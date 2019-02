Már nem rohanunk mindenáron az államhoz a pénzünkkel - Hogy lesz így meg a duplázás?

Döcögősen indul az év

Január végére 7543,9 milliárd forintra emelkedett a forint lakossági állampapírok állománya, ez- derül ki a Pénzügyminisztérium által közzétett államháztartási tájékoztatóból. Tavaly már láttuk annak jeleit, hogy csillapodik a lakosság rohama, ezt támasztja alá a most közölt első havi adat is.

A részletekből az is kiderül, hogy januárban 433,1 milliárd forintnyi lakossági állampapír járt le, amivel szemben az új értékesítés 461,3 milliárd forint volt. Az elmúlt hónapokat nézve nem meglepő, hogy jelentősen lassult a lakossági értékesítés növekedése, már tavaly is többször írtunk arról, hogy lecsengőben van az utóbbi évek nagy állampapír-piaci láza.

Egyrészt a tavaly decemberben bemutatott 2019-es finanszírozási tervben 800 milliárd forintos állománynövekedéssel számolt az ÁKK, ami meghaladja a tavalyi 712,8 milliárdos bővülést. Ez pedig a januári értékesítési számokat elnézve nehezen fog teljesülni. Az év eleji visszafogott értékesítést egyébként az sem menti fel, ha a szezonalitásra fogjuk, hiszen az elmúlt években a január kifejezetten erős volt. Tavaly több mint 200 milliárd forintos, 2017-ben pedig majdnem 350 milliárdos nettó növekedést láttunk az év első hónapjában.

Másrészt az idei terveknél is fontosabbnak tűnik egy nagy távlati cél, amiről egyre több szó esik: először tavaly ősszel Nagy Márton MNB-alelnök beszélt arról, hogy jelentős növekedési potenciált jelentene a lakosság készpénz-állományának becsatornázása a lakossági állampapírokba, majd decemberben Varga Mihály pénzügyminiszter már azt a célt jelölte meg, hogy öt éven belül duplázódjon meg az állomány. Utóbbi azt jelenti, hogy 2019 és 2023 között évente átlagosan 1500 milliárddal kellene bővülnie az állománynak, így még az idei 800 milliárdos cél is visszafogottnak mondható.

Korai kétségbe esni, de lépni kellett

Két dolog miatt ugyanakkor mégis említésre érdemes a januári adat:Persze egyetlen hónap adatából korai lenne komoly következtetéseket levonni az egész évre vonatkozóan, de az. Vagyis nem lenne meglepő, ha még a februári értékesítés is gyengén alakult volna, és erre reagálva lépett volna az adósságkezelő, de erről csak március második felében jelennek majd meg a friss adatok.

Egyrészt módosíthatja a kibocsátást az eredeti finanszírozási tervhez képest, vagyis számolhat kevesebb lakossági értékesítéssel, és adhat el például több forintkötvényt a nagybani piacon vagy végső esetben devizakötvénnyel is a piacra léphet. Ezzel a baj csak annyi, hogy az évek óta hangoztatott adósságkezelési célokkal menne szembe, melyek arról szóltak, hogy minél erősebben a lakosságra kell támaszkodni és tovább csökkenteni a deviza részarányát az adósságon belül. Arról nem is beszélve, hogy akkor még nehezebb lenne megduplázni az állományt.

Másrészt az adósságkezelő előrukkolhat új termékekkel, hátha azok felkeltik a lakossági befektetők érdeklődését. Azt már tudjuk, hogy a második félévtől egy új állami nyugdíjcélú termékkel készül piacra lépni az ÁKK, a konstrukció kidolgozása már folyamatban van. A hasonló termékeket alapul véve azonban annál is lassú felfutásra lehet számítani, az idén meglepő lenne, ha 200-300 milliárd forintnál többet sikerülne belőle eladni. Emellett a sajtóban már szóba került egy új, rövid lakossági termék terve is, mely első hallásra sokkal alkalmasabb lehet a megtakarítások megmozgatására.

A harmadik lehetőség a jelenlegi termékpaletta vonzóbbá tétele, ezt a célt szolgálhatja a már említett kamatemelés. Ezzel kapcsolatban csak az a kérdés, hol van az a határ, ami felett a lakosság hajlandó nagyobb tételben kölcsönadni az államnak.

