Itt az új mélypont, sosem volt ilyen gyenge a forint – Megjelent az első 350-es jóslat

Küszöbön az újabb történelmi mélypont

A szerdai jelentős forintgyengülés után a mai napot megint történelmi mélypontja közelében kezdi a forint, a jelenlegi 336,6-os árfolyam alig 50 fillérre van a tavaly novemberben látott csúcstól. A dollárral szemben 303,2-nél járunk, az angol font pedig 398,4 forintba kerül.

A hét elején egyszer már hajszálra volt mélypontjától a forint, hétfőn néhány percig 337 felett is járt az euró jegyzése, majd onnan az MNB devizaswap-tendere fordította meg a hangulatot, hiszen a jegybank egyáltalán nem fogadott el ajánlatot. Hosszabb távon továbbra is a jegybank ultra laza monetáris politikája határozza meg elsősorban a hangulatot, emellett a Kínából terjedő koronavírus miatt a nemzetközi hangulat is elromlott a piacokon.

A valószínűleg már nem kérdés, látunk-e rekord euróárfolyamot, csak az a kérdés, erre mikor kerül sor. A legtöbb elemző az utóbbi hónapokban a 340 feletti árfolyamot sem tartotta elképzelhetetlennek az év során, a 337 áttörése után átmenetileg felgyorsulhat a forint esése, így az újabb lélektanilag fontos szint is hamar eleshet.

Megjelent az első 350-es jóslat

Persze a forint gyengülését látva van, aki már nem éri be a 340-nel: a Societé Generale szerdán megjelent friss elemzésében már 350-es euró-forint árfolyamot valószínűsít, ezzel a francia bank az első, aki kimondta, hogy akár addig is gyengülhet a magyar deviza.

A SocGen még tavaly decemberben nyitott egy euró-forint long pozíciót 331 körül, ennek célárát emelték most 350-re. Korábban a francia bank elemzője 348-as becslést fogalmazott meg a jegyzéssel kapcsolatban, vagyis eddig is ők számítottak a legnagyobb forintgyengülésre 2020-ban. Az elemző szerint nem csak az euróval, hanem a lengyel zlotyval szemben sem ért véget a forint vesszőfutása azok után, hogy 79 felett új történelmi csúcsot látunk az árfolyamban, a következő hónapokban a 80-as lélektani határt is átviheti.

A bank elemzője szerint a jövő heti kamatdöntő ülés megerősíti majd az MNB laza monetáris politikáját, továbbra is szimmetrikus kockázatokat hangsúlyoznak majd az inflációs kilátásokban. Emellett a legutóbbi ülés fontosabb üzeneteit ismételheti meg a Monetáris Tanács, hiszen komolyabb változásra csak a negyedéves inflációs jelentéssel egyidőben lehet számítani legközelebb márciusban.

Marek Drimal, a SocGen elemzője azt gondolja, hogy a jegybank továbbra is adatvezérelt marad, erre utalnak Nagy Márton MNB-alelnök múlt heti szavai is. A szakember továbbra is arra számít, hogy támogató marad az MNB monetáris politikája, ha a nemzetközi környezet nem romlik jelentősen, akkor legfeljebb a kommunikációjában lehet óvatos a Monetáris Tanács.

Az elemző szerint a hétfői devizaswap-tendert a piac először jelzésként értékelte a jegybank részéről, azóta viszont láthatjuk, hogy megint gyengül a forint, az állomány 38 milliárd forintos csökkenése a likviditás szempontjából nem releváns. Drimal szerint a következő hetekben egyszeri tényezők, elsősorban jelentős kötvénylejáratok miatt csökkenhet a kiszorított likviditás mennyisége, ami elvileg erősítené a forintot, viszont az MNB meg akarja majd fékezni a javulást, ami rontaná a magyar gazdaság növekedési kilátásait.

Címlapkép: Getty Images