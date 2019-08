Akkora vihar készül, amibe beleremeghet a világgazdaság

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Itt tényleg mindenki megőrült?

Szerdán már 15 ezer milliárd dollárnyi állampapír forgott negatív kamattal, ez a teljes globális piac negyede.

A német hozamgörbe a teljes futamidőn negatív lett, már 30 éves papírokra sem kell kamatot fizetniük.

Az amerikai tízéves hozam csak az elmúlt egy hétben 30-40 bázispontot szakadt, így 2016 óta nem látott mélyponton járt szerdán.

Csütörtökön a magyar hozam is rekordot döntött, 1,88% volt a tízéves referenciaérték.

Egyre nehezebb szavakat találni arra, ami az elmúlt napokban a kötvénypiacon történt. A hozamok a világon szinte mindenhol történelmi mélypontra vagy környékére estek. A helyzetet jól szemlélteti néhány szalagcím:Gyakorlatilag pár nap alatt bolydult fel teljesen a piac, és egyelőre nem látni, hol lesz az egész folyamat vége. Az viszont biztos, hogy teljesen felborult a kötvénypiac. Alapesetben ugyanis az állampapírok logikája, hogy a befektetők kölcsön adnak egy országnak, cserébe a futamidő végén kamatostól kapják vissza pénzüket. Ma viszont már odáig fajult a helyzet, hogy Németország például 30 éves papírt tud eladni úgy, hogy még a tőkét sem kell teljes egészében visszafizetnie. Ez pedig nem tartható fenn sokáig.

Most csak annyi látszik, hogy a befektetők hirtelen elkezdtek félni, és az állampapírokat tekintik biztos menedéknek. Így logikus, hogy mindent vesznek, ami akár csak minimális hozamot is tud biztosítani, sőt már azt is, ami nem.

Mitől rettent meg hirtelen mindenki?

A jelek szerint mostanra a piac is elhitte, hogy a két nagyhatalom kereskedelmi háborújának komoly gazdasági következményei lesznek.

A kötvénypiac világszerte olyan várakozásokat áraz, melyek megvalósulása egy Armageddonnal érne fel

Egy régi rém köszönhet vissza

Ha a most fújódó lufi kipukkad, akkor az sokaknak fájdalmas lehet, akik most rohannak megvenni a kötvényeket. Márpedig a buborékok már csak ilyenek, hogy néha kipukkadnak, a szakértők szerint nem mehet sokáig a jelenlegi tendencia a kötvénypiacon, csak idő kérdése, mikor józanodnak ki a befektetők.

Újra előkerülhet a válságban sokat emlegetett moral hazard. Ez a kifejezés legutóbb a válság idején került nagyon a figyelem középpontjába, amikor a bankok tudatában voltak, hogy a csődjük megrengetné az egész gazdaságot, ezért nem tartotta vissza őket semmi a felelőtlen gazdálkodástól. A CNBC szerint hasonló történhet most a kormányokkal: a nulla vagy negatív kamatok arra ösztönözhetik őket, hogy kezdjenek felelőtlen költekezésbe. Az így felépülő adósságállomány viszont később egyre nagyobb terhet róhat a költségvetésekre, amikor a hozamok emelkedése a refinanszirozas során bepörög az adósságba.

A kötvénypiac jelenlegi árazása alapján hónapokon belül recessziónak kellene következnie - érzékeltette a helyzetet egy másik cikkében a Bloomberg. A beszámoló szerint a német hozamok és a hozamgörbe meredeksége egyértelműen már nem csak gazdasági lassulást, hanem visszaesést áraz. Ennek konkrét jelei azonban egyelőre nem látszanak, hiszen az amerikai gazdaság például még a második negyedévben is 2,1%-kal tudott növekedni, de Európában is szerény bővülést látunk a romló kilátások mellett is.Így a piac vagy egy kicsit előre szaladt az eddig ismert adatokhoz képest, vagy tényleg egy komolyabb összeomlás jön a gazdaságban az eddig várt fokozatos lassulás helyett. Az utóbbi napokban azért került megint előtérbe a félelem, mert Donald Trump amerikai elnök újabb védővámokat jelentett be a kínai termékekkel szemben, amire válaszul az ázsiai ország elkezdte leértékelni devizáját és felfüggesztette az amerikai mezőgazdasági termékek vásárlását A hozamok esésének besegített az is, hogy az utóbbi hetekben fokozódtak a nagy nemzetközi jegybankok lazításával kapcsolatos várakozások. A Fed a július végén már kamatot csökkentett, de a várakozások szerint csak idő kérdése, hogy hasonlóan tegyen az EKB is, mely emellett újraindíthatja kötvényvásárlási programját. Ez utóbbi pedig folyamatosan hajtja fel az állampapírok árát (szorítja le a hozamokat), hiszen egyre többen számítanak arra, hogy Frankfurtból hamarosan beindul a pénznyomtatás, ami extra keresletet jelenthet a piacon. Ennek köszönhetően ma már nem csak a "biztonságos" országok hozamai esnek, hanem lassan a spanyol és a portugál állampapírok is negatív hozam mellett forognak.- mondta a Bloombergnek Tom di Galoma, a Seaport Global Holdings ügyvezetője, aki szerint ma 80 százalék egy amerikai recesszió esélye. A Reuters elemzői felmérésében ennél jóval kisebb, 45%-os egy visszaesés esélye a következő két évben De miért baj, ha a piacon egyre több a negatív kamatozású állampapír? Elvileg ez kedvező az országok számára, hiszen olcsón tudják finanszírozni magukat. Van azonban két nagy hátránya:

Vagyis a jelenlegi extrém árazások egyáltalán nem biztos, hogy kedvező képet vetítenek előre a világgazdaság számára. A fejlett piacon gyakorlatilag már csak az amerikai kötvények fizetnek valamekkora minimális hozamot, ennek köszönhető, hogy az utóbbi napokban nagyobbat estek a tengerentúli hozamok. A CNBC-nek nyilatkozó elemző szerint azonban ha valóban küszöbön áll a recesszió, akkor csak idő kérdése, hogy az USA-ban is negatív hozamokat lássunk. Joachim Fels, a PIMCO kötvényguruja úgy gondolja, hogy ha az amerikai-kínai kereskedelmi háborús feszültségek tovább éleződnek, akkor a piac gyorsabban indulat el ebbe az irányba, mint azt sokan várják.Persze a fenti gondolatmenetből még nem következik, hogy tényleg recesszió jön a világban. A hozamok mostani zuhanásában az is szerepet játszik, hogy egyre többen gondolják úgy, hogy a válság utáni történelmi időszakban tartósan nagyon alacsony, akár negatív reálkamat jöhet. Szerintük a mostani helyzet egyáltalán nem extrém, sőt a következő években ehhez kell hozzászoknunk, a gyenge konjunktúra mellett ez természetes jelenség. Ha pedig nekik lesz igazuk, akkor sem kell tartani, hogy ez a kötvénylufi előbb-utóbb kipukkad. Kérdés, hogy a következő időszakban a klasszikus piaci gondolkodás vagy ez az "új norma" kerül-e majd előtérbe.