A fentiek alapján most úgy tűnik, hogy a második és a harmadik eszközzel próbálhatja újra felpörgetni a lakossági értékesítést az adósságkezelő. Persze az éves finanszírozási tervet még korai is lenne felülvizsgálni.

Hogy lehet innen duplázni?

És ezzel rögtön el is érkezünk a legfontosabb kérdéshez: mit tud tenni az ÁKK, ha a tervezettnél gyengébben alakulnak tartósan a lakossági eladások? Erre az esetre három fő eszköze van az adósságkezelőnek:Többször említettük már, hogy tavaly ősszel új célt tűzött ki maga elé az állam: öt éven belül meg kellene duplázni a lakossági állampapírok állományát, ami. De honnan jöhet ez a pénz?Elsőként Nagy Márton MNB-alelnök vetette fel , hogy a lakosság tetemes, 5000 milliárd forintra rúgó készpénzállományát lehetne becsatornázni az állam finanszírozásába. A jegybank vezetője a Portfolio októberi konferenciáján beszélt először arról, hogy ha ennek az összegnek csak a fele megmozdulna, már az is komoly keresletet támaszthatna a lakossági állampapírok iránt. Akkor még nem volt szó a jelenlegi állomány duplázásáról, ami még ambiciózusabb cél, azt Varga Mihály csak decemberben vetette fel.Vagyis ha a 7500 milliárdos állomány duplázását tűzzük ki célul, akkora kívánt növekedés eléréséhez. Persze ezen felül keletkezik friss megtakarítása is a lakosságnak, ami szintén szolgálhatja az állam finanszírozási céljait.

Az elmúlt években meredeken emelkedett a magyar háztartások pénzügyi eszközeinek állománya, tavaly év végén már közel 54 ezer milliárd forint volt . Ebben a majdnem 5000 milliárd forintnyi készpénz mellett közel 6400 milliárdos folyószámla betét is volt. A teljes pénzügyi vagyon növekedése 2018-ban meghaladta a 4000 milliárd forintot a háztartásoknál.

Persze ez nem biztos, hogy mérvadó, hiszen a pénzügyi eszközök közé tartoznak a hitelek vagy a vállalati részesedések is, melyeknek nem biztos, hogy valódi alternatívája a lakossági állampapír. Éppen ezért érdemes kicsit leszűkíteni a képet, és megnézni néhány kiemelt pénzügyi eszköz állományát, melyek valódi alternatívája lehet az állampapír:

Összességében egyértelműen látszik a lakossági állampapír-állomány felfutásának lassulása, éppen ezért meglepő, hogy a kormány és az ÁKK ambiciózus célokat tűzött ki. Azok teljesüléséhez ugyanis újra fel kellene pörgetni az értékesítést, amihez vonzóbb lakossági termékek kellenének. Egyelőre a készülő nyugdíjkötvényen kívül nem tudjuk, mivel bővülhet a paletta, az első kamatemelés pedig már meg is történt, így láthatóan igyekszik kihasználni eszközeit az állam, hogy újra magához vonzza a megtakarításokat.

Látható, hogy a készpénz mellett a folyószámla betét megy nagyon, tavaly több mint ezer milliárd forinttal nőtt az állománya. Persze valószínűleg nem véletlen, hogy az emberek nem akarják lakossági állampapírba tenni ezt a pénzt, nehéz lesz egyik pillanatról a másikra megszólítani őket. És ebben segíthet esetleg a már említett "titokzatos" új rövid papír, amiről egyelőre semmit nem tudni azon kívül, hogy készülnek a piacra dobni. Ez látszólag ellentmond annak a célnak, hogy egyre hosszabb legyen a lakossági állampapírok futamideje, azonban a készpénzt és a bankbetétet valószínűleg első lépésben csak egy ilyen rövid állampapír tudná lenyomni, hiszen először meg kell győzni a lakosságot, hogy a megtakarítását egyáltalán hajlandó legyen állampapírba tenni. Azok a befektetők pedig, akik ma készpénzt vagy bankbetétet tartanak, valószínűleg először csak rövid futamidőre lennének hajlandók befektetni.A készpénz és a betétek mellett a befektetési alap alternatívája lehetne a lakossági állampapír, hiszen ha az állam magasabb hozamot tud garantálni, mint amekkorát például a kötvényalapok elértek, akkor azzal megszólíthatja a lakosságot. Ezzel persze az alapok versenyhátránya csak nőne, hiszen ők nem vehetnek jelenleg sem lakossági állampapírt.