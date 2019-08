Itt a mélypont: meddig gyengül a forint?

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Amint a forint euróval szemben tegnap kialakult történelmi mélypontja kapcsán rámutattunk: 332-nél húzódik egy erősebb ellenállás és ez elsőre meg is állította a forint esését, ugyanis azóta sem gyengült 331,9-nél tovább a forint (most 331,4 körül mozog). Az alábbi ábra alapján ez nem véletlen és mivel a napos RSI (a relatív túlvettséget, vagy túladottságot jelző indikátor) a 70-es tartomány fölé emelkedett, azaz relatív túlvett az euró, így ez a lelassuló emelkedés, illetve a korrekció (EURHUF visszasüllyedés, azaz forinterősödés) irányába mutat.

Ez tehát azt jelenti, hogy pusztán technikai elemzési alapon lehet még kb. 2%-nyi mozgástér a további forinteséshez.

Más viszont a technikai kép, ha kicsit még jobban visszamegyünk az időben, azaz a 2008-2009-es válság periódusát is belevesszük a képbe. Így ugyanis a hosszabb távú emelkedő trendvonal nem 332-nél, hanem 337 körül húzódik.

Fél szemmel a forint dollárral szembeni árfolyamát is figyelni kell, hiszen már tegnap átlépték a jegyzések a kerek 300-as szintet és ma reggel is efelett jár kissé 300,3 körül. Így tehát nagyon közel járunk az eddigi történelmi forintmélyponthoz, ami 302,5-nél volt., ha viszont ezt is átviszi az árfolyam felfelé, akkor technikai elemzési alapon a 320-as zóna kerülhet célkeresztbe.

Nyilván figyelni kell arra is, hogy az euró/dollár árfolyam milyen technikai szintek közelében jár, mert a dollár és az euró "lábak" lényegesen befolyásolják azt, hogy a forint a két vezető devizával szemben meddig gyengül. Az EURUSD-nél azt látjuk, hogy ma reggelre a 2,5-éves mélypontot kezdte el újra tesztelni az árfolyam 1,1020 közelében és ha ezen lefelé átjutna az árfolyam (további dollárerősödés jönne), és a kerek 1,10-es szintet tesztelné a kurzus, akkor a forint dollárral szembeni árfolyama szintén tesztelheti a 302,5-ös eddigi történelmi forintmélypontot. A további mozgást nyilván az is befolyásolhatja (fundamentális elemzési terület), hogy a Fed milyen kamatpályán halad, azaz tényleg vág-e már (intenzíven) szeptemberben kamatot, és ezután mit tesz. Ha el tudja érni a dollár gyengülését, akkor a dollár/forint jegyzések is hirtelen lehullhatnak majd a 300 alatti zónába.