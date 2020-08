Nagyon rákapcsolt délutánra a forint

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az elmúlt napokban látott forintesés kezd kifulladni, a jelek szerint a 356,5 körüli ellenállás megfogta az EURHUF emelkedését és más technikai jel is afelé mutatott, hogy rövid távon jöhet egy kis forinterősödés. A mai napon ez eddig így is alakult, a délutáni órákban már 355 alá is benézett a magyar fizetőeszköz.