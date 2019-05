Gyengül a forint, meglesz-e az új történelmi mélypont?

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Karnyújtásnyira a mélypont

Az elmúlt napokban látott forintgyengülés után, már csak a tavaly július elején látott 330,76-os rekordárfolyam van a látóhatáron. A következő napokban pedig akár ez is elérhetőnek tűnik, a kedd délelőtt tapasztalt 327 feletti jegyzéstől már alig egy százalék választja el.

A forint gyengülése az elmúlt napokban gyorsult fel, feltűnő a magyar deviza alulteljesítése. Az utóbbi egy hónapban például 2,2%-kal estünk az euróval szemben, miközben a két legfontosabb régiós versenytárs, a lengyel zloty és a cseh korona megúszta fél százalék alatti leértékelődéssel. Arról egyelőre korai beszélni, hogy a forint elszakadt volna a régiós folyamatoktól, de az világosan látszik, hogy a befektetők elsősorban a magyar devizát "találták meg" az utóbbi napokban.

Kérdés, hogy a jegybank reagál-e bármit is a forint árfolyamára. Elképzelhető ugyanis, hogy a mostani gyengülés épp annak szól, hogy a piac megpróbálja tesztelni az MNB tűrőképességét, meddig tolerálják az euróárfolyam emelkedését.

Meddig eshet a forint?

De mi lehet ennek az oka? Elsősorban továbbra is az MNB monetáris politikája. A jegybank ugyan március végén óvatosan elindult a várt szigorítás felé, de a kamatdöntést követő kommunikáció hangneme csalódást okozhatott a befektetők számára. A döntéshozók ugyanis jelezték, hogy egyszeri lépésről van szó, nem kell kamatemelési ciklusra készülni, negyedévről negyedévre vizsgálják meg, érdemes-e tovább lépni.A forint gyengülésének időzítése azért is pikáns, mert a Monetáris Tanács jövő kedden tartja májusi kamatdöntő ülését. Elvileg ezen nem várnánk újabb lépéseket, csak egy hónappal később, a júniusi döntés után megjelenő inflációs jelentés publikálásával egyidőben vizsgálhatják felül ismét a kamatkondíciókat.Ha pedig így van, akkor, az ugyanis csak tovább bátorítaná a befektetőket, újabb lökést adhatna a forint gyengülésének. Ezzel együtt érdemi monetáris politikai lépés nem valószínű, inkább a közlemény hangvétele lehet szigorúbb, ha a jegybank nem érzi komfortosnak a monetáris kondíciók alakulását. Ha ilyesmi történik, akkor jöhet egy korrekció is az árfolyamban, vagyis újra erősödő pályára állhat a forint.Az alábbiakban hosszabb távú hetes grafikonon vizsgáljuk meg az EURHUF és az USDHUF árfolyamokat, hogy jobban lássuk az elmúlt évek mozgásaiból kirajzolódó technikai képet. Amint az EURHUF grafikonján látjuk: a 200 hetes mozgóátlagról és a hosszú távú emelkedő trendvonalról pattant el északi irányba az árfolyam 2019 tavaszán 313 körüli szinten. Azóta lényegében meredeken esik a forint, egy rövidebb távú emelkedő trendvonalat is átvitt a napokban 325 körül és most 327-nél a 2015 elején kialakult akkori történelmi mélypontot teszteli újra. A forint esésének intenzitását jól jelzi, hogy már a hetes grafikonon is 68-nál jár az EURHUF relatív túlvettségét jelző RSI indikátor értéke (70 felett beszélünk ténylegesen túlvettségről). Amint láthatjuk: az elmúlt években miután ezt a tartományt megközelítette az EURHUF, vagy oldalazás (megálló forintesés), vagy visszasüllyedés (forinterősödés) következett be. Ez tehát afelé mutat, hogy közel lehet a forint mostani esési hullámának vége, esetleges megfordulása. Amennyiben viszont tovább esik a forint (327,5 feletti euró), a tavaly nyáron megjárt 330,8-as szint kerülhet célkeresztbe, illetve afelett az új történelmi csúcs 332 körül (a 2011 végi, a 2015 eleji és a 2018 nyári csúcspontokra húzott emelkedő trendvonal most ott tart).

