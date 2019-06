Kritikus hónapok jönnek a forint számára - Ezekre a dátumokra kell figyelni

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Mire figyel az MNB?

A lassuló európai konjunktúra dezinflációs hatásainak begyűrűzését.

A globálisan meghatározó jegybankok monetáris politikájának változását.

Az új lakossági állampapír megtakarításokra gyakorolt hatását.

Az anticiklikus fiskális politika gazdasági következményeit.

A további lépések szükségességét az inflációs kilátások jövőbeni alakulása fogja meghatározni

Keddi közleményében azt emelte ki a Monetáris Tanács, hogy az év második felében több tényezőt figyel majd:- olvasható a közlemény kulcsmondatában.A fenti iránymutatás alapján készítettünk egy táblázatot a következő három hónap fontosabb eseményeiről, melyek szeptember végéig befolyásolhatják az MNB következő lépését.

Az infláció veszélyesen magas

De nézzük részletesen, mire miért figyel a jegybank és milyen események kellenének ahhoz, hogy valamerre elmozduljon!Egy ideje megszokhattuk, hogy az MNB nem a KSH által publikált inflációs statisztikát veszi alapul, hanem a saját mutatói közül az adószűrt maginflációt, mely az egyszeri hatások nagy részét kiszűri. Ezek a jegybanki mutatók ugyanazokon a napokon jelennek meg, amikor a statisztikai hivatal fogyasztói árindexe.A legfrissebb adat szerint májusban 3,7% volt a kiemelten figyelt adószűrt maginfláció az áprilisi 3,4% után. Ez azért lényeges, mert az adat közel került a jegybank inflációs céltartományának tetejéhez, jelenleg 3 plusz-mínusz egy százalék az MNB célja. (A cél ugyan a hivatalos inflációs mutatóra, a fogyasztói árindexre vonatkozik, de mivel a jegybank az adószűrt maginflációs mutatót kiemelten figyeli, a célsávból való kiesés nem mutatna jól.)

Vagyis, ha a következő hónapokban azt látjuk, hogy tovább emelkedik az adószűrt maginfláció, és megközelíti vagy esetleg el is éri a 4 százalékot, az erős jelzés lehet abba az irányba, hogy a jegybanknak szigorítania kell.

A Monetáris Tanács ugyanakkor abban bízhat, hogy a romló európai konjunktúra hatása érezteti majd a hatását, és az év második felében lefelé fordul a drágulás üteme. Éppen ezért az inflációs adatok mellett kiemelten figyelhetjük majd az európai konjunktúramutatókat, elsősorban a feldolgozóipar beszerzési menedzserindexeit, kiemelten Németországból.Az európai gazdasággal kapcsolatban az év elején egyértelműnek tűnt a folyamatos lassulás, ami a hasonló magyar konjunktúramutatóba nem gyűrűzött be. Az utóbbi egy-két hónapban azonban mintha már látszanának a stabilizálódás jelei. Vagyis a fő kérdés az lesz, hogy tovább romlanak-e a kontinens gazdasági kilátásai, illetve azok milyen hatással lesznek a magyar fogyasztói árakra.

