Öthavi mélypontra ütötték a forintot – Meddig eshet még a koronavírus-járvány mellett?

A koronavírus-járvány második hullámának felerősödésével, a Nyugat-Európában szaporodó helyi (észak-Spanyolország, Dél-Franciaország, Észak-Anglia) és esetleg országos korlátozások (az Egyesült Királyságban ezt mérlegelik, Izraelben be is vezették 3 hétre) kockázata miatt a befektetők újraértékelik az őszi-téli gazdasági kilátásokat, ami jókora esést váltott ki ma a tőzsdéken.

Emellett egy nemzetközi újságírói hálózattal feltárt banki pénzmosási botrány szintén borzolja a bankrészvények tulajdonosainak idegeit. Ez a két fő tényező, számos egyéb kisebb tényezővel együtt újabb eladói hullámot váltott ki a régiós devizák piacán is, hiszen a befektetők azt árazzák, amit a Portfolio múlt heti egyik konferenciáján is többen bemondtak: újra lehetnek itthon is helyi szintű lezárások, illetve a bankszektorban jókora veszteségek is.

Közben mivel idehaza extrém laza a monetáris politika, az EU legmagasabb éves inflációs rátája mellett is 0,6%-is irányadó rátát tart fent, így a reálkamat masszívan negatív, mindez a kombináció a magasra futó költségvetési hiánnyal és adósságpályával érthetően aláássa a forint erejét.