Tényleg bomba üzlet most a forint ellen fogadni? Így csinálják a nagyok!

Egyre többen fogadnak a forint gyengülésére, miközben a magyar gazdaság kilátásai és az ország kockázati megítélése folyamatosan javul. Mindez annak köszönhető, hogy a magyar deviza egy korábban elképzelhetetlen befektetési lehetőségben vesz részt, melyben ma a világ egyik legjobb üzlete a forintot shortolni, szinte kockázatmentesen lehet jelentős hozamot elérni vele. De mi a carry-trade lényege és miért lett most ez téma a forint piacán?

Miért megy hirtelen mindenki a forint ellen?

Többször írtunk arról, hogy az MNB havi ábrakészlete alapján folyamatosan 3000 milliárd forint közelében ingadozik a forinttal szembeni külföldi shortállomány. Januárban ez megint érezhetően emelkedett, ami az árfolyamon is meglátszott, részben ennek köszönhetően gyengült történelmi mélypontra a magyar deviza.

Legutóbbi cikkünkben megemlékeztünk már arról, hogy az alacsony kamat miatt a forint az úgynevezett carry-trade ügyletek finanszírozó devizájává vált, részben ez okozza a gyengülését. Azóta több olvasónktól is kaptunk kérdést ezzel kapcsolatban, így most elmagyarázzuk ezeknek az ügyleteknek a mechanizmusát, illetve azt, miért vált vonzóvá a forint az elmúlt hónapokban.

A carry-trade ügyletek alapvetően arra épülnek, hogy a befektetők egy alacsony kamatozású devizában hitelt vesznek fel, aztán azt az összeget egy magasabb kamatozású piacon befektetik, az így keletkezett nyereséget pedig zsebre teszik. A forint évekig (jórészt a válság előtt) ennek a képletnek a befektetési oldalán volt, hiszen szívesen vettek olcsó forrásból (például jenhitelből) magas kamatozású magyar eszközöket. Mostanra viszont elsősorban az alacsony kamatnak köszönhetően finanszírozó devizává vált. Mi kell egy sikeres carry-trade ügylethez?

Egy alacsony kamatozású deviza, melynél lehetőleg a kilátások is alacsony kamatra vonatkoznak. Fontos, hogy ez lehetőleg likvid piac legyen, könnyen lehessen finanszírozáshoz jutni az adott devizában.

Egy magasabb kamatozású deviza, mely azért viszonylag stabil, minél kevésbé kockázatos.

Lényeges, hogy a finanszírozó deviza stabil vagy gyengülő pályán legyen, az esetleges erősödése ugyanis elvinné a kamatkülönbözeten elért nyereség egy részét.

A forint jelenleg az első kitételnek abszolút megfelel, hiszen ahogy többször kiemeltük, az MNB szinte az egész világ leglazább monetáris politikáját tartja érvényben, és a jelek szerint ezen nem is akar változtatni egyhamar. Ráadásul a magyar jegybank most speciális helyzetben van, ugyanis az „alapkamat” nem tükrözi a finanszírozási költségeket. A leggyakrabban ugyanis még mindig a 0,9%-os alapkamatot tüntetik fel, viszont az effektív kamat nem ez, hanem a bankközi irányadó kamat (BUBOR), ami ennél lényegesen alacsonyabb.

Jelenleg az egyéves BUBOR 0,38%, vagyis ez tekinthető az effektív forrásköltségnek.

Ennél alacsonyabb finanszírozási költség pedig jelenleg kevés országban van, ha csak a régiós devizákat nézzük, akkor a lengyel alapkamat 1,5%, a cseh 2%, a román pedig 2,5%. Ilyen finanszírozási különbségek mellett pedig akár román vagy lengyel állampapírt is érdemes venni forint forrásból. Vannak persze ennél is vonzóbb lehetőségek: Norvégia például sokkal biztonságosabb országnak tekinthető hasonló kamatszinttel, a mexikói 10 éves papír pedig 6,8% körüli hozamot fizet jelenleg. Persze akkor már álmodhatnánk még nagyobbat a 10,2%-os török állampapírral például, de egyrészt ott az infláció 12 százalékos, másrészt a lírában bármikor benne van egy hevesebb mozgás, ami erősödés esetén elviszi a profitot, gyengülés esetén pedig kamatemelést és a finanszírozási költségek emelkedését okozhatja.

Vagyis a forint jelenleg minden szempontból ideális szereplője egy carry-trade ügyletnek: kirívóan alacsony a finanszírozási költsége, évek óta gyengülő pályán van, és nincsenek igazán nagy kilengések az árfolyamban.

Hogy működik a gyakorlatban egy ilyen bombaüzlet?

De akkor lássuk, hogyan működik a carry-trade ügylet jelenleg a forint esetében a gyakorlatban! Az egyik fontos alapfeltétel, hogy a magyar piaci szereplők (kereskedelmi bankok, brókercégek, alapkezelők stb.) tele vannak olcsó forintforrással, jelentős a többletlikviditás a rendszerben. Betétet gyakorlatilag nulla százalékos kamaton tudnak gyűjteni (még így is van, aki hozzájuk viszi a pénzét), illetve az MNB szokásos heti swaptenderén is olcsón juthatnak forinthoz devizáért cserébe.

Vagyis a magyar szereplők dúskálnak az olcsó forintban, amit a carry-trade-re vágyó befektetőknek alacsony kamaton tudnak kínálni. Érdemes megjegyezni, hogy carry-trade akkor is kialkulhatna, ha a jegybank nem nyomná tele likviditással a bankrendszert. Ebben az esetben azonban a pénzügyi szolgáltatók 0,9%-on jutnának forráshoz a jegybanktól, és ezt kínálnák az ügyfeleiknek. Vagyis a carry-trade ügylet finanszírozási lába drágulna (csökkenne a kamatkülönbség), ez pedig bizonyára csökkentené a hitelfelvételi kedvet.

A helyzet azonban most ennél is sokkal kedvezőbb. Ha megjelenik egy külföldi intézményi befektető, bank, hedge fund a színen, a magyar partnerétől akár 0,1-0,2%-on is kaphatott hitelt. A külföldi szereplő pedig a megkapott forintot euróra, dollárra, vagy akár mexikói pesóra is átválthatja, és szabadon befektetheti.

Onnantól kezdve pedig csak azon kell izgulnia, hogy egyrészt ne emelkedjenek a forint forrásköltségek, hiszen időről időre meg kell újítania a hitelét attól függően, milyen futamidőre vette fel, illetve ne erősödjön a forint. Miért baj neki, ha a forint erősödik? Ha az egyszerűség kedvéért egymilliárd eurót akar befektetni, azért ma kap 336 milliárd forintnyi hitelt, amit aztán befektet. Ha viszont mondjuk a magyar deviza menet közben 325-ig erősödik, akkor az üzlet lezárásakor neki 336 milliárd forintot kell visszafizetnie forintban, ami már több mint egymilliárd euró lenne. Ezt persze ki lehetne védeni határidős ügyletekkel, de azok költsége a profit terhére menne, így, ha igazán nagyot akar kaszálni, akkor futja inkább az árfolyamkockázatot.

Annál is inkább, mert a carry-trade forint lába egy short ügylet, ami önmagában is gyengíti a forint árfolyamát, hiszen eladást generál a devizapiacon. Ameddig a befektetők hisznek abban, hogy a jegybanknak nincs ellenére a forint shortolása (sőt, kifejezetten igényli, mert így a számára kedvező gyenge szinten tudja tartani a forintot) addig a befektetőknek nincs miért aggódni. Amíg tart a jegybank zenéje, addig a befektetők táncolni fognak.

Fontos, hogy a carry-trade ügyleteknél a külföldi befektetők nem az MNB-től vesznek fel hitelt alacsony kamatozáson, hanem a kétszintű bankrendszer második szintjének szereplőitől.

Mit tehet a jegybank, ha meg akarja fékezni a bizniszt?

Az, hogy az MNB teremti meg a carry-trade feltételeit, egyben azt is jelenti, hogy ha akarna, tudna is változtatni ezeken. Eddig azonban úgy tűnt, hogy a Monetáris Tanácsot nem kifejezetten aggasztja a forint gyengülése, többször hangsúlyozták, hogy nincs árfolyamcéljuk. Valójában ennél direktebb a helyzet: az MNB kifejezetten szeretett volna egy olyan tartós "outflow-t" előidézni, ami az árfolyamot gyengén tartja, mert hisz abban, hogy az inflációs cél elérését ez nem akadályozza.

De mit tehetnének, ha mégis kellemetlen lenne a helyzet?

A legkézenfekvőbb természetesen a monetáris szigorítás lenne, ami megemelné a forint forrásköltségeket. Az alapkamathoz jó ideig nem fognak nyúlni még, de láthattuk, hogy nem is elsősorban az befolyásolja az ügyletet, hanem a bankközi kamat. Persze egy esetleges kamatemelés a BUBOR-t, illetve a carry-trade-hez használt swap-piaci kondíciókat is rögtön feljebb húzná, de ez egy elég durva eszköz lenne elsőre.

Tehát első lépésben valószínűleg nem kellene emelni a kamatot, elég lenne, ha a kommunikációján változtatna az MNB, elkezdené óvatosan jelezni a jövőbeli szigorítást. Ez már beárazódna a várakozásokba, és befolyásolná a finanszírozási költségeket.

változtatna az MNB, elkezdené óvatosan jelezni a jövőbeli szigorítást. Ez már beárazódna a várakozásokba, és befolyásolná a finanszírozási költségeket. A BUBOR és a swappiac szigorításának direkt módja a likviditás szűkítése. Jelenleg ugyanis épp amiatt van a bankközi ráta ennyire mélyen az alapkamat alatt, mert nagy a forintlikviditás a rendszerben. Az utóbbi hetekben láttuk annak jeleit, hogy az MNB a heti devizaswap-aukción nem fogadott el annyi ajánlatot, amennyi a lejárat volt, vagyis szűkítette a forintlikviditást. Nem véletlen, hogy ezekre a hírekre rögtön erősödéssel reagált a forint annak ellenére is, hogy a jegybank továbbra is hangsúlyozza, hogy rugalmasan kezeli a likviditásmenedzsmentet. (Hétfőn például, amikor a jegybank likviditásszabályozó swap-tenderen elutasított minden ajánlatot, a swap-hozamok rögtön 0,3 százalékpontot ugrottak felfelé, vagyis drágult a carry-trade.)

Persze a jegybanknak óvatosan kell lépnie, bármit is szeretne, hiszen ha hirtelen mindenki elkezdené lezárni a carry-trade ügyleteket, akkor az komoly forinterősödést válthatna ki, amit valószínűleg szintén nem akar a jegybank.

VAGYIS HOSSZABB TÁVON AZ LEHET A CÉL, HOGY A LIKVIDITÁS FOKOZATOS SZŰKÍTÉSÉVEL KIS LÉPÉSEKBEN EMELKEDJEN A FORINT FORRÁS KÖLTSÉGE, ÍGY EGYRE KEVESEBBEN ÚJÍTSÁK MEG AZ ÜGYLETET, ÉS SZÉP LASSAN LEÉPÜLNE A FORINT ELLENI TÖBB EZER MILLIÁRDOS POZÍCIÓ. AZ BIZTOS, HOGY A KÖVETKEZŐ HETEKBEN-HÓNAPOKBAN KIEMELT FIGYELEM ÖVEZI MAJD A KAMATDÖNTÉSEKET KÖVETŐ KÖZLEMÉNYT, ILLETVE A DEVIZASWAP-TENDEREK EREDMÉNYÉT.

