Itt a friss európai GDP-rangsor

Az első negyedévben az Európai Unió éves alapon 1,5, negyedéves alapon 0,2%-os GDP-növekedést produkált. Mindkét adat felülmúlta az elemzői várakozásokat, igaz, csak minimálisan, egy tizeddel. Magyarország teljesítménye vegyes, a mostani negyedévet tekintve a középmezőny elejét jelentő nyolcadikak vagyunk, azonban az éves kép mást mutat: csak Ausztriát tudtuk megelőzni.

Az EU-ban a negyedéves növekedési rangsort Románia nyitja a maga 1,2%-ával, azonban a szám mögött valószínűleg kevésbé valós lendület, mint valamilyen statisztikai módszertanbeli furcsaság állhat. Ahogy az ING elemzői fogalmaztak:

Mi úgy döntöttünk, hogy figyelmen kívül hagyjuk ezeket a furcsaságokat, és az egyértelmű tényre koncentrálunk: a gazdaság hat hónap után 0,3%-kal bővült.

Románia után a legjobb negyedévet Lengyelország tudhatja maga mögött (0,8%-os bővülés), de Bulgária (0,7%), Spanyolország (0,7%), Szlovénia (0,6%) és Portugália (0,6%) is büszke lehet.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 08. 13. Bezzeg a lengyel gazdaság robbantott

Eközben a rangsor végén Írország kullog 1%-os visszaeséssel. Az ír gazdaság esetében megszokhattuk a nagy kilengéseket, mivel az országot sok multinacionális vállalat választotta európai székhelyének adóoptimalizálási okokból. A mostani nagy cikkcakkot elsősorban az amerikai vámháborúhoz köthető gyógyszeripari exporttevékenység-optimalizálás okozza. Rajtuk kívül két helyen tapasztalhatunk visszaesést: Németországban (-0,1%) és Olaszországban (-0,1%).

Az éves listát Írország vezeti, noha erre a fent említett okok miatt nem szükséges nagy figyelmet fordítani.

Szintén szép növekedést tud felmutatni Bulgária, Ciprus, Lengyelország és Litvánia, míg a legrosszabbul Ausztria (0,1%) és Magyarország (0,2%) áll.

Ez teljesen beleillik abba a mintába, hogy a növekedési listák elején a kevésbé fejlett régiós országokon kívül a turizmus fellendüléséből profitáló mediterrán államok találhatóak.

A rangsorban nem szerepel Dánia, Görögország, Horvátország, Luxemburg, Málta és Lettország, mert ők még nem küldték el az európai statisztikai hivatalnak a számaikat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images