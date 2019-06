Ráijesztettek Amerikára, be is szakadt a dollár - Hamarosan lépnie kell a Fednek?

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Hétfőn a nap első felében 1,114 körül is járt az euró-dollár jegyzés, majd onnan fordult élesen délután, így ma reggel már 1,127 felett jár. Ennek oka elsősorban az, hogy az ISM feldolgozóipari beszerzési menedzserindexe 52,1 pontra esett májusban a várt 53 pont helyett, ez három és féléves mélypontot jelentett, vagyis Donald Trump elnöksége alatt még nem volt ilyen gyenge a szektor aktivitása. Ez pedig újabb jele annak, hogy az amerikai gazdaság érezhetően lassulhat a következő időszakban, ami felerősíti a Fed kamatcsökkentésével kapcsolatos várakozásokat.

Az amerikai jegybank legközelebb június 19-én ül össze dönteni a kamatokról, akkor a várakozások szerint még nem csökkentik az irányadó rátát, legfeljebb jelzik előre a közelgő lépést. A CME Fed Watch Tool szerint a piac jelenleg 75,8%-os esélyt ad a 2,25-2,5%-os kamat maradására.

Várakozások a júniusi kamatdöntéssel kapcsolatban a Fed Watch Tool alapján.

Szeptemberre viszont akár két lazítás is jöhet, ha beigazolódnak a félelmek, de egy kamatvágást szinte biztosra vesz most a piac. Az év végére pedig akár három 25 bázispontos vágás is beleférhet.

Látható, hogy decemberre már két-három kamatcsökkentéssel számol a piac.

A piaci várakozásokra ráerősített tegnap este James Bullard is, a Fed döntéshozója szerint hamarosan indokolt lehet a kamatcsökkentés. A CNBC szerint ezzel ő a jegybank első olyan vezetője, aki nyilvánosan is felvetette annak lehetőségét, hogy ha a gazdaság tovább lassul, akkor arra a Fednek is reagálnia kell. Bullard szerint a kereskedelmi háborús veszélyek és a gyenge infláció fenyegetik az amerikai gazdaságot.A Fed egyébként jelenleg kétnapos konferenciáját tartja, melyen várhatóan ma délután Jerome Powell elnök is megszólal, így további hírek fűthetik az euró-dollár árfolyamot