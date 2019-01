Nem is gondolnád, mennyit gombolnak le rólad a nyugdíjpénztárak

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Mit fizetünk ténylegesen?

a befizetésünkre a befizetett összeg nagyságától függően, sávosan számított likviditási és működési költséget,

majd a fennmaradt összegből, amely befektetésre kerül, a vagyonkezelést végző alapkezelő vagyonarányos befektetési díját, ami hozamveszteség formájában jelentkezik,

ezen kívül a legtöbb pénztár pár ezer forintos taggá válási költséget is felszámol az elején, ami egyszeri tétel.

Ha nyugdíjpénztári taggá válunk, az alábbi költségeket fizetjük ki a pénztárnak és a vagyonkezelőnek:Összeszedtük a pénztárak aktuális alapszabályaiból, mekkora terhet jelentenek ezek ténylegesen a tagoknak.A nyolc legnagyobb taglétszámmal rendelkező önkéntes nyugdíjpénztárat megvizsgálva levonhatjuk azt a következtetést, hogy a taggá válás minimális ráfordítást igényel, mindössze pár ezer forintos költség, de van, ahol ingyenes. A legtöbb pénztár minimális kezdő befizetés egyébként szintén pár ezer forint.

Az ezen felül kifizetendő, látszólag magas, sávos költségelvonást úgy tudjuk csökkenteni, hogy magas tagdíjat fizetünk évente az önkéntes pénztári megtakarításunkba, ugyanis minél többet fizetünk be évente, annál kedvezőbb lesz a teljes befizetésre terhelt arányos költségelvonás.Mint látható, az önkéntes nyugdíjpénztáraknál befizetésarányosan 2 és 7% közötti költségelvonás jellemző. Ez azért sem hasonlítható össze a nyugdíjbiztosításoknál használatos TKM-mel, mert utóbbi nem a befizetés, hanem a teljes tőke arányában mutatja meg az elvont költségeket és utóbbiban minden tétel - beleértve a vagyonkezelési költségeket is - megtalálható.

Nominálisan persze a nagyobb tagdíj nagyobb költségekkel is jár, hiába az alacsonyabb arányos költségelvonás:

Ha mindezt a teljes tőke arányában nézzük, megállapíthatjuk, hogy ez a költségnem az évek múlásával látványosan lecsökken:

Összeszedtük számszerűen is a nyolc legnagyobb taglétszámú pénztár költségeit:

Klikk a képre!

Az MNB adataiból leolvasható, hogy az önkéntes nyugdíjpénztári portfóliók fő költségelemét mégsem a befizetésarányos költségek jelentik, hanem a teljes vagyonra vetített (a szerződésekben nem mindig szereplő) portfóliókezelési költség.Az MNB közzéteszi a pénztári portfóliók bruttó és nettó hozamadatait, ennek különbözetéből ki tudjuk számolni azt, hogy körülbelül mekkora lehet a pénztárak mögöttes vagyonarányos költsége.Az alábbi táblázatban a felügyelet legfrissebb elérhető, 2017-es adataiból számoltuk ki, hogy mennyi lehetett az önkéntes nyugdíjpénztárak súlyozatlan átlagos vagyonarányos költsége:

Teljes díjterhelés - mások a számok az új módszerrel

A frissített módszertan szerint számított díjterhelési mutatók szerint a pénztárak teljes felszámított költsége nem változott a tavalyihoz képest, a mutatók 2009 óta 0,8% körül mozognak. A mozgó tényező inkább a vagyonkezelésért felszámított befektetési díjterhelési rész, a működési díjterhelések többnyire stagnálnak.

A napokban tette közzé a Magyar Nemzeti Bank (MNB) az önkéntes nyugdíjpénztárak 2017-es díjterhelési mutatóit is. Ezzel a felügyelet egy számban próbálja meg kifejezni, hogy egy-egy pénztár átlagosan mekkora díjat terhel tagjaira.Korábban ez a mutató megmutatta, hogy a pénztár teljes vagyonára vetítve milyen ügyféloldali költségeket számol fel, a számítási módszertanon azonban változtatott a felügyelet, most már a beérkezett tagdíjhoz viszonyítják a beérkezett tagdíjat terhelő működési és likviditási alapba kerülő költségeket (a nyugdíjpénztárak gyakorlatának megfelelően), csak a vagyonkezelési költségeket vetítik a teljes kezelt vagyonra. A módszertan változtatása mellett az MNB azért döntött, mert ötszörösére nőtt a pénztárak vagyona az elmúlt 15 évben, így a működési díjrész akkor is csökkenhetett, ha a tagot ténylegesen terhelő díjrész nem változott vagy növekedett.

Több olyan szolgáltató is akadt, amelynek nőtt a díjterhelése 2017-ben 2016-höz képest, ezeket az alábbi ábrán pirossal jelöltük. A legnagyobb növekményt a Tempo önkéntes nyugdíjpénztárnál tapasztalhattuk, a legnagyobb költségcsökkenést pedig a Rába önkéntes pénztár tagjai tapasztalhatták. A legolcsóbb nyugdíjpénztár a Bongrain önkéntes nyugdíjpénztár volt, nagyobb pénztárak közül pedig a CIB önkéntes nyugdíjpénztár.

Beszéljünk a hozamról is

A díjterhelés persze továbbra sem sokat mond az egyes megtakarítókra háruló költségekről, hiszen lényegében egy átlagot mutat, ráadásul múltbéli adatokon alapszik, így nem összehasonlítható az olyan mutatószámokkal, mint az életbiztosításoknál használatos Teljes Költségmutató (TKM). Hasznos eszköz viszont, hogy költség szempontjából összehasonlítsuk a pénztárak nagy átlagát.A költség mellett azonban még nagyobb súlya lehet a nyugdíjpénztárak hozamának. Alább megnéztük a legnagyobb pénztárak MNB által nyilvántartott hozamadatait - fontos megjegyezni, hogy ezek a vagyonkezeléssel már terhelt, a befizetésarányos költségekkel még nem terhelt számok.Az elmúlt években kissé elkényeztették hozamoldalról a pénztárak a nyugdíjra gyűjtőket, az önkéntes pénztári portfóliókkal sok esetben 10% feletti éves hozamot is el tudtak érni befektetéseiken, ennek a jó szériának viszont biztos vége szakad: a december közepe-végi adatok alapján a vizsgált önkéntes- és magánnyugdíjpénztárak zömében negatív hozamot produkáltak az évben. Idén még a legjobban teljesítőknél is 2% alatt maradt az éves hozam az MNB adatai szerint: