A forintot sorra veri a régió (is)

Történelmi csúcson járnak a közép-európai régió devizái a forinttal szemben. Az euróval szembeni történelmi mélypontja után a lengyel zloty, a horvát kuna és a cseh korona is sosem látott magasságokba erősödött a forinthoz képest. Ez főként a forint gyenge teljesítményének és az MNB ezzel kapcsolatos toleranciájának köszönhető, emellett a régiós piacokról érkező bíztató hírek is biztosították a kuna, a korona és a zloty relatív felülteljesítését.

A forint relatív gyengesége:

A forint a régiós devizákhoz képest rosszabbul teljesít: az euróhoz viszonyított árfolyam az év eleje óta 3,3%-kal esett. Ehhez képest a lengyel zloty csak 1,2%-kal esett, a cseh korona 0,7%-kal, a horvát kuna pedig még erősödni is tudott az euróhoz képest, 0,3%-kal. Ebből láthatjuk, hogy a forint esése a régiós devizákhoz képest elsősorban a forint euróval szembeni alulteljesítésének tudható be, de egyedi régiós hatások is közrejátszanak..

Lengyelország:

A lengyel zloty a forinthoz képest az utóbbi pár hónapban erősödést mutatott, ahogy azt a grafikon is mutatja. 2019 márciusában a zloty a forinthoz képest elkezdett erősödni, és 73,0-as szintről 76,9 körülig erősödött. A forint a zlotyhoz képest utoljára 2008 októberében volt hasonlóan gyenge, de akkor is csak a 76,6-es szintet érte el.

A lengyel zloty erős időszakot tudhat maga mögött. A jelenleg is kormányzó jobb oldali, nacionalista és euroszkeptikus PiS párt előreláthatólag meg tudja tartani a többségét mindkét házban az október 13-án tervezett választásokon. A piac ezt a politikai bizonytalanság mérséklődéseként értékelte, ráadásul az unió és Lengyelország viszonyában is némi enyhülés mutatkozott.

Ezen felül a lengyel jegybank változatlanul hagyta az alapkamatot szerdán, arra hivatkozva, hogy a lengyel gazdaság még mindig túlteljesítő a régióban, noha a lassulás már náluk is elkezdődött. Megjegyezte, hogy az infláció ugyan magas, 3,5%, de ez várhatóan 2020 végére vissza fog esni 2,3%-ra.

Tovább erősíti még a lengyel árfolyamot, hogy a kormány új fiskális programokat jelentett be hétfőn. A PiS új növekedés ösztönző programot tervez bevezetni 2020-ra. A lengyel, átszámítottan 200 ezer forintos bruttó minimálbérről itt írtunk.

Horvátország:

A nyárnak ugyan már vége van, így a nyaraló magyarokat már nem érinti a kuna árfolyam csúcsa. Igaz nyáron sem volt már olcsó a horvát fizetőeszköz, a kuna viszont azóta is jól teljesít. 2011 óta, egy nagyobb visszaesés után stabilan erősödik, és az akkori 35 körüli HRK/HUF árfolyam mára már 44,8-nál jár.

A grafikonból nem csak azt láthatjuk, hogy a kuna a forinthoz képest történelmi magaslatokba erősödött, de a támaszpontoknál láthatjuk az egyértelműen felfelé ívelő lineáris trendet, ami 2011-ben kezdődött és még mindig tart.

A kuna erősödése (az euróval szemben is) betudható annak, hogy Horvátország 2019 júliusában elhatározta az euró bevezetését. A horvát kormány már kérte is felvételést az ERM II-be. Az európai árfolyam-mechanizmusba való belépés lehetősége a befektetőket bizakodással töltöttel el, így volt képes a kuna az euróhoz képest is erősödni.

Csehország:

A cseh korona is történelmi árfolyamot produkált tegnap, amikor is egy koronáért 12,81 forintot fizettek a piacokon. A korona még nem látott magas szintje hasonlóan magyarázható az euróval szembeni relatív jobban teljesítésével.