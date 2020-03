Mi lesz most a forinttal? Valaki szerint a 400-as euró is elképzelhető

Ritkán látható kilengések jellemezték a héten a forint piacát: a nemzetközi pénzügyi viharban előbb 335-ről 360-ig ugrott az euró árfolyama, majd pénteken jött a fellélegzés, és egészen 350-ig pattant vissza a jegyzés. A korábban sosem látott szinteknél megkérdeztük az elemzőket, mit gondolnak. Van olyan, aki rövidtávon a 400-as jegyzést sem tartja kizártnak, abban viszont talán bízhatunk, hogy az év végére megint 340-nél leszünk.

Mindent adtak a héten

Az utóbbi napok most nem a forintról szóltak, a nemzetközi hangulat romlásával és a többi feltörekvő devizával párhuzamosan gyengült a magyar fizetőeszköz is. Még a pénteki visszapattanással együtt is a forint 3,2%-kal gyengült az euróval szemben a héten, miközben a lengyel zloty közel 4%-ot bukott, a cseh korona pedig 2,7%-kal értékelődött le.

Éppen azért, mert a mostani feszültség nem a forintról szól, azt is nehéz megmondani, hol lehet a gyengülés vége, illetve mivel lehetne tompítani a zuhanást. A napokban Samu János, a Concorde vezető elemzője például úgy vélekedett, hogy már csak egy jegybanki kamatemelés foghatná meg a lejtőn a forintot.

A Portfolio által megkérdezett elemzők is óvatosan nyilatkoztak, amikor konkrét, számszerű becslést kértünk tőlük az árfolyam várható alakulásával kapcsolatban.

Nem szeretnék felesleges tippelgetésbe bocsátkozni. A jelenlegi piaci körülmények között percenként kell újraírni az előrejelzéseket

- fogalmazott például csütörtökön Virovácz Péter, az ING Bank elemzője.

Szerinte a gyengülésnél fontosabb, hogy a jelenlegi helyzet nem forint-specifikus, az összes feltörekvő eszköz, sőt gyakorlatilag bármi, ami pénzzé tehető dollárba ment a feszültség csúcsán. Ebben közrejátszott az is, hogy a befektetők a hét közepén megijedtek London teljes lezárásától és a pénzpiacok teljes befagyásától. Ezért gyakorlatilag mindenki mindent eladott, készpénzre váltott, „amíg még lehet”.

Nem az árfolyam konkrét értéke, hanem a kilengések gyakorisága és a gyengülés jelenlegi dinamikája okoz problémát, ami a vállalkozások napi működését és az üzleti tervezést is megnehezíti

- vélekednek a jelenlegi árfolyammozgások kapcsán az MKB Bank szakemberei.

Előbb 400, aztán az év végére fellélegzés?

Török Zoltán, a Raiffeisen Bank elemzője azon kevesek közé tartozott, akik konkrét árfolyamot is „be mertek mondani”,

szerinte „nincs határ”, akár 400-ig is elmehet az euró jegyzése, extrém esetben pedig azt meghaladó árfolyam sem zárható ki.

Ugyanakkor az év végére a Raiffeisen is megnyugvásra számít a forint piacán, szerintük 340 alá erősödhet vissza a magyar deviza, a konkrét előrejelzésük 337. Hasonlóan vélekedik Virovácz Péter is, aki szerint a visszarendeződés fokozatos lesz a piacokon, ahogy az egészségügyi vészhelyzet elmúlik. Az év végére ő is 340 körüli euróárfolyamot vár, a számszerű előrejelzése 342.

Mit tud még tenni az MNB?

A cikk elején már említettük, hogy a forint zuhanását látva megjelentek az első kamatemelésre vonatkozó vélemények. Közben viszont az MNB épp a laza monetáris politikával tudná támogatni a gazdaságot, vagyis érdekes lehet a keddi kamatdöntés. Ráadásul a lengyel jegybank épp a héten jelentette be, hogy elkezdenek állampapírokat vásárolni a másodpiacon, így lehetséges jegybanki válaszokról is kérdeztük az elemzőket.

Török Zoltán szerint a Monetáris Tanács kedden várhatóan azt hangsúlyozza majd, hogy átmeneti és globális jelenség okozta a forint gyengülését, így a jegybanknak semmi értelme bármit is tenni ellene. A lazításra viszont lehetnek még eszközei az MNB-nek is, nem zárja ki, hogy a lengyel megoldáshoz hasonlóan kötvényvásárlást jelentenek be.

Virovácz Péter szerint nagyon sok múlik azon, hogy például a régiós jegybankok elkezdenek-e interveniálni, védeni az árfolyamot. Akkor pedig már persze az is kérdés, hogy a hazai monetáris politika egy ilyen helyzetben mit reagál. Az ING Bank elemzője szerint a jelenlegi vészhelyzetben nem valószínű, hogy az MNB kedden a forint árfolyamával foglalkozna közleményében.

Sok újdonságot várhatóan a keddi kamatdöntő ülés nem tartogat majd számunkra. Ugyanakkor nem zárhatjuk ki a rendkívüli ülések lehetőségét, így jelen pillanatban a klasszikus kamatdöntő ülések szerepe leértékelődik

- véli Virovácz.

Az MKB Bank szakemberei azt emelték ki, hogy a járvány előtt az infláció gyorsuló pályára került, viszont jelenleg a koronavírus a globális gazdaság keresleti és kínálati oldalát is érinti. A kettő eredője egyelőre nem látszik, vagyis az a fő kérdés, hogy tud-e kellően erős lenni a dezinflációs hatás a keresleti oldalról. Ez döntheti majd el az MNB további lépéseit is.

A kereskedelmi bankok szempontjából a likviditás biztosítása mellett fontos eszköz lehet más országok jegybankjainak intézkedéseihez hasonlóan forintos és devizás állampapírok vásárlása a másodpiacon, jelzáloglevél-vásárlási program újraindítása, illetve a korábbi jegybanki programokban alkalmazott kamatswap-ügyletek újraindítása – vélik a bank szakemberei a lehetséges pénzpiaci lépésekkel kapcsolatban. Emellett a jegybank közvetlen és indirekt módon is ösztönözheti a bankok eszközvásárlásait, amely támogathatja a piacok stabilizálódását és a hozamemelkedésből fakadó esetleges piaci hitelsokkok elkerülését. A kiegyensúlyozott piaci helyzetet szem előtt tartva egy kötvénypiaci shortolási tilalom és annak szigorú felügyelete is pozitív hatással járna – teszik hozzá.

