Hajszálra történelmi mélypontjától a forint

Azzal, hogy az október végi megállapodás nélküli kizuhanást tiltó törvényt hétfőn a királynő is aláírta, csökkent ennek a Brexit-forgatókönyvnek az esélye, de Boris Johnson miniszterelnök még ma hajnalban is azt hangsúlyozta az előrehozott választásokról rendezett, elbukott szavazás után: ő semmilyen körülmények között nem fog Brexit-halasztást kérni az EU-tól október második felében. Márpedig most nagyon úgy néz ki, hogy muszáj lesz ezt megtennie és ezt árazza is a piac, ennek jegyében már napok óta erősödik a font a dollárral szemben, így az 1,20 alatti jegyzések már az 1,24-es szintet közelítik ma reggel.

Ma hajnalban 3 éve a legnagyobb éves alapú (0,8%-os) termelői árcsökkenésről tett közzé adatot Kína, ami azt mutatja, hogy a kereslet egyre inkább gyengülőben van az ázsiai óriásgazdaságban és szükség van a további (monetáris) élénkítésre. A lassuló kínai gazdaságról árulkodó újabb adat nem segít érdemben javítani a nemzetközi befektetői hangulatot ma reggel, igaz nem is mondhatjuk, hogy kifejezetten borongós lenne a hangulat. A kereskedelmi háborúban szeptember 1-től hatályba léptek a megemelt vámok, az amerikai és a kínai fél most az újabb egyeztetési körre készül.

A kereskedelmi háború fokozottan negatívan érinti Magyarországot és részben ezzel összefüggésben esett a forint is az elmúlt hetekben. A magyar fizetőeszköz az euróval szemben augusztus végén 331,85-nél érte el mindenkori mélypontját, azóta a 329-331 közötti sávban hullámzott jórészt. Múlt péntek óta ismét 330 felett jár az árfolyam, ma reggel kis gyengülés mutatkozik 330,7 körülig az euróval szemben.

Amennyiben technikai elemzési alapon nézzük, hogy mi történt és mi várható, akkor az látjuk, hogy a 331,85-ös technikai szint (sokéves emelkedő trendvonalba ütközött az árfolyam) érintése után lefordult az EURHUF, de éppen csak visszatesztelte a korábbi 328-329 közötti zónát, ami most már támaszként funkcionált és innen el is rugaszkodott felfelé az árfolyam. Most tehát azt kell figyelni, hogy van-e akkor lendület az EURHUF-ban felfelé, hogy átfigyel a 331,85-ös eddigi lokális csúcsot. Ha nagyobb forinterősödés bontakozna ki, akkor a 328-329 közötti zónán kellene először átjutnia lefelé.

A dollárral szembeni forintjegyzéseknél hasonló mintát láthatunk, miszerint a 300 feletti zónába kitörés után (303,45-nél új 18 éves csúcs) a 297 körüli zónát visszatesztelte az árfolyam, ami most már támaszként funkcionált és innen lendült meg az árfolyam északi irányba. A jelenlegi 299-es szint mellett azt kell figyelni, hogy a 303,45-ös szinten felfelé át tud-e jutni az árfolyam, mert akkor új 18 éves forintmélypontról beszélhetnénk. Fontos lesz ebből a szempontból is, hogy az EKB mit dönt csütörtökön (lesz-e újabb kamatvágás, illetve milyen lazító lépésről határoz), mert ez az euró/dollár árfolyamon keresztül visszahat a dollár/forint jegyzésekre is.

A forint euróval szembeni utóbbi egy hónapos teljesítményét (2,1%-os gyengülés) érdemes regionális kontextusban is vizsgálni, és így azt látjuk, hogy lengyel zlotyhoz hasonló az értékvesztés mértéke, és egyáltalán nem lóg ki a forint a régiós mezőnyből.

Címlapkép forrása: Photo by Carl Court/Getty Images