Fél szemmel Washingtonra és Frankfurtra is figyelni kell

Az infláció mellett a másik fontos tényező a globális jegybankok monetáris politikája lehet, hiszen a lassulás miatt mára szinte mindenhol napirendre került a további lazítás. Ha pedig a világ ismét ebbe az irányba mozdul el és az inflációt is sikerült kordában tartani, akkor az MNB-t sem sürgeti semmi a szigorítás felé, hiszen általában a relatív kamatszintet érdemes nézni.Az EKB tavasszal már elindított egy új hosszútávú refinanszírozási programot a bankoknak (TLTRO-III.), a közelmúltban pedig Mario Draghi azt hangsúlyozta, hogy ha az inflációt nem sikerült a 2 százalékos cél felé terelni, akkor minden eszköz a jegybank rendelkezésére áll. Korábban az volt a várakozás, hogy akár 2019 második felében jöhet az első jelzésértékű kamatemelés az európai jegybanktól, ezek a várakozások mára teljesen kiárazódtak, a bizonytalan gazdasági környezetben már szinte senki nem vár szigorítást a következő egy évben.Közben a Fednél egészen az év elejéig úgy tűnt, hogy 2019-ben is folytatódhat a kamatemelési sorozat, sőt az amerikai gazdaság 3,2%-os első negyedéves növekedése sem ad okot különösebb aggodalomra. Azóta azonban egyre többen vetették fel, hogy részben a kereskedelmi feszültségek miatt lassulás jöhet. Éppen ezért a múlt héten már volt olyan tagja a Nyíltpiaci Bizottságnak, aki a kockázatok miatt kamatot vágott volna, a piac pedig egyértelműen lazítást áraz már az év végéig.A CME Fed Watch Tool grafikonja alapján már július végére több mint 70 százalékos esélyt ad a piac egy 25 bázispontos kamatcsökkenésnek, decemberre pedig csak az a kérdés, hogy két vagy három hasonló lépés jön-e.

Klikk a képre!

Mire figyel még az MNB?

Mi lesz így a forinttal?

A Fed szempontjából, ami csak öt nappal előzi meg a következő kamatdöntő ülést. Ha az előzetes statisztika beigazolja az amerikai gazdaság lassulásától való félelmeket, akkor nehéz lesz visszatartani a jegybank galambjait, ha viszont nem lassul annyira az amerikai gazdaság, mint várják, akkor akár szeptemberig kivárhat a Fed. Az EKB pedig inkább követő üzemmódban lehet, amíg a tengerentúlon nem lazítanak ismét, addig komoly negatív meglepetés kellene ahhoz, hogy ők lépjenek.A cikk elején felsorolt négy kulcsfontosságú pontból kettőt már részleteztünk, emellett saját bevallása szerint a lakossági állampapírpiacra és a költségvetésre figyel a Monetáris Tanács.A lakossági megtakarítások piacát most az új szuperállampapír mozgatja elsősorban, az első hetekben majdnem 900 milliárd forintnyi lakossági vagyon mozdult meg a vonzó új termék felé. A következő hónapok nagy kérdése az lesz, hogy ez a pénz honnan indult el, milyen átrendeződés látszik majd. Egyrészt a háztartások jelentős készpénzállománya lehet az egyik forrás, másrészt más befektetési termékek eladása biztosíthatta a fedezetet.Ez a folyamat pedig azért lehet érdekes az MNB számára, mert ha nagyon rákap a lakosság az új kötvényre, és esetleg emiatt a fogyasztását is visszafogja, akkor az közvetve. Éppen ezért a következő hónapokban folyamatosan érdemes lesz majd figyelni az új lakossági termék értékesítését, illetve a piac átrendeződését.A költségvetésben jóval kevesebb lehet az izgalom, hiszen a 2019-es büdzsé egyelőre rendben van, a parlamentben pedig jelenleg zajlik a 2020-as költségvetés vitája, ami valószínűleg szintén nem okoz majd meglepetéseket.A forint szempontjából mindez azt jelentheti, hogy a magyar deviza a szokásosnál is érzékenyebben reagálhat akár a külföldi adatokra és jegybanki lépésekre is, hiszen a következő hónapokban a befektetők várhatóan mindent megpróbálnak majd kivetíteni az MNB várható döntéseire. Persze a forint szélesebb, 315-330-as sávja, inkább ezen belül ingadozhatunk. Ahhoz komoly meglepetésekre lenne szükség, hogy ebből a sávból is kimozduljunk.

Ha az infláció a jegybank várakozásainak megfelelően lefelé fordul, akkor a tartósan laza monetáris politikai kilátások miatt gyengülhet a forint, ellenkező esetben az erősödés felé veheti az irányt az árfolyam..