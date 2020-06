A válság előtti forintról álmodsz? Lehet, hogy már sosem jön el

Az elmúlt hónapok fejleményei alapján leginkább úgy tűnik, hogy a 330 lesz az új 320, és lassan elkezdünk gondolkodni a 340 az új 330 cikkünkön

- így szólt a 330 az új 320 cikkünk zárógondolata tavaly. Nos, most csak annyival kell korrigálnunk, hogy nem a 340-es cikket kell megírnunk, hanem inkább a 350-es szintet jelölhetjük ki a következő időszakra nézve "új egyensúlyként".

Hogy jutottunk idáig?

A koronavírus-válság előtt csak az tűnt biztosnak, hogy szépen lassan gyengülhet a forint, hiszen egyre kevesebb tényezőt lehetett felsorolni, ami a hosszú távú erősödése mellett szólt volna. A fizetési mérleg többlete elolvadt, miközben az MNB tartotta magát az ultralaza monetáris politikához, így a rekordalacsony reálkamathoz. Így evezett folyamatosan gyengébb és gyengébb szintekre a hazai deviza.

Aztán jött a koronavírus-válság, amikor a forint komoly eladói nyomás alá került – számos más feltörekvő piaci devizával együtt –, és miután a már addig is ultralaza monetáris politikán még egyet csavart az MNB, tavasszal megközelítette a 370-es árfolyamot is az euróval szemben. Ezt viszont már nem hagyhatták szó nélkül a hazai döntéshozók sem, így a különböző stabilizáló intézkedések (de facto kamatemelés és devizakötvény-kibocsátás) hatására 350 környékére ereszkedett vissza a kurzus.

Mindeközben azonban a magyar gazdaság kifejezetten mély recesszión ment keresztül a második negyedévben, amit a kormány és az MNB is tompítani szeretne, illetve gyors kilábalást kellene felmutatni. Miután a jegybank akkor is igen erőteljesen élénkítette a gazdaságot, amikor jól mentek a dolgok, így biztosak lehetünk abban, hogy még erőteljesebb lépésekkel igyekszik lendületet adni a kilábalásnak, mint ahogy békeidőkben támogatta a növekedést.

Az élénkítés ára a gyenge forint

Az élénkítésnek azonban – ahogy tavasszal is láthattuk – komoly következményei vannak a forint árfolyamára is. Amíg a válság előtt könnyedén szigoríthatott volna az MNB (valamelyest fékezve a növekedést), amivel erősödő pályára állíthatta volna a forintot, addig céljainak elérése érdekében a válság közepette kénytelen laza monetáris kondíciókat fenntartani még akkor is, ha nem igazán kényelmes számára a forint volatilitása. Ezt a helyzetet mutatja a múlt heti 15 bázispontos kamatcsökkentés is – majd az a jelzés, hogy júliusban újabb vágás jöhet –, amelynek hatására egy hét alatt közel tíz egységet ugrott az euró/forint kurzus, megérintve a 357-es szintet. Vagyis egy nagyon kismértékű kamatcsökkentés is igen jelentős forintesést hozott, ami mindennél jobban mutatja, hogy a piac mit gondol az MNB mozgásteréről.

Az ábra az adott deviza %-os elmozdulását mutatja az euróval szemben. Az elmúlt héten a forint elvált a régiós devizáktól (sárga vonal)

Az MNB számos alkalommal hangsúlyozta, hogy nincs árfolyamcélja, azonban a nyár elején látott 345 környéki stabilizálódás minden bizonnyal kényelmesebb volt számára a mostani viszonylag gyors leértékelődésnél: a forint növekvő ingadozását ugyanis nem szeretik a befektetők, nem szereti a lakosság, és nem szereti az infláció sem. A laza monetáris politika mégis velünk maradhat, hiszen úgy tűnik, hogy

az MNB növekedési prognózisa egyre inkább növekedési célként fogható fel.

Legalábbis ezt kell feltételeznünk, ha komolyan szeretnénk venni a jegybanki prognózist. Jelenleg ugyanis az MNB az egyetlen intézmény, amelyik úgy véli, hogy a magyar gazdaság idén növekedni fog (0,3-2%-kal), ehhez pedig vélhetően a jegybank modellje szerint erős monetáris impulzusra van szükség. Vagyis a növekedési cél eléréséhez lesz még tennivaló, ami szintén nem a forint erősödésének irányába hat majd.

Az MNB alapforgatókönyve 0,3-2%-os növekedési sávot jelölt meg. Az OECD két forgatókönyve 8, illetve 10%-os recessziót jósol attól függően, hogy lesz-e második járványhullám. A többi előrejelzésnél nincsenek ilyen kitételek.

Mi lesz a válság után?

Elméletileg, a koronavírus-válság után nem lenne makrogazdasági akadálya annak, hogy visszatérjen a forint árfolyama a válság előtti „békeidőkre” jellemző 330-as szintekre. A globális és a magyar konjunktúra javulása elméletileg támogathatja a forintot az idei második félévben, azonban az elmúlt évekre jellemző hazai gazdaságpolitika után meglepő lenne a forint felértékelődése. A forint árfolyamát alapvetően a magasabb hazai kamattartalom tudná megfordítani, az elmúlt időszakban azonban azt láthattuk, hogy a kamat éppen csak akkora hazánkban, hogy ne gyengüljön túlságosan gyorsan a forint. Vagyis, néha-néha még akkora sem.

