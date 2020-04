Már megint pikkelnek a forintra – Miért minket büntet a piac?

Az utóbbi napokban megint intenzív forintgyengülés kezdődött, aminek köszönhetően szerdán 365 fölé emelkedett az euró jegyzése. Ráadásul most azzal sem vigasztalhatjuk magunkat, hogy a többi feltörekvő devizával együtt esik a forint. Mi történt megint a piacon?

Az utóbbi hetekben azzal nyugtattuk magunkat, hogy a forint újabb és újabb történelmi mélypontja csak a nemzetközi hangulat eredménye, a régiós devizákkal párhuzamosan gyengül a magyar fizetőeszköz. Néhány napja azonban valami megint megváltozott, az utóbbi egy hétben a forint 3,5%-kal gyengült, miközben a lengyel zloty 0,1 százalékot veszített, a cseh korona pedig egy kicsit még erősödni is tudott.

Ez a tendencia alapvetően két okra vezethető vissza:

A forint ismételt alulteljesítése egybeesik a felhatalmazási törvény benyújtásával és elfogadásával. A kormány lépése komoly nemzetközi kritikákat kapott, kedden az Európai Bizottság elnöke is kemény figyelmeztetést címzett Magyarországnak, illetve a nemzetközi lapok is sorra cikkeznek róla. Vagyis a befektetők elkezdtek egy politikai kockázatot beárazni azzal kapcsolatban, hogy túl nagy felhatalmazást kapott a kormány, és ez akár az Európai Unióval való kapcsolatokat is ronthatja.

A másik fontos kérdés, hogy miközben Európa és a világ kormányai sorra jelentik be sosem látott méretű gazdaságélénkítő csomagjaikat, a magyar kormány egyelőre csak a károk enyhítésére hozott lépéseket. Orbán Viktor legutóbb hétfő-keddre ígérte a beharangozott nagy akcióterv bemutatását, de ezzel úgy tűnik, hogy egy-két hét késésben leszünk másokhoz képest.

A fentiekhez jött még szerda reggel a magyar feldolgozóipar beszerzési menedzserindexének beszakadása. A mutató történelmi mélypontra, 29,1 pontra esett, a zuhanás mértéke meghaladta a várakozásokat, vagyis az első jelek arra utalnak, hogy a koronavírus a vártnál nagyobb lyukat üthet a magyar gazdaságon. Ez pedig a forint gyengülését is tovább gerjesztette.

Mindezeket csak tetézi a forint régi problémája, ami már 2019-ben is komoly gyengülést hozott: a rövid hozamaink alacsonyak, így továbbra is olcsón lehet shortolni a forintot. Emellett az utóbbi napokban már látszott minimális kiáramlás a külföldiek forint állampapír-állományából, ami szintén forintgyengítő hatású, hiszen devizaeladással jár.

Az egyre erősebb esés viszont lassan kezd kellemetlen lenni, az utóbbi napokban már a legkockázatosabbnak számító feltörekvő piaci devizákkal, a török lírával, vagy a dél-afrikai randdal sorolják egy ligába a forintot a befektetők, ez pedig nem előnyös számunkra.

A problémán elsősorban az MNB tudna segíteni, ha például megpróbálná feljebb tolni a rövid kamatokat az egynapos betéti ráta emelésével, vagy verbális intervencióval avatkozva be a piacon. Utóbbi egyrészt lehetne nyugtató nyilatkozat, másrészt akár arra is utalhatna a jegybank, hogy a forint intenzív gyengülése már őket is aggasztja az infláció szempontjából. Egy még erősebb üzenet pedig az lenne, amit például a csehek léptek, akik bejelentették, hogy szükség esetén készek a devizatartalékból beavatkozni a piacon a korona védelme érdekében. Kérdés, hogy egy ilyen komment mennyire lenne hihető a piac számára, illetve a magyar devizatartalék mekkora összegű forintvásárlásokat tesz lehetővé a piacon.

Továbbra is azt látjuk, hogy a nemzetközi piacok „csapkodnak”, ez azt jelenti, hogy nagyon hamar bekövetkezhet egy jelentős forintgyengülés, amelynek eredményeként 5-10 forinttal drágul az euró, de ugyanilyen mértékű visszaerősödés is elképzelhető – kommentálta a piaci folyamatokat Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője.

A szakember szerint a 365 forint körüli euróárfolyam fontos szint, de ha marad ez a negatív befektetői hangulat, akkor tovább gyengülhet a magyar deviza, így akár a 370 forint felé veheti az irányt az euró.

Egyelőre nem látni olyan pozitív jeleket, amelyek komolyabb trendszerű forinterősödést hoznának rövid távon, ugyanakkor a már említett piaci csapkodás miatt az euró 5-10- forintos gyengülése is benne van a pakliban

véli Németh Dávid.