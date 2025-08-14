Itt a friss európai GDP-rangsor

Az EU-ban a negyedéves növekedési rangsort Románia nyitja a maga 1,2%-ával, azonban a szám mögött valószínűleg kevésbé valós lendület, mint valamilyen statisztikai módszertanbeli furcsaság állhat. Ahogy az ING elemzői fogalmaztak:
Mi úgy döntöttünk, hogy figyelmen kívül hagyjuk ezeket a furcsaságokat, és az egyértelmű tényre koncentrálunk: a gazdaság hat hónap után 0,3%-kal bővült.
Románia után a legjobb negyedévet Lengyelország tudhatja maga mögött (0,8%-os bővülés), de Bulgária (0,7%), Spanyolország (0,7%), Szlovénia (0,6%) és Portugália (0,6%) is büszke lehet.
Eközben a rangsor végén Írország kullog 1%-os visszaeséssel. Az ír gazdaság esetében megszokhattuk a nagy kilengéseket, mivel az országot sok multinacionális vállalat választotta európai székhelyének adóoptimalizálási okokból. A mostani nagy cikkcakkot elsősorban az amerikai vámháborúhoz köthető gyógyszeripari exporttevékenység-optimalizálás okozza. Rajtuk kívül két helyen tapasztalhatunk visszaesést: Németországban (-0,1%) és Olaszországban (-0,1%).
Az éves listát Írország vezeti, noha erre a fent említett okok miatt nem szükséges nagy figyelmet fordítani.
Szintén szép növekedést tud felmutatni Bulgária, Ciprus, Lengyelország és Litvánia, míg a legrosszabbul Ausztria (0,1%) és Magyarország (0,2%) áll.
Ez teljesen beleillik abba a mintába, hogy a növekedési listák elején a kevésbé fejlett régiós országokon kívül a turizmus fellendüléséből profitáló mediterrán államok találhatóak.
A rangsorban nem szerepel Dánia, Görögország, Horvátország, Luxemburg, Málta és Lettország, mert ők még nem küldték el az európai statisztikai hivatalnak a számaikat.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