Az USDHUF árfolyam esetén azt látjuk, hogy tavaly nyár óta beragadt a 274-288-as sávba és az utóbbi hetekben ebből lépett ki felfelé a forint esése és a dollár erősödése nyomán. A következő erősebb ellenállás 295,5-nél húzódik, afelett pedig a kerek 300-as szint, illetve a mindenkori csúcs (történelmi forintmélypont) 302,5-nél kerül célkeresztbe. Amint piros karikákkal berajzoltuk, az USDHUF hetes grafikonján is a relatív túlvettséget jelző tartomány közelébe ért az RSI (69-es szint) így például a 295,5-ös szint érintésével, majd onnan lefordulással az RSI meredek emelkedése is megállna/megfordulhatna.

Miért lehet fontos a forintárfolyam az MNB-nek?

Ennyi gyengülés elég lesz?

330 feletti történelmi csúcson lévő euróárfolyam: láttuk, hogy ettől már csak egy hajszálra vagyunk, viszont, ha most elszalasztják a lehetőséget, akkor utána júniusig sokkal nehezebb lesz beavatkozni.

4 százalék fölé gyorsuló infláció: ez is a határon van, hiszen áprilisban 3,9% volt az áremelkedés üteme. A következő, májusi inflációs adatot az előzetes naptár szerint június 7-én publikálja majd a KSH, vagyis ennek ismerete nélkül kell dönteni.

Részben az infláció miatt emelkedő hosszú hozamok: ezen a fronton is elindult valami, de egyelőre csak mérsékelten. Április eleje (vagyis gyakorlatilag a márciusi kamatdöntés) óta a tízéves referenciahozamunk 2,92 százalékról 3,18 százalékra emelkedett, bár menetközben volt 3,3% felet is. Itt nem tudni, hol van az MNB tűréshatára, mi számítana már túl nagy hozamemelkedésnek a szemükben.

Vagyis a jelek szerint mindhárom fontos tényező abba az irányba mutat, hogy előbb-utóbb szigorítania kell a jegybanknak, kérdés, hogy az eddig látott fejlemények már elegendők lesznek-e ahhoz, hogy ezt kedden szóban jelezzék.

A jegybanknak elvileg nincs árfolyamcélja, ezt folyamatosan hangoztatták az elmúlt években. Ennek ellenére természetesen számára sem érdektelen, mi történik a kurzussal. Ennek fő oka, hogy a tartósan gyenge forint előbb-utóbb az inflációba is begyűrűzik az importtermékek árain keresztül. A jegybank inflációs célkövetése szempontjából pedig az már kézzelfogható hatás, hiszen már jelenleg is a 3 plusz-mínusz egy százalékos cél felső felében van a drágulás üteme. Másrészt az sem jó, ha túl nagy ingadozások vannak az árfolyamban, stabilitási szempontból egy lassú, fokozatos gyengülés is elfogadhatóbb.Ahogy már említettük, annak nincs esélye, hogy az MNB megijedve a forint gyengülésétől kamatot emeljen. A kérdés az lesz, hogy a jövő keddi kommunikációban utalnak-e valamilyen módon a fenti kockázatokra, illetve arra, hogy azokat kezelni szeretnék. Abból ugyanis a piac már ki tudna olvasni egy esetleges júniusi szigorítást, ami elég lehetne ahhoz, hogy forduljon a forint.Az elemzők véleménye egyelőre megoszlik, de láthatóan őket is foglalkoztatja az MNB tűrőképességének határa. Az elmúlt napokban a Morgan Stanley és az Erste Bank is hasonló megállapításokat tett, szerintük három dolog késztethetné cselekvésre a jegybankot: