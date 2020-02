Egyelőre csúzlival lövöldöz a forint támadóira az MNB

Érezhetően megdrágult a forint shortolása az utóbbi hetekben, de nem biztos, hogy ez elég lesz ahhoz, hogy megfordítsa az eddigi gyengülő trendet. Ráadásul mióta a jegybank észbe kapott és próbál határt szabni a gyengülésnek, azóta a nemzetközi környezet is a feltörekvő devizák ellen fordult, így szembeszélben még nehezebb komoly erősödésbe fordulnia a forintnak.

Berobbant az MNB lépése a piacra

Két héttel ezelőtt történelmi mélypontra esett a forint, egy euróért több mint 340 forintot kellett adni átmenetileg. Ott azonban úgy tűnt, hogy elértük a jegybank ingerküszöbét, hiszen Nagy Márton MNB-alelnök elég erős üzeneteket fogalmazott meg a piac számára arról, hogy készek minden eszközt bevetni az infláció ellen. Ennek hatására átmenetileg 335-ig vissza is erősödött a magyar deviza.

Az MNB nem csak Nagy Márton megszólalásával próbált hatni a piacra, az utóbbi hetekben folyamatosan csökkentették a likviditást a szokásos hétfői devizaswap-tenderek segítségével. Most ezeknek a tendereknek a részleteit néztük meg, illetve megvizsgáltuk, milyen hatással voltak eddig.

A jegybank devizaswap-tenderein az MNB devizáért forintot ad a kereskedelmi bankoknak, amivel növeli a bankrendszer forintlikviditását. Ezzel az eszközzel évek óta élnek, az eredeti célja az volt, hogy alacsonyan tartsa a kamatokat. Ez azonban áttételesen egy mostanra kényelmetlen helyzethez vezetett: a forint az úgynevezett carry trade ügyletekben finanszírozó deviza lett, mivel olcsón lehetett forint forráshoz hozzájutni. Ezekről az ügyletekről korábban már írtunk részletesen, röviden a lényegük annyi, hogy egy alacsony kamatozású devizában (jelen esetben forintban) vesz fel hitelt valaki, aztán ezt a pénzt befekteti egy másik magasabb kamatozású devizában, a kettő közti különbséget pedig nyereségként zsebre teszi. Vagyis az olcsón megszerzett forintból mondjuk cseh, lengyel, amerikai vagy akár mexikói állampapírt vesz valaki, ez a magyar deviza folyamatos gyengülését látva szinte kockázatmentes befektetés volt. Ezt a folyamatot egyrészt az alacsony kamat okozza, viszont az MNB erre még ráerősített kedvezményes swaptendereivel.

Azzal azonban, hogy a jegybank szűkítette a likviditást, elindultak felfelé a pénzpiaci kamatok, a bankközi kamatok (BUBOR) mellett a rövid kincstárjegyek hozama is jelentősen emelkedett az utóbbi hetekben. Ezt a folyamatot jellemezte úgy Nagy Márton, hogy „szigorodtak a pénzügyi kondíciók”, a Portfolio pedig úgy, hogy „csendes kamatemelésbe kezdett az MNB”. Hiába nem változtattak ugyanis a hivatalos, számszerű kamatkondíciókon, a jegybanki lépésekkel elérték azt, hogy emelkedjenek a kamatok.

Az alábbi ábrán az látszik, hogy a BUBOR először folyamatosan emelkedett a jegybank likviditásszűkítése és a szóbeli intervenció hatására először emelkedett az utóbbi hetekben, majd magasabban is ragadt. Az év elején még 0,3% körüli egyéves bankközi kamat most 0,75%.

Hasonló látszik a kincstárjegyek hozamában is, melyek szintén érezhetően emelkedtek. Persze ez nem is meglepő, a pénzügyi kondíciók szigorítása jelent meg a piaci jegyzésekben.

Egyre kevésbé éri meg a forint ellen menni

A pénzügyi kondíciók szigorodásának egyenes következménye kellene, hogy legyen, hogy egyre kevésbé éri meg shortolni a forintot, drágul a magyar deviza forrásköltsége, vagyis a fent részletezett carry trade ügyleteken már nem lehet akkorát kaszálni, mint korábban. De miből áll ezeknek az ügyleteknek a költsége? Alapvetően abból, hogy a swappiacon milyen felárral lehet forinthoz jutni devizáért cserébe.

A forint esetében jelenleg „kettős swappiacról” beszélhetünk: van egyrészt a piaci jegyzés, illetve az MNB heti tenderei, melyeken ennél kedvezőbb feltételekkel juttat forrást a bankoknak. A forint forrásköltségét pedig úgynevezett swappontban határozzák meg, ami az aktuális piaci árfolyamhoz adódik hozzá.

