Rég vonultak ennyire vissza a forint támadói, de ez alig segített az árfolyamon

Július második felében 350 alá tudott visszaerősödni a forint az euróval szemben, ezzel párhuzamosan a magyar deviza elleni külföldi spekulatív pozíciók állománya jelentősen csökkent – derül ki az MNB friss ábrakészletéből. Igaz, azóta megint 355-ig emelkedett az árfolyam, vagyis könnyen lehet, hogy megint a forint elleni pozíciók híznak. Az elemzők nem is várnak jelentős erősödést a közeljövőben.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Visszavonulót fújtak a külföldi spekulánsok

Az utóbbi egy hónapban komoly forint melletti pozíciókat vettek fel a külföldi befektetők a piacon – derül ki az MNB friss ábrakészletéből. Ez alátámasztja, miért tudott a júliusi 15 bázispontos kamatcsökkentés után is erősödni a forint. A Monetáris Tanács akkori lépése nem lepte meg a piacot, hiszen már hetekkel korábban utalt rá Virág Barnabás alelnök, hogy a júniusi után még egy kamatcsökkentés jöhet.

Még érdekesebb, hogy a jegybank kiadványában található táblázat szerint aktuálisan 2552 milliárd forint a forint elleni külföldi pozíciók állománya,

ennél alacsonyabb több mint egy éve, 2019 júniusában volt.

Ezzel párhuzamosan a belföldi piaci szereplők forint melletti pozíciói is csökkentek, ráadásul sokkal nagyobb mértékben, több mint 550 milliárd forinttal, így összességében a nettó pozicionáltság még romlott is.

Részben ezzel magyarázható, hogy a forint külföldi shortosainak visszavonulása mellett sem tudott tartósan és jelentősen erősödni a magyar deviza.

Azóta most kedden ismét kamatdöntő ülést tartott a Monetáris Tanács, mely felemás üzeneteket küldött:

Egyrészt az alelnök leszögezte, hogy nincs további tér a 0,6%-os alapkamat csökkentésére, ezzel eloszlatta a további lazításra vonatkozó piaci várakozásokat.

Másrészt viszont a jegybank a heti állampapírvásárlások növeléséről döntött, illetve további nem konvencionális eszközök bevetését vetítette előre, ha gazdaságélénkítésre lesz szükség.

Ebben a környezetben pedig az utóbbi napokban-hetekben megint a gyengülés felé mozdult a forint, szerdán a 355-öt is elérte az euró jegyzése.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

Az elemzők nem várnak komoly erősödést

A keddi kamatdöntés után több elemző is kommentálta a jegybanki lépéseket. Tatha Ghose, a Commerzbank szakembere továbbra is kitart amellett, hogy a magyar jegybank veszélyes játékot játszik az emelkedő infláció és a monetáris lazítás párosával. Szerinte a devizapiacon egyre erősebb az a vélemény, hogy az MNB mindenáron kitart majd az alacsony kamatszint mellett, akkor is, ha az az inflációs céljait veszélyezteti.

A német bank szakembere szerint tehát bármi is történik 2021-ben az inflációval, az MNB elkötelezett lesz az alacsony kamatok fenntartása mellett. Éppen ezért arra számít, hogy

továbbra is alulteljesítő lesz a forint, jövőre 360 körül ingadozhat az euróval szemben.

Szerdai elemzésükben az OTP Bank elemzői azt emelik ki, hogy Virág Barnabás keddi szavaival a további kamatvágás lehetősége végleg lekerült az asztalról, ugyanakkor szerintük az infláció miatt a gyenge forintárfolyamot kevésbé fogja tolerálni az MNB, mint eddig. Szerintük a jegybank a rövid oldali hozamokat kordában tudja majd tartani a 0,6%-os alapkamattal, miközben az eszközvásárlás sikeresebben támogathatja a hosszú hozamok csökkenését, akár a most bejelentett 40 milliárd forintos heti keretösszeget is megemelhetik szükség esetén.

Hosszabb távon pedig, ha az infláció nem csökken majd, ahogy a jegybank várja, akkor szigorítani kezdhetnek a monetáris kondíciókon, de legkorábban 2021 második felében – teszik hozzá az OTP elemzői.

A Morgan Stanley elemzőjének sem okozott meglepetést a jegybank keddi döntése, előzetesen is arra számított, hogy a következő néhány ülésen kivár majd a Monetáris Tanács. A bank elemzője szerint az infláció és a gazdaság további kellemetlen meglepetéseket tartogathat, így az idei negyedik negyedévben és 2021 első negyedévében további lazítást vár majd.

Címlapkép: Getty Images