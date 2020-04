Nem nagyon ijedtek meg a forint támadói a jegybank kamatemelésétől

Nem csökkent a forint elleni külföldi pozíciók állománya az utóbbi hetekben, így az továbbra is 2900 milliárd forint körül van – derül ki az MNB kedden publikált ábrakészletéből. Vagyis az MNB április elején végrehajtott kamatemelése alig rettentette el a spekulánsokat a forint shortolásától, csak átmenetileg bizonytalanította el őket. Az elemzők szerint a következő időszakban sem kell a magyar deviza szárnyalására készülnünk, a 350-360-as sáv határozhatja meg a kereskedést.

Szigorított az MNB, de nem ijedtek be a spekulánsok

Április elején az MNB az eszköztárának átalakításával gyakorlatilag szigorított a monetáris kondíciókon. A szakértők már akkor úgy értékelték a lépést, hogy a jegybank ezzel akarja megfékezni a forint hirtelen jelentős gyengülését, a rendkívüli lépés előtt nem sokkal új rekordra emelkedett az euró jegyzése 370 közelébe.

A kamatemelés után jött is a várva várt megnyugvás a forint piacán, egészen 350-ig erősödött vissza a magyar deviza. Az MNB szigorításának következménye a rövid kamatok emelésén keresztül az volt, hogy elvileg megdrágult a forint elleni short pozíciók felvétele, így arra lehetett számítani, hogy ez elrettenti majd a spekulánsokat és akár tömeges shortzárás is jöhet.

A jegybank kedden közzétett friss ábrakészlete alapján azonban a hatás nem volt jelentős. A hónap elején volt ugyan egy kisebb zárási hullám, ami a piros oszlopokon látszik, azonban ez április végére ki is fulladt. Ráadásul március legvégén még a shortok állománya nőtt.

Így a jegybank adatai szerint a kamatemelés is csak arra volt elég, hogy stagnáljon a külföldiek shortállománya 2900 milliárd forinton.

Vagyis összességében továbbra is jelentős erők mennek a forint ellen, a spekulánsok nem bizonytalanodtak el.

Nagy forinterősödésre nem érdemes számítani

A fenti spekulatív pozíciókból is következik, hogy a forint sorsa egyelőre a további gyengülés vagy legfeljebb oldalazás lehet. Ahhoz, hogy komoly erősödésre legyen esély, ennek a jelentős forint elleni pozíciónak kellene csökkennie. Egyelőre azonban nem látszik, hogy ezt mi válthatná ki, bár az MNB az egyhetes betéti tenderen keresztül bármikor 1,85%-ig emelheti a rövid kamatot, de nincs arra utaló jel, hogy ezt tervezné.

Éppen ezért egyelőre az elemzők sem optimisták, a napokban kiadott anyagában a JP Morgan azt a korábbi véleményét hangsúlyozza ismét, hogy az MNB ugyan meg tudta fékezni a deviza hirtelen gyengülését, de a középtávú gyengülő trend ettől még fennmaradt. Az elemzők legutóbb 400 forint közeli euróárfolyamot jósoltak 2021 elejére.

Kedden megjelent elemzésében a Morgan Stanley is azt gondolja, hogy az MNB most bejelentett eszközvásárlási programja inkább negatív lehet a forint szempontjából. Ugyan a jegybank a vásárlásokkal keletkező extra likviditást semlegesítheti az egyhetes betéttel és a devizaswapok leépítésével, azonban továbbra is kockázatokat látnak azzal kapcsolatban, hogyan tudja majd átvészelni a jelenlegi válságot és egy esetleges feltörekvő piaci tőkekivonást Magyarország finanszírozási szempontból.

Vagyis az amerikai bank szakemberei szerint akár több forintspecifikus kockázati tényező is beépülhet a forint árfolyamába, a kérdés az lesz, hogyan reagál majd az esetlegesen gyengébb vagy tartósan gyenge árfolyamra a jegybank.

A rövidtávú bizonytalanság mellett középtávon a feltörekvő devizákkal együtt a forint erősödésére is számít a Morgan Stanley, főleg a dollárral szemben, így befektetési ajánlásaik között ez is szerepel.

Az ING Bank elemzői szerint viszonylag jó hír a forint szempontjából, hogy az MNB eszközvásárlási programja nem tűnik igazán jelentősnek első lépésben, így a forintgyengülés tere is korlátozott, a következő hónapokban 360 körüli vagy az alatti euróárfolyamra számítanak.