Vagyis a gyakorlatban úgy működik, hogy az MNB az aktuális árfolyamon megköti ezeket a swapokat, ehhez jön a swappont. Az utóbbi hetekben a pénzügyi kondíciók szűkítésével azt figyelhettük meg, hogy ezek a swappontok is jelentősen emelkedtek. Az egyéves időtávon az év elején még 150-200 pont volt, ami mostanra 400 pont fölé emelkedett. Ezt nem bázispontban kell érteni, hanem swappontban.

Például a most hétfői aukción 338,32-es induló árfolyamon kötött üzleteket egyéves időtávra a jegybank, erre jött az átlagosan 429,85-ös swappont, vagyis a lejárati árfolyam 342,6 lesz ennél az ügyletnél.

Ez azt jelenti, hogy ma nagyjából 1,2-1,3% a forint forrásköltsége (az induló és a záró árfolyam különbsége). Ha a néhány héttel ezelőtti 150-200-as swapponttal számolunk, akkor ez nagyjából a fele volt, vagyis 60-70 bázisponttal drágult meg a forint elleni short.

Persze ez nem jelenti azt, hogy az MNB rögtön bezárta a kaput a további carry trade előtt, hiszen az 1,2-1,3%-os forrásköltség még mindig alacsonynak számít, legfeljebb nem nyerhetnek akkorát rajta a befektetők, mint eddig. Amiatt pedig a kockázatokra is kisebb a prémium, ami például a forint esetleges erősödésért kárpótolhatna.

Ez eddig kevés az MNB-től, ráadásul betett a koronavírus

Láthatóan az MNB patikamérlegen próbálja adagolni az üzeneteket, most keresik, hol van az a kamatszint, aminél már megáll a forint elleni spekuláció. A jegybank ugyanis azt sem akarja, hogy hirtelen mindenki zárja a pozícióit és túlzottan erősödjön a forint. A jegybank szokásos havi ábrakészlete szerint továbbra is 3000 milliárd forint körül van a külföldi befektetők forint elleni spekulatív pozíciója, ha ez hirtelen csökkenne jelentősen, az komoly erősödést válthatna ki.

Piaci információink szerint a múlt héten elindult a forint elleni pozíciók zárása, de egyelőre minimális mértékben, elsősorban a tőkeáttételes befektetők körében. Ezt azonban a forrásunk még nem nevezné fordulatnak, szerinte ahhoz még erősebb lépések kellenének a jegybanktól. Szerinte most az MNB is azt találgathatja, mekkora lépés lenne elég a befektetőknek, hogy tartósan elkezdjen elolvadni a shortállomány. A következő egy hónap még ennek jegyében telhet, egyrészt a heti swaptenderekkel, másrészt esetleg további nyilatkozatokkal operálhatnak, március végén pedig akár komolyabb lépés is jöhet a szigorítás felé.

A fentieket támasztja alá az MNB kedden publikált friss ábrakészlete. A hónap első felében az látszott, hogy még voltak, akik további shortokat nyitottak a forinttal szemben, majd február második felében látszott minimális zárás (forint melletti pozíciófelvétel), de az egyáltalán nem volt kiemelkedő.

Az állományi grafikonon pedig az látszik, hogy még nőtt is a forint elleni short pozíciók kumulált állománya, vagyis erősebb volt a február első felében látott tendencia. A jegybanki kiadványban található táblázat szerint aktuálisan 2931 milliárd forint a külföldiek forint elleni pozíciója, ez egy hónapja még csak 2768 milliárd forint volt. Közben viszont ennél nagyobb ütemben emelkedett a belföldi szereplők forint melletti pozíciója.

Még egy dolog aggaszthatja az MNB-t: miközben próbál gátat szabni a forint elleni spekulációnak, az utóbbi hetekben jelentősen romlott a nemzetközi hangulat a koronavírus lehetséges gazdasági hatásai miatt, ez pedig a feltörekvő piaci devizákat gyengítette. Ennek köszönhető, hogy szerdán már megint történelmi mélypontja határán járt a forint, a 340-et közelítette az euró jegyzése.

Viszont miközben eddig folyamatosan arról beszélhettünk, hogy jórészt a jegybank ultra laza monetáris politikája gyengíti a forintot, az utóbbi hetekben már nem volt alulteljesítő a magyar deviza, a régióban például a lengyel zloty és a cseh korona is nagyobbat esett.

EZ PEDIG AZ MNB SZEMPONTJÁBÓL AZÉRT LEHET PROBLÉMA, MERT MIKÖZBEN IGYEKSZIK ORVOSOLNI AZ EDDIG FENNÁLLÓ GYENGÍTŐ TÉNYEZŐT A SZIGORÍTÁSSAL, MEGJELENT EGY OLYAN HATÁS, AMIT SOKKAL KEVÉSBÉ TUD BEFOLYÁSOLNI, ÉS NEM TUDNI, MEKKORA LESZ ÉS MENNYIRE LESZ TARTÓS.

Címlapkép: MTI/Kovács Attila