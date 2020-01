Történelmi mélyponton a forint - Keringőre hívta a piac az MNB-t

Az MNB a világ egyik leginkább laza monetáris politikáját folytató jegybankja. A magyar infláció mindeközben veszélyesen magas szintre, az MNB toleranciasávjának tetejére kúszott fel. Így nem meglepő, hogy a világ egyik legalacsonyabb reálkamatával a forint a világ egyik leggyengébben teljesítő devizája.

A 4%-os decemberi infláció – habár összhangban alakult a jegybank előrejelzésével – már nem lehet túl kényelmes a jegybanknak. Az MNB korábban „lefelé mutató” inflációs kockázatokat látott, majd a tavaly év végi inflációs jelentésében már „szimmetrikus” kockázatokról beszélt, jelezve, hogy éberen figyelik az inflációs fejleményeket. A hét elején azonban a forint történelmi mélypont közelébe került, amikor jelzésértékű lépést tettek: nem fogadtak el ajánlatot a devizaswap-tenderen.

Hosszú ideje ez volt az első lépés, amiből sejteni lehet: az MNB-t már nagyon is érdekli a gyenge forint. Mindezidáig egyetlen apró jele sem volt annak, hogy a jegybank aggódna a forint árfolyama miatt, most azonban a forint gyengülésével egyidőben kezdtek el szigorító jellegű lépést tenni, miközben éppen csak elmozdultak a „lefelé mutató” kockázatok irányából a „szimmetrikus” felé. A jegybank korábban nagyon bízott abban, hogy a külső környezet majd lehűti a belső kereslet okozta inflációs nyomást, azonban ennek mértékét illetően láthatóan óvatosabbá váltak.

A piac a most hétfői devizaswap-tender után megneszelte, hogy az MNB – ha nem is ismeri el – talán már inkább „felfelé” látja azokat a bizonyos kockázatokat, ahogy az elemzői közösség többsége is, és hajlandó lehet szigorító lépéseket tenni. Ekkor 337-ről hirtelen 334-ig erősödött a forint az euróval szemben.

Az MNB jelzésértékű lépése után azonban a forint csütörtökön új történelmi mélypontra esett. Mindez nem meglepő, hiszen a piac most azt fogja tesztelni, hogy az MNB milyen lépéseket hajlandó tenni azért, hogy az inflációt megnyugtató módon a 3%-os inflációs cél körüli ±1%-pontos toleranciasávon belül tartsa.

Gyengülő forintárfolyam mellett viszont ez nagyon nehezen fog sikerülni, hiszen a történelmi mélypontra eső forint már most is érezteti hatását az árindexben, és az év eleji átárazások még előttünk vannak (vagyis, azokat még nem látjuk).

Amikor a forint korábban gyengült, akkor az MNB többnyire kényelmesebb helyzetben volt, és ki tudta ülni csendben az újabb és újabb forintmélypontokat, mert alacsonyabb volt az infláció, mint most, és nem volt gond, ha pár tizeddel megemelkedik az infláció a gyengülő forint miatt. A helyzet azonban megváltozott, hiszen most a toleranciasáv tetején portyázó infláció közepette esik a forint.

És a piac most úgy tűnik, elcsípte azt az euró/forint árfolyamot, ami aktuálisan már – a jelenlegi, magas infláció mellett – fájhat az MNB-nek. Habár az MNB-nek nincs árfolyamcélja, amit rendszeresen hangsúlyoznak, az inflációs cél megvédéséhez (tartós eléréséhez) most kulcsfontosságúvá válhat a forint árfolyamának alakulása.

