig nagyban támaszkodik a külföldről behozott technológiákra. Ha ezekhez az eszközökhöz a szankciók miatt sínylődő Oroszország nem jut hozzá, az olajkitermelés visszaeshet, a szeptember óta 30%-os esést elszenvedő olajárak pedig ismét emelkedhetnek.

Az Oroszországgal szemben támasztott gazdasági szankciókat hosszú távon talán az orosz tőzsde viselte meg a legkevésbé: bár a Krím elcsatolását követő büntetésre több mint 15%-ot esett a moszkvai tőzsdén kereskedett részvények változását követő MICEX-index, 2014 óta máig összesen 54,8%-ot erősödtek az orosz részvények. A vasárnapi eseményekre hétfő délután 13:00-ig "csak" 1,2%-os eséssel válaszoltak a kereskedők (bár a nyitás utáni esés jóval nagyobb, 2,6% volt), nem kizárt viszont, hogy egy komolyabb szankció, szankciósorozat hatására nagyobb esés következhet, a volatilitás viszont szinte kétség kívül növekedni fog.

Az orosz tőzsdén kívül egyébként más részvénypiacok egyes eszközeit is érinthetik akár a szankciók, akár egy konfliktus: az OTP például orosz és ukrán érdekeltségekkel is rendelkezik, a mai kereskedésben enyhe, 0,2%-os mínuszt mutat az árfolyama. Az osztrák tőzsdén jegyzett Raiffeissennek még jelentősebb kitettsége van a régióban, már volt a banknak olyan negyedéve is, mely során nyereségének több mint 50%-át az orosz / ukrán régió szolgáltatta. A mai kereskedésben az RBI részvényei 0,08%-os pluszban vannak.Ha nem is feltétlen férünk hozzá az orosz tőzsdéhez lakossági befektetőként, Oroszországban befektető alapokat több szolgáltató is árul, sőt, két alapot ezek közül Magyarországon kezelnek. Akár részvényekkel kereskedünk, akár ilyen alapokba fektetünk, ha itthon költenénk el a befektetésünkben felhalmozott pénzt, a rubel árfolyammozgásával mindenképp számolnunk kell, ami jelentősen erodálhatja a hozamunkat. Például az OTP és az Aegon orosz alapjainak forintos sorozatai "csak" 26% és 38% hozamot hoztak bő négy év alatt, melynek oka főleg a rubel gyengülése a forinthoz képest, hiába hozott közben a moszkvai tőzsde közel 55%-ot. Az újabb szankciók nem jelentenek jó hírt az orosz alapoknak sem, kivéve, ha a portfóliómenezser aktívan kereskedik és meg tudja játszani a rubel esését.

Bár Magyarországon nem sok ukrán befektetési eszköz elérhető a lakossági befektetők számára, azért érdemes egy pillantást vetni a szomszédos ország eszközeire is, hiszen vannak olyan alapok, melyek kitettséggel rendelkezhetnek a régióban.Egy első látásra attraktív befektetés az ukrán állampapír lehet, hiszen a politikailag, gazdaságilag instabil országban a régiót messze túlszárnyaló hozamot ígérnek ezek az eszközök.

Ezektől a rendkívül attraktív hozammal kecsegtető eszközöktől viszont, hiszen egyrészt bármikor fizetésképtelenné válhat Ukrajna, másrészt pedig a hrivnya volatilitása simán lehet, hogy a teljes hozamunkat leradírozza. Az ukrán fizetőeszköz csak a mostani konfliktus hatására a forinthoz (!) képest 0,6%-ot esett,