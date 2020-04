Majdnem egy évtizede nem bukott akkorát a forint, mint a „fekete márciusban” – Merre tovább?

Nyolc és fél éve nem volt akkora havi gyengülés a forint árfolyamában, mint idén márciusban, ennek köszönhetően emelkedett kedden 360 fölé az euró jegyzése. A mostani esés nem elsősorban a forintról szólt, a régióban és a feltörekvő piacokon is hasonló mozgásokat láttunk, a magyar deviza balszerencséje talán csak annyi, hogy a 2019-es esés után eleve gyenge szinten érte a jelenlegi válság. Azt is megnéztük, hogy a mostanihoz hasonló gyengülés után mire lehet számítani a történelmi tapasztalatok alapján.

Nagyon rég láttunk ilyet a forinttól

Márciusban 5,65%-kal gyengült a forint az euróval szemben az MNB középárfolyamai alapján. Utóbbi kitétel azért fontos, mert a jegybank minden délelőtt megállapítja a hivatalos árfolyamot, így kedden például még 359,09-re „lőtték be” a március végi szintet, majd azt követően 360 feletti euróárfolyamot is láttunk. De a viszonyítási alap miatt érdemes egy fix időpontot kijelölni, erre pedig adja magát az MNB hivatalos árfolyama.

A márciusinál nagyobb gyengülésre 2008 óta mindössze háromszor volt példa, vagyis nem rekord a mostani forintesés, legfeljebb rekord közeli. A legnagyobb havi zuhanás 2009 januárjában volt, akkor majdnem 12%-kal értékelődött le a forint a válság legnehezebb időszakában. Emellett a mostani gyengülést megelőzi a 2008 októberi, amikor teljesen befagytak a piacok egyetlen nap alatt, illetve 2011 szeptemberében, vagyis nyolc és fél éve volt még egy ennél is nagyobb esés.

Ha nem százalékos változásban, hanem abszolút értéken nézzük a forint gyengülését, akkor a dobogóra is felfér 2020 márciusa, amikor több mint 19 forinttal emelkedett az euró jegyzése. Ennél nagyobb elmozdulás a 2011 őszi és a 2009 januári volt.

Vagyis a 360-as euróárfolyam hiába számít történelmi csúcsnak, az utóbbi bő tíz évben láttunk a mostaninál nagyobb esést is a forinttól.

Ez a hullám most nem rólunk szólt

Többször írtunk arról, hogy az utóbbi hetekben látott gyengülési hullám nem elsősorban a forintról szólt, vagyis nem volt kirívóan rossz a magyar deviza teljesítménye régiós vagy nemzetközi összevetésben. Sokkal inkább az váltotta ki a gyengülést, hogy a befektetők elkezdtek tartani a koronavírus gazdasági és pénzügyi következményeitől, ezért minden kockázatosnak ítélt devizát nyomás alá helyeztek, hogy biztonságos eszközökbe meneküljenek.

A régióban a forint majdnem 6%-os gyengülése mellett a lengyel zloty 4,7%-kal, a cseh korona pedig 7,2%-kal értékelődött le az euróval szemben. Ha kicsit tágabban nézzük a feltörekvő piaci devizák körét, akkor a dollárral szemben a forint 6,8%-kal gyengült egy hónap alatt, miközben például a török líra 5,5%-kal, a dél-afrikai rand viszont majdnem 15%-kal esett vissza.

Vagyis az általános kockázatkerülés lökte új mélypontra a forintot, a magyar deviza balszerencséje az volt, hogy a 2019-es esés után eleve gyenge szinten találta a mostani válság.

A márciusi fejlemények az utóbbi néhány napon viszont már eltérnek a régiós mintától, mert a forint egyre karakteresebben kezd elválni a régiós devizatársaitól a gyorsuló gyengüléssel. Ezt rövidesen külön írásban elemezzük.

Hogyan tovább innen?

Mivel gyakorlatilag naponta dönti meg új történelmi mélypontját a magyar deviza, ezért nagyon nehéz megjósolni, mi állíthatja meg a gyengülést, jelenleg nincsenek a korábbi szintekhez kapcsolódó ellenállások az euró-forint árfolyamban, melyekben bízhatnánk. Sőt, a mostanihoz hasonló helyzetben a túlvettség, mint technikai indikátor sem igazán tud működni, hiszen a jelenlegi hektikus nemzetközi hangulatban nem ez mozgatja az árfolyamot.

Pánikban a lehetőség: zuhannak az árfolyamok. Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

Vagyis egyelőre nehéz bízni abban, hogy érezhető forinterősödés jön a közeljövőben, ráadásul majd csak most érkeznek majd a koronavírus gazdasági hatásaival kapcsolatos „hard” adatok, mint a gazdaság visszaesése, a munkanélküliség, a fogyasztás vagy az ipari termelés.

Nemrég az OTP Bank elemzői írtak arról, hogy technikailag akár a 375-ös szint felé is megnyílhat az út az utóbbi időszak forintgyengülésével, a Portfolio elemzői körképében pedig volt olyan szakember, aki a 400-as euróárfolyamot sem tartotta irreálisnak a következő hónapokra. Abban talán egyetért a többség, hogy ha a koronavírust sikerül kordában tartani, és néhány hónapos leállás után újraindul a gazdaság, akkor az év végére akár 340-ig is visszakapaszkodhat a forint.

Az utóbbi több mint egy évtized történelmi tapasztalatai alapján érdemes lehet azt is megvizsgálni, milyen mozgások jöttek a hasonlóan nagy forintgyengülések után:

Látható, hogy a kilenc esetből csak háromszor jött további forintgyengülés a következő egy hónapban, de ezek közül csak 2011 ősze volt kiemelkedő, amikor a szeptemberi esést újabb 3 százalékos leértékelődés követte. Volt viszont példa jelentős visszapattanásra, akár 7 százalékos korrekciót is láttunk. Kicsit hosszabb időtávon is hasonló a helyzet: a válságban előfordult, hogy további 10 százalék feletti gyengülés jött három hónap alatt, de volt példa szárnyalásra is.

Mindenesetre ha az eddigiekből indulunk ki, akkor az április is történelmi rekordokat dönthet, hiszen a keddi jegybanki középárfolyamnál már szerda délre közel 2%-kal volt gyengébb a forint, a 365-öt közelítette.

Címlapkép: Getty Images