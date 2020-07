Spanyolországban adóreform jöhet a helyreállítás érdekében

Elkerülhetetlen az adóreform a gazdaság helyreállítása érdekében a koronavírus-járványt követően - hangsúlyozta a spanyol miniszterelnök a La Sexta országos kereskedelmi televíziónak adott interjúban.

Pedro Sánchez elmondta: a legmagasabb adósávokban, vagyis a magas keresetűeket érintve emelnék a személyi jövedelemadót, növelnék a nagyvállalatok társasági adóját és bővítenék a környezetvédelmi adók körét is egyebek mellett.

A miniszterelnök azt mondta, hogy az ország példátlan erőfeszítéseket tett a járvány során. Ellenálltunk, itt az ideje a növekedés, a foglalkoztatás és a kohézió helyreállításának útjára lépni - fogalmazott, hangsúlyozva a jóléti rendszer, azon belül a közegészségügy megerősítését, valamint az igazságos adózás megvalósítását.

Pedro Sánchez úgy vélte, néhány tagállam ellenállása miatt nagy csata várható a koronavírus-járvány hatásainak ellensúlyozását szolgáló európai uniós helyreállítási alapról folytatott tárgyalásokon. Támogatásuk megszerzése érdekében még a július 17-én kezdődő uniós csúcs előtt Svédországba és Hollandiába utazik.

Hozzátette, reméli, még ebben a hónapban megszületik a megállapodás, és prioritásnak nevezte a támogatások mielőbbi elérhetőségét. A miniszterelnök beszélt arról is, hogy a mai ismeretek fényében Spanyolországban későn vezették be a szükségállapotot, amely lehetőséget adott a rendkívüli járványügyi korlátozások meghozatalára. Akkor nem tudtuk, amit most tudunk - jelentette ki.

Véleménye szerint azonban kérdéses, hogy a februárban rendelkezésre álló adatok alapján a parlamenti pártok vajon támogatták volna a javaslatot. Az egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint az elmúlt egy napban 134 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak az országban, amellyel a január vége óta azonosított esetek száma átlépte a 250 ezret. Egy nap alatt öt halálos áldozatról érkezett jelentés, a fertőzésbe eddig több mint 28 ezren haltak bele. A kórházakban jelenleg 1486 embert kezelnek, akik közülük 193-an vannak intenzív osztályon.